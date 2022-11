Tiktokissa hehkutetaan nyt yllättävää tuotetta, joka estää hikeä haisemasta – pistimme reilun kympin putelin todelliseen testiin

Tämä tuote antaa hien hajulle kyytiä, emmekä puhu nyt deodorantista.

Perinteinen dödö on saanut haastajan – tai taistelukaverin.

”Kyllä sitä ihminen voi monenlaista työkseen tehdä.”

Tähän ajatukseen havahduin, kun katsoin itseäni peilistä samalla, kun levitin kasvovettä kainaloihini. Kyllä, kauneustoimittajan työ on yllätyksiä täynnä.

Mutta miten ja miksi tähän tilanteeseen päädyttiin? No minäpä kerron.

Tiktokista tietenkin

Muutama päivä sitten törmäsin Tiktokissa suomalaisen Pinja Potasevin videoon, jossa hän jakoi parhaat vinkkinsä hyvältä tuoksumiseen.

Kun huomasin videon lähes 40 000 tykkäystä ja yli 270 000 näyttökertaa, arvasin, että videolla vinkataan muustakin kuin deodorantin käytöstä. En kuitenkaan osannut aavistaa, että Potasev kehottaisi kuuraamaan kainalot kasvovedellä.

Hyötylistan kuultuani kuitenkin tiesin, että tätä on pakko kokeilla. Potasev nimittäin lupaa käyttämänsä kasvoveden eli The Ordinaryn Glycolic Acid 7% Toning Solutionin ehkäisevän kainaloihin siveltäessä hien haisemista, kainalokarvojen sisäänpäin kasvamista sekä kirkastavan kainaloiden ihoa. Kaapistani löytyy valmiiksi kyseinen puteli, joten tätä on pakko testata!

The Ordinary Glycolic Asid 7 % Toning Solution, 12,70 €.

Kasvovesi dödön kaveriksi

Itseäni kiinnostaa eniten kasvoveden hien haisemista hillitsevä vaikutus. Potasevin mukaan se johtuu siitä, että glykolihappoa sisältävä kasvovesi alentaa ihon pH-arvoa, mikä puolestaan vähentää bakteereita ja tätä myöten myös hajuja. Itse hikoilua tuote ei siis vähennä, vaan vaikuttaa vain hien hajuun.

Koska Potasev kertoo käyttävänsä kasvoveden lisäksi myös deodoranttia, päätän käyttää sitä itsekin. Valitsen kuitenkin vanhan hajuttoman dödön, joka on jäänyt peilikaapin perälle pölyttymään, sillä se ei yksinään pitänyt hien hajua loitolla. On siis todellisen tulitestin aika!

Hyvästi hien haju!

Suihkun jälkeen levitän kasvovettä vanulapulla kainaloihini. Tuote tuntuu hetken tahmealta, mutta kuivuu hetken päästä. On ilta, joten päätän levittää deodoranttia kainaloihini vasta aamulla.

Aamulla kainalot tuntuvat vähän nihkeiltä (lue hikisiltä), mutta eivät tuoksu miltään. Hyvä merkki! Levitän kainaloihin deodoranttia ja alan päivän toimiin.

Iltaa kohti mentäessä tunnen, kuinka kainaloni hikoavat jälleen. Dödö on juuri niin huono kuin muistelin. Yllätyksekseni kainaloni eivät kuitenkaan haise miltään!

” Kainalot ovat selkeästi hikoilleet, mutta eivät haise miltään.

Illalla tilanne on sama: kainalot ovat kosteat, mutta eivät haise miltään. Kainaloihin sivelty kasvovesi siis todella toimii! Hien määrä ei siis vähene, mutta haju häviää.

Lue lisää: TikTokissa leviää vain 3 raaka-aineen hampaidenvalkaisukikka – hammaslääkäri vahvistaa toimivaksi