2000-luvun tyylit villitsevät taas – olisiko seuraavaksi emojen vuoro? Kokosimme yhteen nostalgiset kuvat, jotka saavat ainakin entiset emonuoret haikailemaan menneitä aikoja.

2000-luku on palannut ryminällä katukuvaan. Muun muassa lantiofarkut, reikäpaidat ja perhospinnit ovat taas kuumaa kamaa, vaikka vielä joitakin vuosia sitten moista ei olisi uskonut. Kyseessä on kuitenkin luonnollinen ilmiö – kiertäähän muoti tunnetusti noin 20 vuoden sykleissä.

Yksi vuosituhannen alussa villinneistä tyylisuuntauksista ei kuitenkaan ole vielä tehnyt isoa comebackia – nimittäin emotyyli.

Emomusiikin ja sen rinnalla kulkeneen pop-punkin kulta-aikaa olivat vuodet 2000–2010. Emo (emotional/emotive hardcore) sai kuitenkin alkunsa jo 80-luvun punk-kentällä vastavoimana perinteisen punkin julkistavuudelle. Emomusiikille ominaista ovat suuret tunteet ja melodramaattisuus.

Musiikki heijasteli myös genren fanien pukeutumiseen. Emotyyliin kuuluivat muun muassa musta silmämeikki, lävistykset, pillifarkut, bändipaidat, niittivyöt, kravatit ja ketjut. Jalkaan emonuoret vetivät Vansin slip-on -tennarit tai Converset.

Voisiko tämä 2000-luvun tyyli vielä palata? Ennustamme, että kyllä.

Merkkejä on jo ilmoilla: Instyle julisti toukokuussa, että emotyyli on täällä taas. Pop-punkin ja emomusiikin suuruudet Blink-182 ja My Chemical Romance keikkailevat jälleen. Aivan hiljattain lokakuussa Las Vegasissa järjestettiin When We Were Young -festivaali, joka oli emobändien juhlaa ja sai Nylon-lehden hehkuttamaan ”tervetullutta emomuodin elpymistä”. Festivaali on jo loppuunmyyty ensi vuodelle.

Emomusiikki ja -tyyli kiinnostavat myös nuoria: genren hitit ovat viime aikoina trendanneet Tiktokissa, ja #emo-tunnisteella merkittyjä videoita on katseltu yli 25 miljardia kertaa.

Ei siis liene kaukaa haettua väittää, että viitteitä emotyylistä saatetaan seuraavien vuosien aikana taas nähdä katukuvassa.

Heittäydyimme nostalgian pauloihin ja kokosimme alle 14 kuvaa, jotka todistavat, miten päräyttävältä emotyyli näyttikään silloin joskus – ja nyt 2020-luvulla.

Helsinkiläisiä emonuoria vuonna 2007. Tyyliin kuuluivat revityt farkut, Conversen tennarit sekä sotkuinen musta tukka sivujakauksella.

Kravatti yhdistettynä toppiin ja niiteillä koristeltu nahkaranneke, ai että. Avril Lavigne oli yksi nollarin tärkeimpiä tyyli-ikoneita. Hänen pop-punk -musiikissaan kuultiin myös emovivahteita.

Niittivyö kuuluu olennaisesti emotyyliin. Avril näytti mallia vuonna 2007.

My Chemical Romance on yksi aikakauden tunnetuimpia bändejä. Moni yhdistää yhtyeen emomusiikkiin, toiset eivät pidä sitä emona lainkaan. Oli miten oli: dramaattinen tyyli inspiroi monien emonuorten pukeutumista.

Mutta miltä emotyyli näyttää vuonna 2022? Tutkimusmatka someen paljastaa, että hyvin samalta kuin silloin ennen. Vaikka alla olevat kuvat ovat kolmekymppiselle entiselle emonuorelle kuin aikamatka menneeseen, ne ovat kaikki tuoreita poimintoja Instagramista.

Tämän hetken halutuin farkkutyyli on väljä ja leveälahkeinen, mutta nollarilla luotettiin pillifarkkuihin. Ne ovat myös emotyylin kulmakivi.

Yksinkertaisimmillaan look muodostuu farkkujen lisäksi t-paidoista, raita- ja flanellipaidoista sekä huppareista.

Erilaiset asusteet ovat emolookin ydintä. Niittivyöt, shakkiruudut, korut, verkkosukkahousut, kynsikkäät – kyllä kiitos, ja niin paljon kuin mahdollista.

Alla olevat kuvat ovat paitsi esimerkkejä emotyylistä, myös siihen sopivan poseerauksen tyylinnäytteitä. Irc-Galleriassa ja MySpacessa notkuneet entiset teinit muistavat taatusti, kun jalkaterät oli aina käännettävä söpösti sisäänpäin ja hiukset saivat peittää kasvot lähes kokonaan.

Hiuksista puheen ollen! Keskijakaus on ollut tyylitietoisten mielestä jo pari vuotta se ainoa oikea valinta, mutta nyt sivujakaus on taas trendikäs, kuten tuoreet kuvat muotiviikoilta todistavat. Kenties tämäkin kielii 2000-luvun paluusta: tuolloin elettiin nimittäin vahvasti sivujakauksen valtakautta.

Emotyylissä jakaus vedetään niin sivuun kuin suinkin mahdollista, ja jos otsatukkaa ei ole, sen voi luoda pinnien ja hiuslakan avulla.

Emohiusten väri on usein musta, mutta cooleimmilla on kirkkain shokkivärein värjätty tukka. Myös paksut raidat ja pesukarhun turkkia muistuttavat värjätyt palkit kuuluvat tyyliin. Moni tuunaa omaa kuontaloaan pidennyksillä tai hiuslisäkkeillä.

Emotyyli tulee tuskin koskaan nousemaan valtavirtaan – eikä se siihen kuulunut 2000-luvullakaan. Otamme kuitenkin ilolla vastaan kaikki havainnot siitä, että erilaiset persoonaa kuvastavat muodin alatyylilajit ovat yhä voimissaan.

