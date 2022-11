Tämä mökkityylin ykkönen on nyt huipputrendikäs – ja mikä parasta, se löytyy lähes jokaiselta suomalaiselta

Suomalaisten suosikki eli fleecetakki on nyt muodissa.

Fleecetakki. Onko olemassa yhtäkään vaatetta, joka tiivistäisi suomalaisuuden yhtä ytimekkäästi?

Kyseessä on kiistaton mökkityylin ykkönen, kerrospukeutumisen kuningas ja kotivaatteiden luottopakki. Nyt ansioluetteloon voi lisätä neljännen kohdan: trenditietoisten suosikki.

Kyllä, luit aivan oikein. Who What Wearin mukaan fleece on nyt huipputrendikäs. Todistusaineistona toimikoon televisiojuontaja ja malli Alexa Chungin tyylinäyte.

Chungin lisäksi suomalaisten suosikkiin on hurahtanut myös muu muotikansa. Fleecejä nimittäin vilahtelee sekä muotiviikkojen että Instagramin asukuvissa.

Trendipaidan kaveriksi kelpaavat niin lenkkarit, Ugg-saappaat kuin korkkaritkin. On siis aika kaivaa rakas fleece kaapista ja yhdistää se välillä muuhunkin kuin kotihousuihin.

Jos olet poikkeus sääntöön, eikä kaapistasi löydy fleeceä, ei hätää! Perkasimme läpi kauppojen valikoiman ja löysimme sieltä kuusi varteen otettavaa vaihtoehtoa.

Kopioi tyyli

Arketin fleece on valmistettu kierrätetystä polyesteristä, 79 €.

Myös Makian unisex-fleecen materiaali on kierrätettyä polyesteriä, 149 €.

H&M:n oliivinvihreä fleece löytyy nimellä teddytakki, 44,99 €.

The North Facen fleece on malliltaan lyhyt, 99,95 €.

Vero Modan fleecetakki on mitoitukseltaan tavallista reilumpi, 39,95 €.

Superdryn fleecen päälikangas on polyesteriä ja vuori puuvillaa, 99,99 €.

