Kirkastavat silmänympärysvoiteet tuovat iholle kosteutta ja lupailevat heleyttä. Kokeilimme joukon erilaisia voiteita eri hintaluokista.

Puikkoa peliin

Waunt Oh That’s Bright Eye Stick, 34 € / 5 g

Lupaus: Voidemainen silmänympäryspuikko heleyttää ja kirkastaa silmänympärysihoa välittömästi ja ajan myötä sekä silottaa ryppyjä. Vegaaninen.

” Tässä muodossa kaikkien silmänympärysvoiteiden pitäisi tulla!

Kokemus: Tässä muodossa kaikkien silmänympärysvoiteiden pitäisi tulla! Söpö pinkki puikko, jolla voidetta levitetään suoraan iholle – vähän kuin huulirasvaa levittäisi. Voide imeytyy hyvin ja toimii meikin alla. Koostumus on kuitenkin harmillisesti kuivakka. Kaipaisin silmänympärysvoiteelta kosteuttavan viilentävää tunnetta, tällä sitä ei saa. Viikon aikana tummat silmänaluseni eivät ole juuri vaalentuneet, mutta iho näyttää kosteutetulta.

Etäpäivien kaveri

Ida Warg Peekaboo Eye Cream, 22,60 € / 15 ml

Lupaus: Syväkosteuttava ja kirkastava silmänympärysvoide. Sisältää valoa heijastavia pigmenttejä, jotka luovat kirkastavan vaikutuksen välittömästi. Luonnollisella peekaboo active -yhdisteellä on ihoa kiinteyttävä ja juonteita vähentävä vaikutus.

” Ihan kuin juonteet olisivat vähän tasoittuneet.

Kokemus: Voide on aika paksua, joten puristaessa pitää käyttää vähän voimaa. Toisaalta hyvä, koska näin voidetta ei ainakaan holahda liikaa. Voide sisältää muun muassa sheavoita, ja sen tuntee! Tymäkkä rasva ei heti imeydy ja jättää ihon hetkeksi tahmean tuntuiseksi. Kiireaamuina meikin alla ei paras tuote, mutta ihanan kosteuttava etätyöpäivinä, kun ei jaksa meikata. Tuntuu, että tummat silmänaluset pysyvät ennallaan, mutta ihan kuin juonteet olisivat vähän tasoittuneet.

Kuulautta ja kirkkautta iholle

Origins GinZing Refreshing Eye Cream, 31 € / 15 ml

Lupaus: Magnoliauute häivyttää tummia silmänalusia, panax ginseng ja kahvipapujen kofeiini virkistävät ja heleyttävät silmänympärysihoa, piidioksidi ja mica vähentävät silmänalusturvotusta ja kirkastavat ihoa ja B-vitamiiniyhdiste vahvistaa ihon puolustuskykyä ja vähentää stressin merkkejä.

” Geelimäinen voide levittyy vaivatta ja tuntuu iholla ihanalta.

Kokemus: Ginseng-juurta ja kofeiinia sisältävä tuote, kiinnostaa! Pienestä purkista levitetään voidetta iholle sormin ja tuntuu, että voidetta tulee vahingossa aina vähän liikaa. Geelimäinen voide levittyy vaivatta ja tuntuu iholla ihanalta ja viileän virkistävältä. Iho näyttää heti kuulaammalta ja kirkkaammalta. Kosteutusta tuntuu olevan riittävästi. En osaa sanoa, häivyttikö voide tummia silmänalusia oikeasti, mutta tässä on silti näkyvä vaikutus.

Luonnonkosmetiikan luksusbrändi

Tata Harper Restorative Eye Crème, 143 € / 15 ml

Lupaus: Ravitseva ja korjaava luonnonkosmetiikan silmänympärysvoide, joka hoitaa, kiinteyttää ja kirkastaa herkkää silmänympärysalueen ihoa. Vähentää turvotusta, tummia silmänalusia, silottaa juonteita ja vaalentaa tummia silmänalusia sekä kosteuttaa tehokkaasti. Voiteen raaka-aineisiin lukeutuvat muun muassa laventeli, tattarivaha ja taateliuute. Sopii kaikille ihotyypeille. Uudelleen täytettävä pakkaus.

” Imeytyy hyvin ja tehoaa silmäpusseihin.

Kokemus: Luonnonkosmetiikkatuotteen tuoksu voi jakaa mielipiteitä. Se on aika tuju. Näin arvokkaalta tuotteelta odottaa liki taianomaisia vaikutuksia. En kärsi niinkään tummista silmänaluksista, vaan kaipasin tuotteesta kosteutusta silmärypyilleni. Teho jää keskinkertaiseksi, joten pyydän myös äitiäni testaamaan tuotteen. Hän kehuu koostumukseltaan norjahkoa voidetta, joka on hyvin imeytyvä ja tehoaa hänen silmäpusseihinsa. Pumppupullosta saa sopivan kokoisen annoksen, hukkaan ei mene yhtään. Toisaalta voide kuivuu pumpun päähän herkästi.

Mukava hinta-laatusuhde

TonyMoly Hemp Eye Cream, 19,90 € / 30 ml

Lupaus: Hampunsiemenöljyä sisältävä silmänympärysvoide rauhoittaa ja suojaa ihoa. Se lupaa pehmittää ja kosteuttaa silmänympärysihon ja tehdä ihosta heleän ja virkistyneen. Sisältää myös kirkastavaa ja suojaavaa niasiiniamidia sekä rauhoittavaa ja hoitavaa rohtosammakonputkea. Kaikille ihotyypeille. Vegaaninen.

” Ei lainkaan hullumpi tuote.

Kokemus: Ei lainkaan hullumpi tuote, joka vaikuttaa olevan hintalaatusuhteeltaan parempi kuin kallis Tata Harperin silmänympärysvoide. Ja puolet isompi. Sain juuri sopivan kosteuden haastavalle silmänympärysiholleni, joka on käynyt entistä paperinohuemmaksi. Lisäksi pidin voiteen luonnollisesta ja rauhoittavasta tuoksusta.

Kosteutusta meikin(kin) alle

Ole Henriksen Banana Bright+ Eye Crème, 53,90 € / 15 ml

Lupaus: Kiinteyttävä ja kirkastava silmänympärysvoide vaalentaa tummia silmänalusia. Sisältää muun muassa C-vitamiinia, flavonoideja ja sitruspuu-uutetta. Vegaaninen ja hajusteeton. Sopii kaikille ihotyypeille.

” Suosittelisin muillekin!

Kokemus: Ihana koostumus. Imeytyy ja levittyy kevyesti ihoon, ei jää pyörimään silmänaluksiin. Toimii meikin alla hyvin! Kosteuttaa erinomaisesti, mutta en ole varma vaalentaako tämä sen enempää silmänalusia testiviikossa. Todella lupaava tuote joka tapauksessa, ja suosittelisin muillekin!

Näyttää ja tuntuu luksukselta

Elizabeth Arden White Tea Skin Solutions Brightening Eye Gel, 47,50 € / 15 ml

Lupaus: Yhdistää luonnon ja huipputeknologian parhaat puolet. Silmänympärysgeeli kosteuttaa, kirkastaa, rauhoittaa ja tasoittaa herkkää silmänympärysihoa. Tehokas myös juonteille ja vähentämään tummia silmänalusia. Sopii kaikille ihotyypeille.

” Ihana tuote! Koostumus on aivan huippu.

Kokemus: Ihana tuote! Koostumus on aivan huippu: pikkuisia geelipalleroita, jotka levittyvät ja sulavat iholle täydellisesti. Imeytyy kuin itsestään. Kiva viilentävä vaikutus. Kosteuttaa hyvin silmänalusia. Toimii myös meikin alla, eikä meikki lähde liikkumaan luomilta. En osaa sanoa, häivyttikö voide tummia silmänalusia tai juonteita millään tapaa, mutta suosittelisin ehdottomasti ja jää käyttöön. Purnukka sisältöineen näyttää ja tuntuu luksukselta! Kuin ylellistä kauneushoitolameininkiä kotona.

Viilennystä iholle

Clarins Total Eye Revive, 47 € / 15 ml

Lupaus: Geelivoide ehkäisee silmänympärysihon juonteita ja vähentää näkyvästi turvotusta ja tummia renkaita. Tuubin kylmä metallikärki auttaa vähentämään silmänympärysihon turvotusta. Väsymyksen merkit vähentyvät ja juonteet tasoittuvat. Lisätyt valoa heijastavat pigmentit antavat välittömästi kirkastavan vaikutuksen.

” Kätevä levitin!

Kokemus: Ihana ja kätevä levitin! Metallisen levitinpään ansiosta tuote tuntuu ihanan viileältä ja luksukselta levittää iholle. Pään putsaus vain on vähän ärsyttävää. Itse tuote on hieman ristiriitainen: ei imeydy ihoon, vaan jää pyörimään iholle paakkuina. Ei toimi itselläni ollenkaan meikin alla, sillä tuote rapisee ja kuoriutuu pois. Yöllä ihan hyvä käyttää. Plussaa levittimestä, mutta itse tuote saisi toimia paremmin.

Uusi tulokas kylppärikaappiin

Skin Proud Bright Eye Pomegranate Eye Cream, 16,90 € / 15 ml

Lupaus: Geelivoiteessa on runsaasti C-vitamiinia ja antioksidantteja sisältävää granaattiomenauutetta, 2 prosenttia niasiiniamidia sekä sheavoita. Pitää herkän silmänympärysalueen kosteutettuna ja kirkastaa silmänalusihoa. Vegaaninen.

” Muutaman viikon jälkeen iho vaikuttaa huomattavasti kosteutetummalta ja kirkkaammalta.

Kokemus: Vaaleanpunainen pakkaus on nuorekas. Kiva, mieto tuoksu. Tuotetta on helppo annostella silmänympärysiholle ja se levittyy helposti iholle. Tuote tuntuu kosteuttavan ihoa ja asettuu siististi silmämeikinpohjustusvoiteen alle. En huomaa suurta eroa silmäpussien koossa tai värissä, mutta muutaman viikon jälkeen iho vaikuttaa huomattavasti kosteutetummalta ja kirkkaammalta. Tämä jää osaksi ihonhoitorutiinia!

Ruusun tuoksua

Melvita De-puffing Eye-Gel, 29,50 € / 15 ml

Lupaus: Luonnonkosmetiikan silmänympärysgeeli vähentää väsymyksen merkkejä. Sisältää muun muassa villiruusu-uutetta, ruusunmarjauutetta ja ruiskaunokkivettä, jotka poistavat tehokkaasti turvotusta ja tummuutta. Kevyt koostumus imeytyy nopeasti ja virkistää.

” Koostumus on kermainen ja tuoksu voimakas.

Kokemus: Tuotteen koostumus on kermainen. Voidetta tulee pienestä purtilosta silmänympärysalueelle todella helposti liikaa. Tuote tuntuu iholla rasvaiselta ja vaikuttaa kuivuvan hitaasti. Ainut huomattava ero ihossa on kiilto tuotteen levittämisen jälkeen. Jos pidät vanhan ruusun tuoksusta kosmetiikassasi, tämä on sinulle. Jos et pidä, skippaa tämä. Tuoksu on nimittäin voimakas.

Kehno käyttökokemus

Frank Body Brightening Eye Serum 21,90 € / 15 ml

Lupaus: Kirkastava ja kosteuttava silmänympärysvoide, joka sisältää 6 prosenttia kirkastavaa C-vitamiinia, 6 prosenttia turvotusta laskevaa kofeiinia ja muita luonnollisia raaka-aineita, jotka täytelöittävät ja suojaavat silmänympärysihoa. Silkkisen pehmeä ja kevyt koostumus sopii hyvin meikin ja muiden ihonhoitotuotteiden kanssa.

” Iho tuntuu hieman tahmaiselta, tosin kosteutetulta käytön jälkeen.

Kokemus: Tuotteella on kivannäköinen, selkeä ja nuorekas pakkaus. Kofeiinia ja C-vitamiinia sisältävä tuote lupaa paljon, mutta käyttökokemus on kehno: vaikka tuotetta kuinka ravistaa, sekoittaa ja heiluttelee, se tulee ulos tuubista epätasaisena. Tämä toistuu, vaikka tuotetta käyttäisi uudelleen vielä saman päivän aikana. Voiteessa on myös muovimainen tuoksu. Iho tuntuu hieman tahmaiselta, tosin kosteutetulta käytön jälkeen.

Testaus: Me Naisten toimitus

Kuvat: Valmistajat