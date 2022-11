Jos et ole vielä löytänyt täydellistä luottopunaa, kokeile jotakin näistä ammattimeikkaajien ja tavallisten shoppaajien suosikkipunista.

Erilaisia huulipunia löytyy lukematon määrä tavaratalojen meikkiosastoilta, markettien hyllyiltä ja kosmetiikkaverkkokauppojen valikoimista. Mikä olisi oikeasti hyvä?

Kävimme läpi meikkitaiteilijoiden ja meikkejä työkseen testaavien suosituksia sekä verkkokauppojen kuluttaja-arvioita ja kokosimme yhteen kahdeksan punaa, joista voi lähteä liikkeelle, kun etsii luottopunaa.

1. Charlotte Tilbury Matte Revolution Lipstick

Charlotte Tilburyn huulipunaa kehutaan kaikkien aikojen suosikkipunalistauksissa monissa kansainvälisissä muotilehdissä, kuten Graziassa, Byrdiessä, Marie Clairessa ja Glamourissa. Sitä kuvaillaan pitkäkestoiseksi, kosteuttavaksi ja jopa ravitsevaksi. Puna on suositun Cult Beauty -verkkokaupan myydyin huulipuna. Tähtiä käyttäjät ovat antaneet sille 4,5 viidestä.

Charlotte Tilburyn punasta ehdottomasti puhutuin sävy on kuvassa näkyvä Pillow Talk. Punaa myy Cult Beautyn lisäksi muun muassa Feelunique, noin 30 €.

2. Revlon Super Lustrous Lipstick

Harper’s Bazaar listaa tämän punan 12 ikonisen huulipunan joukkoon, joita kannattaa elämänsä aikana kokeilla. Kauneussivusto Byrdien toimittaja kertoo testanneensa vuosien saatossa mahdollisesti noin tuhatta punaa, ja nostaa tämän punan niistä kaikista 11 parhaan joukkoon. Vakuuttavat ovat käyttäjäarviotkin: Amazonissa lähes 18 tuhatta arviota kerännyt puna saa 4,4 tähteä viidestä.

Lookfantasticilta löytyy Revlonin huulipuna sävyssä Sassy Mauve, 9,45 €.

3. Mac Retro Matte Lipstick

Macin ikonisen mattapunan nimeävät suosikikseen monet meikkitaiteilijat muun muassa Marie Clairen ja Get the Glossin jutuissa. Se kuuluu myös Harper’s Bazaarin listaamien ikonisten huulipunien joukkoon ja käyttäjien suosikkeihin – esimerkiksi kosmetiikkaverkkokauppa Ultan runsaat 2000 käyttäjää on antanut punalle 4,5 tähteä viidestä.

Kaikkien kehuma sävy? Tietenkin Ruby Woo. Macin punia myyvät muun muassa Stockmann ja Sokos, 25 €.

4. Tom Ford Lip Color

Tom Fordin huulipunan nostavat parhaimpien joukkoon huulipunatietäjät niin Byrdien, Harper’s Bazaarin kuin Forbesin listauksissa. Sen koostumusta kuvaillaan kuin voiksi. Sephorassa arvionsa antaneista runsaasta 800 käyttäjästä 89 prosenttia suosittelee punaa ja antaa sille 4,6 tähteä viidestä.

Tom Fordin puna eri sävyissään löytyy muun muassa Stockmannilta, 57 €.

5. YSL Rouge Pur Couture Lipstick

Harper’s Bazaarin listaamisen klassikkopunien joukkoon kuuluu myös YSL:n huulipuna. Marie Clairen kauneustoimittaja nostaa sen yhdeksi suosikkipunakseen ja kiittelee kosteuttavaa koostumusta. Kosmetiikkaketju Sephoran sivuilla hieman yli 900 käyttäjää on antanut punalle arvosanaksi 4,5/5.

YSL:n huulipuna löytyy muun muassa kauneusketju Kicksin verkkokaupasta 20 eri sävyssä, 37,90 €.

6. Nars Velvet Matte Lipstick Pencil

Byrdien ja Marie Clairen listoilta löytyy klassikon asemaan noussut Narsin huulipunakynä. Mattaisen lopputuloksen antavan kynän koostumusta kuvaillaan kermaiseksi eikä lainkaan kuivattavaksi. Sephoran lähes 5,5 tuhannen käyttäjäarvion keskiarvo huulipunalle on 4,4 tähteä viidestä. Amazonissa runsaan tuhannen arvostelun keskiarvo on 4,5 tähteä.

Narsin huulipunakynää myy useassa eri sävyssä muun muassa Lookfantastic, 25,95 €.

7. Maybelline New York Super Stay Matte Ink Liquid Lipstick

Entäpä verkkokauppajätti Amazonin myydyin puna? Maybellinen lähes kulttimaiseen asemaan noussut, superpysyvä nestemäinen mattapuna. Punalle on antanut arvionsa verkkokaupassa huimat 81 000 käyttäjää: tähtiä on ropissut keskimäärin 4,3 viidestä.

Mattapunaa saa yli kymmenessä sävyssä, 11,90 €.

8. Maybelline New York Super Stay Vinyl Ink Liquid Lipcolor

Toisena Amazonin myydyimpien punien joukossa on Matte Inkin seuraaja, saman sarjan Vinyl Ink. Kiiltävän tuloksen jättävä huulipunasisko on arvioitu runsaat 12 tuhatta kertaa: arvosana on samat 4,3 tähteä viidestä. Myös Glamour on nostanut tuotteen parhaiden huulipunien joukkoon.

Myös kiiltopunaa saa useassa eri sävyssä, 12,90 €.

Kuvat: Valmistajat ja jälleenmyyjät