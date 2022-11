Tiktokissa leviää ehkä hyödyllisin kauneustrendi ikinä: näissä kosmetiikkatuotteissa somen ekspertit neuvovat pihistämään ja näihin panostamaan.

Markettien ja tavaratalojen kosmetiikkahyllyille ilmestyy ihan jatkuvalla syötöllä uusia tuotteita ja brändejä. Kaikkia ihanan ja kiinnostavan kuuloisia tuotteita ei pysty millään testaamaan. Harvalla tuskin riittäisi siihen budjettia tai aikaakaan.

Onneksi kokemuksia voi jakaa!

Videopalvelu Tiktokissa leviää nyt trendi, jossa kosmetiikan ammattilaiset ja itseoppineet kauneusfanaatikot kertovat, mihin tuotteisiin kannattaa törsätä ja minkä kohdalla lompakon nyörit kannattaa pitää kireällä.

Meikkitaiteilija Monica suosittelee Makeupbymonica-tilillä säästämään meikinpohjustusvoiteessa ja peitevoiteessa: Monican mukaan markettiprimerit ja peitevoiteet hoitavat homman aivan yhtä pätevästi kuin kalliimmat versiot.

Meikkivoiteeseen ja puuteriin hän sijoittaa mieluusti suuremman summan. Monicalla on herkkä iho ja ihon pohjasävy on oliivi. Siksi hänen on vaikea löytää markettivalikoimasta sopivaa tuotetta. Puuterissa luksusvaihtoehdot sulautuvat Monican mukaan paremmin hänen ihoonsa.

Koko pihistä vai panosta -buumi sai alunperin alkunsa skincarewithshelbs-tililtä, jolta löytyy ihon- ja hiustenhoitotuotteita sekä meikkejä arvioivia videoita. Tilillä on myös huima määrä videoita, joissa esimerkiksi vertaillaan keskenään useampaa hyaluronihapposeerumia tai käydään läpi tiettyjen brändien parhaimmistoa.

8 suositeltua suosikkia eri hintaluokista

Kaikkia Tiktokissa mainittuja tuotteita ei ole saatavilla Suomesta, mutta ainakin nämä somen pihistä tai panosta -suosikit löytyvät myös kotimaan markkinoilta.

Nämä löydät marketista:

L’Oréal Paris Revitalift Hyaluronic Acid Face Serum -hyaluronihapposeerumi, 22 €.

Maybelline 4-in-1 Instant Perfector -värivoide yhdistää primerin, BB-voiteen, peitevoiteen ja highlighterin ominaisuuksia, 15,90 €.

Maybelline Superstay Vinyl Ink -nestemäinen huulipuna lupaa pysyä ja pysyä, 12,90 €.

e.l.f. Power Grip Primer -meikinpohjustusvoide, 24,95 €.

Nämä löydät tavarataloista:

Briogeo Be Gentle Be Kind Avocado Kiwi Mega Moisture Superfood Mask -hiusnaamio antaa hiuksille mega-annoksen kosteutta, 39,90 €.

MoroccanOil Perfect Defense Heat Protector on sumusuihkemuotoinen lämpösuoja, 34 €.

Ole Henriksen C-Rush Brightening Gel Créme -kosteusvoide antaa iholle kirkkautta, 58 €.

Kiehl’s Rare Earth Deep Pore Cleansing Masque -savikasvonaamio puhdistaa ihohuokosia ja lupaa häivyttää ne huomaamattomammiksi, 35 €.

Kuvat: Valmistajat

Lue lisää: Kokeilimme Tiktok-kikan, jossa meikkivoide laitetaan kasvoille vesilasin kautta – ja tajusimme, miksi niksiin on ihastuttu