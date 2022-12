Meikkitaiteilijat valitsevat kosmetiikkapakkiinsa vain parasta. Nämä meikit ja ihonhoitotuotteet kuuluvat ammattilaisten vakiokalustoon.

Ihon tehohoitaja

”Ihonhoidossa siirrytään yhä enemmän yksilöityyn ja juuri omalle iholle sopivaan hoitoon. Bioearthin boostereilla saa räätälöityä ihonhoidon juuri oman ihosi tarpeisiin. Boosterin voi sekoittaa olemassa olevan ihonhoitotuotteen joukkoon tai käyttää kasvoilla sellaisenaan.”

– Eevis Liedes

Bioertha Elementa -boosterit, 13,90 €/kpl.

Mieletön puhdistaja

”Kotimaisen Laponien puhdistusmaito on hinta-laatusuhteeltaan ja riittoisuudeltaan mieletön! Erityisesti herkälle ja kuivalle iholle, mutta oikeastaan talvipakkasilla ihan kaikille sopiva puhdistusmaito on todella hellävarainen ja silti tehokas meikinpuhdistaja. Se jättää ihon ravitun ja pehmeän tuntuiseksi eikä ärsytä herkkiäkään silmiä.”

– Eevis Liedes

Laponie Of Scandinavia Milk Cleanser -puhdistusmaito, 18 €.

Silmänympärysvoide ihan jokaiselle

”Skin Proudin silmänympärysvoide on hyvä perustuote. Se on kosteuttava, ei rullaa iholla meikin alla ja käy kaikenikäisille.”

– Riia Koivisto

Skin Proud Bright Eye Pomegranate -silmänympärysvoide, 16,90 €.

Herkän ihon voide

”Jos meikattavalla on ihollaan herkkyyksiä, kuten rosaceaa, tämä voide toimii lähes poikkeuksetta. Kosteusvoide on erinomainen meikin alla ja sopii kaikille sukupuolille. Perustuotteita on tärkeää olla käytössä siltä varalta, että meikattavan iho on herkässä kunnossa.”

– Riia Koivisto

Cerave Facial Moisturizing Lotion -kosteusvoide, 14,50 €.

Koukuttava seerumi

”Seerumi, johon jäin koukkuun kerrasta! Tehokosteuttaja tuntuu iholla ihanan raikkaalta ja hävittää kuivuudesta johtuvat pintarypyt kertaheitolla. Koska tuote on tuoksuton ja kevyt, sitä voi sipaista myös silmien ympärille. Voidegeeli silottaa ihon silkkiseksi. Se toimii mainiosti meikin alla.”

– Ia Luhtanen

LV Kasvoseerumi, 6,90 €.

Paras eyeliner

”Tämän parempaan eyelineriin en ole vielä törmännyt. Kapea tussikärki piirtää tarkan jäljen ja ohut väri kuivuu hetkessä. Rajaus ei varise, leviä tai häviä päivän mittaan, sillä tuote on vedenkestävä.”

– Ia Luhtanen

Lumene Intense Eye Marker Waterproof -silmänrajaustussi, 9,70 €.

Samettinen silmämeikki

”Tämä värinappi pesee monet kalliimmat merkit, sillä siinä on reippaasti pigmenttiä, mutta vaivatta levittyvä ja helposti häivyttyvä sametinpehmeä koostumus. Kevyesti käytettynä jäljestä saa hennon utuisen, mutta kerrostamalla tehokkaan intensiivisen. Valikoimassa on matta-, helmiäis- ja metallisävyjä.”

– Ia Luhtanen

IsaDora Single Power Eyeshadow -luomiväri, 12,95 €.

Pätevä kulmageeli

”Napakalla geelillä saa halutessaan liimattua kulmakarvat nuorisotyyliin, mutta se toimii erinomaisesti myös tavallisena kulmageelinä. Jos kulmakarvat ovat itsepäiset eivätkä meinaa millään asettua, on tämä kaikkein toimivin tuote niiden kiinnittämiseen.”

– Riia Koivisto

Gosh Brow Lift Lamination -kulmageeli, 17,50 €.

Vapaapäivän meikkipohjasuosikki

“Tämä BB-voide on suosikkini omalle iholleni erityisesti vapaapäivinä. Tuote on enemmän kuin värillinen kosteusvoide, mutta vähemmän kuin meikkivoide. Olen käyttänyt ihon sävyyn mukautuvaa voidetta tuubitolkulla.”

– Riia Koivisto

L’Oréal Paris C’est Magic Skin Perfector BB -voide, 16,90 €.

Huippu puna

”Huulipuna on käsittämättömän hyväntuntuinen hintaansa nähden: puna on mattapintainen, mutta kosteuttavan ja kivan tuntuinen huulilla. Kaiken kaikkiaan onnistunut laatu hintaan nähden.”

– Riia Koivisto

Essence Hydra Matte -huulipuna, 3 €.

Ihastuttava puuteri

”Hillitysti valoa heijastava puuterin ja voiteen välimuoto suorastaan sulaa iholle. Väriä voi sutia kasvoille huoletta ilman pelkoa puuteroidun mattaisesta lopputuloksesta. Suloinen kookoksen tuoksu saa aikaan aina ihastuneita huudahduksia meikkipenkissä ja on ankeina aamuina ihana piristys, kun mieto tuoksu vie ajatukset lämpöön ja aurinkoon.”

– Mervi Markkanen & Ia Luhtanen

Physicians Formula Murumuru Butter Bronzer -aurinkopuuteri, 19,90 €.

Sopiva sävy

”Teroitettavan huulikynän sävyvalikoima on todella kattava, ja sävyt ovat onnistuneita. Valikoimasta löytyy sävy todella monen eri huulipunan pariksi. Erityisesti kannattaa tutustua nudesävyjen runsaaseen valikoimaan. Vahamainen kynä levittyy hyvin ja pysyy. Meikkipakkini vakiotuote.”

– Eevis Liedes

Nyx Professional Makeup Lip Pencil -huultenrajauskynä, 4,90 €.

Pysyvä kulmaväri

”Kapeakärkinen hyvä kynä, joka pysyy ihossa loistavasti. Sävyjä on useita, joista jokaiselle löytyy vaihtoehto. Automaattikynän toisessa päässä on hyvä kulmaharja, jolla viimeistellä kulmien muotoilu. Parempi kuin markkinoiden puolet kalliimmat vastaavat kynät.”

– Eevis Liedes & Mervi Markkanen

Lumene Longwear Eyebrow Definer -kulmakynä, 10,90 €.

Meikkitaiteilijat Eevis Liedes Eeviksen tavoite on tehdä iholle mahdollisimman luonnollinen ja hehkuva meikkipohja.

Mervi Markkanen Mervi arvostaa meikeissä ja välineissä ihoystävällisyyttä, kestävyyttä ja mahdollisimman viimeisteltyä lopputulosta.

Riia Koivisto Riia on meikkipohjan hinkkaaja, joka haluaa, että pohja on tehty huolella.

Ia Luhtanen Ialle tärkeää kosmetiikkatuotteiden valinnassa on niiden vegaanisuus.

