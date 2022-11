Vartalovoiteita löytyy niin hajustettuina kuin tuoksuttomina, marketista ja kosmetiikkaosastoilta. Panimme seitsemän purkkia testiin.

Superruokaa iholle?

Garnier Body Superfood Cocoa, 6,90 € / 380 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Vartalovoide erittäin kuivalle iholle. Kevyt koostumus kosteuttaa jopa 48 tunnin ajan. Sisältää muun muassa aloe vera -uutetta ja PCA-magnesiumia. Antaa iholle rauhoittavan tunteen. 96-prosenttisesti luonnollista alkuperää olevia ainesosia. Vegaaninen.

” Iho on aamulla rasvaamisen jäljiltä selkeästi sileä.

Kokemus: Tämä vartalovoide kiinnostaa, sillä brändin superfood-sarjan hiusnaamiot ovat suosittuja ja kehuttuja. Voide on vaaleanruskeaa ja lupauksen mukaan melko kevyen ja sileän tuntuista. Todella kuivalle iholle tarkoitetuksi tuotteeksi koostumus on harvinaisen rasvattoman tuntuinen. En voi välttyä mielikuvalta siitä, että sivelen iholle hiusnaamiota. Tuoksu on ihan kiva, sekin tosin hiustuotemainen, eikä nouse testin lemppariksi. Iho on aamulla rasvaamisen jäljiltä selkeästi sileä, mutta kosteutta ja pehmeyttä saisi olla enemmänkin.

Hajusteeton markettivoide

Nivea Repair & Care Fragrance-Free Body Cream, 8,95 € / 400 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Vartaloemulsio on kehitetty erittäin kuivalle iholle. Kosteuttaa ihoa tehokkaasti säännöllisesti käytettynä jopa 72 tuntia. Helpottaa kuivan ihon karheutta ja kireyden tunnetta jo ensimmäisellä levityskerralla. Dekspantenolia sisältävä koostumus tukee ihon omaa kosteustasapainoa ja estää kosteuden haihtumista iholta. Sisältää Nivean syväkosteuttavaa seerumia, joka sitoo kosteutta syvällä ihossa ja tekee ihosta pehmeän 48 tunnissa. Vahvistaa ihon omaa suojaa. Dermatologisesti testattu, hajusteeton.

” Jos etsit edullista, todella kosteuttavaa ja hajusteetonta vartalovoidetta, tämä voi olla valintasi.

Kokemus: Jos etsit edullista, todella kosteuttavaa ja kaiken lisäksi vielä hajusteetonta vartalovoidetta, tämä voi olla valintasi. Koostumus on paksu ja rasvainen, mutta voide levittyy iholle silti mukavasti. Tuote ei tuoksu oikeastaan miltään. Iho on aamulla pehmeä ja paremman näköinen.

Tuoksujen ystävälle

The Body Shop Vanilla Pumpkin Whipped Body Butter, 22 € / 200 ml

Arvosana: 3+ / 5

Lupaus: Whipped-vartalovoi on kevyempi ja kuohkeampi kuin brändin perusvalikoiman vartalovoit. Se imeytyy ihoon välittömästi, kosteuttaa ihoa 72 tuntia ja jättää ihon pehmeämmän tuntuiseksi. Voin koostumus on täyteläinen mutta ei rasvainen, ja se antaa iholle hehkua. Tuoksu on yhdistelmä vaniljauutetta, makeaa paistettua kurpitsaa, toffeeta, vaahterasiirappia ja mantelimaitoa. Sopii normaalista kuivalle iholle. Vegaaninen.

” Lämmin ja makea tuoksu on hyvä, mutta suhteellisen voimakas.

Kokemus: Ensimmäisenä ominaisuutena tuotteesta huomaa tuoksun. Lämmin ja makea tuoksu on hyvä, mutta suhteellisen voimakas. Tämä voide sopii kotoiluun ja spa-hetkiin tyypille, joka arvostaa vartalotuotteissa ennen kaikkea tuoksumaailmaa. Itse voide on ihan kiva, ihan kosteuttava ja ihan mukava levittää. Ihosta tulee sileä.

Vaahdotettua kookosta

Mario Badescu Coconut Body Butter, 21,90 € / 236 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Ihoa uudistava vartalovoi. Vieno, virkistävä kookosveden tuoksu. Kermainen koostumus sisältää syväkosteuttavia ja ihoa pehmentäviä ainesosia aprikoosiöljyä, mangovoita, sheavoita ja ruusunmarjaöljyä. Vapailta radikaaleilta suojaavat E-vitamiini ja arganöljy, jotka auttavat palauttamaan ihon hehkun. Auttaa silottamaan karheaa, epätasaista ihoa. Sopii kaikille ihotyypeille, etenkin normaalille ja kuivalle iholle. Vegaaninen.

” Ehdottomasti toinen testin lemppareista.

Kokemus: Tämä on ehdottomasti toinen testin lemppareista. Ihastun tuotteeseen heti ensilevityksellä. Voide on kuin vaahtomaiseksi vatkattua, samalla sekä pehmeää ja täyteläistä että ilmavan kevyttä ja helposti levittyvää. Voide tuntuu todella pehmentävän ihoa, muttei kuitenkaan jää liian rasvaisen tuntuiseksi. Tuoksu on miellyttävä, miedon kookoksinen.

Uusittu iho

Ole Henriksen BeamCream Smoothing Body Moisturizer, 48 € / 190 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Tuotteen ominaisuudet ovat tuttuja kasvovoiteista. Voide sisältää AHA-happoja, jotka kuorivat iholta vanhat ihosolut. Iho saa terveen hehkun ja kirkkauden sekä tasaisemman ihon sävyn ja rakenteen. Sisältää myös kofeiinia. Lupaa ehkäistä ihon tummia läiskiä ja häivyttää pieniä juonteita. Silkkisen sileä ja pehmeä iho. Vegaaninen.

” En tiedä, olenko koskaan levittänyt vartalon iholle mitään yhtä hoitavan tuntuista.

Kokemus: Selkeästi testin ylellisin voide. En tiedä, olenko koskaan levittänyt vartalon iholle mitään yhtä hoitavan tuntuista. Koostumus on lupauksen mukaan lainattu ennemmin täyteläisiltä kasvovoiteilta, ja ihosta tulee heti levitettäessä pehmeän ja kosteutetun tuntuinen. Aamulla iho on edelleen pehmeä. Tuoksu on ihanan raikas ja sitruksinen, muistuttaa omaan nenääni sitruuna-lakritsijätskiä. Jos käytät AHA-happoja sisältävää voidetta, muista esimerkiksi talven aurinkolomilla suojata iho ekstrahyvin. Hapot lisäävät ihon herkkyyttä auringolle.

Kulttivoiteen sisko

Sol de Janeiro Beija Flor Elasti-Cream, 49 € / 240 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Ihon elastisuutta lisäävä vartalovoide. Sisältää cacay-öljyä, hellävaraista retinolin vastiketta ja kasvipohjaista kollageenia, joka ylläpitää ihon toiminnan parhaimmillaan ja jättää ihon täyteläiseksi, hehkeäksi ja syväkosteutetuksi. Vegaaninen.

” Tuoksu on hajuvesimäisen kukkainen.

Kokemus: Merkin tunnetumpi Brazilian Bum Bum Cream on tätä voidetta pehmeämpi ja tuoksuu aivan erilaiselta. Tämä voide ei sula samalla tavalla ihoon, eikä kosteutusteho tunnu yhtä hyvältä. Myös tuoksu jää jälkeen niin merkin kulttivoiteesta kuin tämän testin parhaimmistosta. Tuoksu on hajuvesimäisen kukkainen.

Kotimaista kosmetiikkaa

Bio Rich Vitamiini Vartalovoide, 5,90 € / 300 ml

Arvosana: 2 / 5

Lupaus: Vartalovoiteen vitamiiniyhdiste uudistaa ja kosteuttaa ihoa. Voiteen antioksidantit vahvistavat ja suojaavat ihon puolustusmekanismeja ja tekevät ihosta pehmeän. Sopii kaikille ihotyypeille. Miedosti hajustettu.

” Voide on suhteellisen kevyt.

Kokemus: Haluaisin kovasti tykätä kotimaisesta voidevaihtoehdosta, mutta tuoksu, joskin miedohko, ei ole kovin hyvä, eikä voide imeydy ihoon helposti. Levittämisen jälkeen iholle ei jää kuitenkaan rasvaista tunnetta. Voide on suhteellisen kevyt. Aamulla iho on hieman sileämpi, mutta saisi olla kosteutetumpi.

Testaaja: Vivi Norokorpi, jonka iho on talvikaudella kuivuudesta karhea.

Kuvat: Valmistajat