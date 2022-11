Otimme joukon erilaisia kuivashampoita kokeiluun. Tuotteissa todella on eroja.

Kenties blondeille ja vaaleille vaatteille

Schwarzkopf Professional Osis+ Fresh Texture Dry Shampoo Foam, 15 € / 200 ml

Arvosana: 1½ / 5

Lupaus: Likaa ja rasvaisuutta riisitärkkelyksen avulla imevä sulfaatiton kuivashampoomousse raikastaa hiukset pesujen välillä. Antaa volyymia, tuuheutta ja rakennetta. Ei näkyviä tuotejäämiä.

” Lupaa tuuheutta ja volyymia, ja sitä todella tuli!

Kokemus: Erikoinen moussekoostumus, kuin muotovaahtoa – sellaista se taitaa osiltaan ollakin. Hiukset menevät märiksi: kuivaus hoituu joko luonnollisesti tai föönillä, ja tuote kuivuu nopsaan ilman fööniäkin. Lupaa tuuheutta ja volyymia, ja sitä todella tuli! Tukka näyttää melko puhtaalta, yllätyn lopputuloksesta. Ongelma on vaahdon jäämät: pientä valkoista jauhetta on käsissä, ja tukasta sitä on vaikea harjata. Tuotetta kannattaa käyttää ehkä pienempi määrä, tai sitten se vaatii runsasta harjausta. Sopii kenties paremmin blondeille, mutta jäämät ovat häiritseviä yhtään tummemmassa tukassa. Myös harja, kädet ja lattia on täynnä jäämiä. Ei mustaa päälle ennen tämän käyttöä!

Miellyttävä tuoksu

Wellaflex Sweet Sensation Dry Shampoo, 5,90 € / 180 ml

Arvosana: 4+ / 5

Lupaus: Raikastaa hiukset ja tekee niistä puhtaan tuntuiset. Imee ylimääräisen öljyn ja epäpuhtaudet. Ei jätä näkyviä jäämiä. Pitkäkestoinen tuoksu ja raikkauden tunne. Ei kuivata hiuksia, antaa tuuheutta. Sisältää luonnollista tapiokaa. Hellävarainen iholle ja hiuspohjalle.

” Ei ekstratuuhea tukka, mutta oikein kiva tuote!

Kokemus: Miellyttävä tuoksu, hiuslakkamainen koostumus ja käyttökokemus: suihke muistuttaa hiuslakkaa. Rasvaisuus katoaa, mutta kuivashampoomainen tunne puuttuu. Ihanaa, ettei hiuksiin jää vaaleaa jauhetta tai väriä. Lupaa paljon volyymia, ja sitä tulee myös ihan hyvin, mutta olen kokeillut parempiakin tuotteita. Se jokin puuttuu – eli ei ekstratuuhea tukka, mutta oikein kiva tuote!

Kotimainen & hajusteeton

Herbina Sensitive Kuivashampoo, 5,20 € / 200 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Raikastaa hiukset, antaa volyymia, tukee muotoilua ja antaa ryhtiä kampaukselle sekä poistaa tehokkaasti hiusten ja hiuspohjan rasvaisuutta. Tuote sisältää sertifioidun vihreän ponnekaasun. Hajusteeton.

” Suosittelisin tyypille, joka haluaa arkeen toimivan ja helpon kuivashampoon, eikä kaipaa volyymia.

Kokemus: Tuoksuton. Levittyy hyvin hiuksiin, eikä jätä yhtään jäämiä tai vaaleaa harmaata väriä. Ei anna ihan älyttömästi volyymia, eikä raikasta tuoksua, koska on hajusteeton. Ihan kiva. Suosittelisin tyypille, joka haluaa arkeen toimivan ja helpon kuivashampoon, eikä kaipaa volyymia.

Erikoinen kokemus

L'Oréal Paris Elvital Extraordinary Oil Sublime Softness Dry Shampoo, 5,95 € / 200 ml

Arvosana: 1 / 5

Lupaus: Raikastaa ja hoitaa hiuksia. Antaa pitkäkestoisen raikkaan tunteen ja pitää hiusten pituudet pehmeinä kuivattamatta hiuksia. Ei näkyviä valkoisia tuotejäämiä. Koostumus sisältää kukkaisöljyuutteita. Sopii myös herkälle hiuspohjalle.

” Ei tätä oikein voi kuivashampooksi edes sanoa.

Kokemus: Aivan kuin suihkuttaisi hiuslakkaa! Koostumus siis kuin lakalla. Ei tuuheuta, ei raikasta, eikä tunnu olevan mitään kuivashampoon ominaisuuksia. Hiuksiin tulee kova kiille, kuten hiuslakasta. Ei tätä oikein voi kuivashampooksi edes sanoa.

Arkiponnarin alle

Löwengrip Good To Go Light Dry Shampoo Soft Breeze & Bergamot, 16 € / 250 ml

Arvosana: 3- / 5

Lupaus: Light-pito antaa hiuksille höyhenenkevyen viimeistelyn. Shampoo imee liiallista rasvaa, antaa kevyen viimeistelyn ja vastapestyn tunteen. Tärkeimmät ainesosat koostuvat rasvaa imevästä tärkkelyksestä, joka mahdollistaa välittömästi raikastavan vaikutuksen. Provitamiini B5 pehmentää ja hoitaa hiusta. Pehmentävä kamomillauute jättää hiukset sileiksi. Bergamotin, jasmiinin ja gardenian tuoksu. Tuotteesta saatavilla myös erittäin tuuheuttava versio.

” Sopii tyypille, joka kaipaa puhtautta mutta ei volyymia tai tekstuuria.

Kokemus: Hyvä, raikas ja puhdas tuoksu. Tuote levittyy hiuksiin kivasti ja puhdistaa hiukset raikkaiksi. Ilahduttavaa, ettei hiuksiin jää tuotteesta myöskään vaaleita jäämiä. Hiukset eivät saa volyymia, lopputulos on lattea. Sopii tyypille, joka kaipaa puhtautta mutta ei volyymia tai tekstuuria. Voisin käyttää tuotetta esimerkiksi salilla ja perus arjessa kampausten kanssa, joissa hiukset ovat kiinni. Ei sovi näyttävään hiusten laittoon, sillä ei anna volyymia.

Markettituttavuus

Define Original Dry Shampoo, 5,80 € / 200 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Poistaa tehokkaasti rasvaisuutta hiuksista ja hiuspohjasta. Antaa raikkautta, tuuheutta ja rakennetta. Käytettäväksi hiustenpesujen välillä ja hiusten muotoiluun. Vegaaninen. Kehitetty yhteistyössä skandinaavisten kampaajien kanssa.

” Vähentää viikon pesupäiviä kivasti.

Kokemus: Tosi perus kuivashampoo. Kevyt pito, mieto ja lähes tuoksuton tuote. Puhdistaa ihan hyvin hiuspohjaa ja tekee raikkaan tuntuman tukkaan. Ei kuitenkaan tuo volyymia tai erityisen hyvää pitoa. Todella perus markettikamaa. Vähentää viikon pesupäiviä kuitenkin kivasti.

Puhdistusta yön aikana

Batiste Overnight Light Cleanse Dry Shampoo, 7,50 € / 200 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Yön yli vaikuttava kuivashampoo. Hiukset tuntuvat aamulla kuohkeilta ja raikkailta. Tuoksu on rauhoittava ja rentouttava: kevyesti appelsiinia, jasmiinia ja ruusua.

” Jää ehdottomasti käyttöön.

Kokemus: Merkki kuuluu suosikkeihini, mutta tätä yli yön vaikuttavaa kuivashampoota en olekaan koskaan kokeillut. Tuote toimii erinomaisen hyvin! Sitä laitetaan illalla hiuksiin, harjataan ja pidetään yön yli. Aamulla lopputulos on todella puhdas, hyväntuoksuinen, kuohkean raikas ja muutenkin oikein mainio. Jää ehdottomasti käyttöön. Uskoisin, että tuote toimii vähemmälläkin, ehkä parin tunnin pidolla, eikä vain yön yli käytettynä. Epäkätevä vain siinä mielessä, jos kaipaa välittömästi vaikutusta tukkaan.

Suomalaista luonnonkosmetiikkaa

Ekopharma Mustikka Kuivashampoo, 15,90 € / 36 g

Arvosana: 1 / 5

Lupaus: Puhdistava kuivashampoojauhe. Sisältää puhdistavaa valkosavea, joka imee rasvaisuutta hiuksista ja hiuspohjasta ja tuo mattaisuutta hiukseen. Tuuheuttava riisitärkkelys lisää rakennetta ja ilmavuutta. Toimii hiuspuuterin tapaan: antaa tukea ja tuuheutta kampaukseen. Sopii kaikille hiuslaaduille. Hajusteeton. Suomalaista luonnonkosmetiikkaa.

” Jauhe on vitivalkeaa, ja sitä on vaikea harjata hiuksista näkymättömiin.

Kokemus: Todella erikoinen purkki. Ei tulisi kaupan hyllyllä ensimmäisenä mieleen, että kyseinen miniputeli olisi kuivashampoo. Hiuspuuteri lupaa tukea ja tuuheutta kampaukseen. Tiedän jo ennen testausta, että ongelmia tulee: levitys on epäkätevää. Putelin suusta tupsahtelee jauhetta klöntteinä hiuksiin. Jauheen voi levittää myös käsien kautta. Jauhe on vitivalkeaa, ja sitä on vaikea harjata hiuksista näkymättömiin. Näyttää siltä, kuin hiuksiini olisi ripoteltu jauhoa. Lopulta pesen tuotteen pois.

Testaus: Jade Ollikainen, joka kaipaa pitkiin hiuksiinsa ekstratuuheutta, volyymia ja pitoa sekä paljon urheilevana tehokasta puhdistuskykyä, jotta pesukertoja voi vähentää.

Kuvat: Valmistajat