Tiktokissa suureen suosioon noussut puikko yhdistää huulipunan ja huulivoiteen. Syy suosiolle? Sama sävy sopii kaikille.

Videopalvelu Tiktokissa levisi viime vuonna videoita kulttihuulipunasta. Kauneusbrändi Cliniquen vuonna 1971 lanseerattu puna oli yhtäkkiä kirjaimellisesti kaikkien huulilla – ja pian loppuunmyyty maailmanlaajuisesti.

Tällä hetkellä black honey lipstick -aiheisia videoita on katsottu Tiktokissa yli 300 miljoonaa kertaa.

Almost lipstick -niminen, black honey -sävyinen punapuikko on ennemmin värillinen huulivoide kuin huulipuna. Sävy on kämmenselkää vasten läpikuultava ja hyvin hennon näköinen. Sen on tarkoitus toimia jokaista huultensävyä vasten imartelevana ja kaikenlaisiin ihonsävyihin sopivana, uniikkina sävynä.

Clinique Almost Lipstick Black Honey, 27 €.

Clinique on saanut varastonsa täydennettyä ja toi huulituotteen vihdoin myös Suomeen. Otimme puikon kokeiluun ja testasimme sitä neljille huulille.

Nuolta liu’uttamalla näet kuvat ennen ja jälkeen punan levittämisen. Huulille ei ole käytetty rajauskynää tai muita meikkituotteita. Puhelimella napattujen kuvien sävyä tai valotusta ei myöskään ole muokattu.

”Tykkään! Tuntuu huulilla kuin huulirasvalta. Myös hoitavalta: huuleni ovat aika rohtuneet, mutta puna levittyy silti nätisti, eivätkä huulet enää näytä niin rohtuneilta. Väri yllätti, kun näytti puikossa niin tummalta ja kylmään taittavalta, mutta antoikin huulille vain hieman väriä ja oli jopa lämpöiseen taittava. Kuin omien huulteni väri, mutta vähän laitetumpi. Tykkäsin siitä, että ei kaivannut kaveriksi rajauskynää, eikä haitannut, vaikka levitti vähän huolimattomasti. Iloinen yllätys oli myös se, että syömisen jälkeen oli vielä vähän väriä tasaisesti jäljellä.”

”Tuntuu tosi kosteuttavalta, eikä kaipaa pohjustusta. Levittyy vähän kuiville ja rohtuneillekin huulille siististi. Käytän harvoin huulipunaa, varsinkaan luumusävyyn taittavaa, mutta tämä toimii. Voidemainen koostumus ehkä vaikuttaa siihen, että väri ei pysy huulilla kovin paljoa tavallista huulirasvaa paremmin. Toisaalta ihanan helppoa, kun punaa ei tarvitse hinkata huulista pois raivolla.”

”On tosi kiva, tykkään! Enemmän huulikiiltoa kuin -punaa muistuttava, kevyempi. Väri on myös kiva, sellainen syksyinen, omaan tyyliin ainakin natsaa kivasti. Voisin ostaa ihan omaksikin!”

”Rohtuneet talvihuulet kiittävät! Vihdoinkin puna, joka pitää huulet kosteina, eikä korosta kuivuutta. Sävy on nätti. Se näyttää mielestäni kuvassa hieman vahvemmalta kuin luonnossa. Tuotetta on helppo lisätä päivän mittaan ja välissä vaikka rasvatakin huulet ilman, että meikki kärsii.”

