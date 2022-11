Malia Obama bongattiin Suomi-brändin hupparissa –megajulkkikset pukeutuvat Ville Leinon vaatemerkkiin joskus jopa yllättäen

Presidentti Barack Obaman tytär Malia Obama pukeutui tutun näköiseen vihreään huppariin. Eikä hän ole ainut julkkis, jonka päälle on päätynyt suomalaismerkin vaatteita.

Malia Obama, 24, kuvattiin lokakuun puolivälissä sporttisessa treeniasussa. Tarkkasilmäiset huomaavat vaaleanvihreän hupparin rintamuksessa monelle suomalaiselle tutun logon: Billebeino-vaatemerkin neliön muotoon kirjotut raidat.

Malia Obama.

Tämä on yksi viimeisimmästä kerroista, kun Suomi-brändin vaate on päätynyt maailmanluokan julkkiksen ylle. Entisen NHL-kiekkoilijan Ville Leinon perustaman merkin collegeshortseja, -housuja ja huppareita on nähty isoilla nimillä muutaman viime vuoden aikana vapaa-ajalla. Esimerkiksi Hollywood-näyttelijät Chris Pine, Bradley Cooper, Zac Efron ja Ashton Kutcher sekä Bridgerton-sarjasta tunnetuksi ponnahtanut englantilaistähti Regé-Jean Page on paparazzattu merkin vaatteissa.

Ville Leino perustamansa Billebeinon tiloissa Helsingissä vuonna 2019.

Ville Leino perustamansa Billebeinon tiloissa Helsingissä vuonna 2019.

Myös miljoonien seuraamat musiikkimaailman tähdet Shawn Mendes ja Camila Cabello on nähty merkin vaatteissa – se tuli tosin brändille yllätyksenä.

– Meillä on showroom ja PR-toimisto Jenkeissä. Joskus tulee yllätyksenä, kenellä on ollut päällä meidän tuotteemme, Jekku Berglund Billebeinolta kertoo.

Berglundin mukaan suurin osa vaatteista päätyy tunnettujen henkilöiden päälle kontaktien ja tuttujen kautta. Berglund sanoo, että osa on kuitenkin ostanut tuotteita myös itse nettikaupasta.

– Tämän tason vaikuttajat ja julkkikset päättävät tietenkin itse, mitä haluavat pistää ylleen, joten emme sinällään pysty vaatimaan ketään pukeutumaan meidän tuotteisiimme. Heidän on itse haluttava laittaa designimme päälleen.

– Näissä ei ole liikkunut raha, puhtaasti oma halu pukea Billebeinoa, mikä on meille super hieno juttu, hän kertoo.

Ville Leinon ja Juhani Putkosen vuonna 2014 perustama brändi solmi äskettäin myös vaatetussopimuksen NHL-seura Philadelphia Flyersin kanssa. Joukkueen jäsenet pukeutuvat jatkossa Billebeinoon.

