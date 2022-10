Etsinnässä oikeasti hyvät pikkuhousut? 10 pikkarit, joita tavalliset naiset suosittelevat: ”Tuntuu kuin ei olisi alkkareita ollenkaan”

Me Naiset julkaisee kiinnostavimpia juttujaan uudelleen. Tämä on yksi niistä.

Huonot pikkuhousut voivat totisesti vetää mielen matalaksi. Kiristävät, valuvat tai persvakoon kasautuvat alkkarit harmittavat siinä määrin, että ne tekisi joskus mieli heittää roskakoriin kesken päivän.

Vastaavasti hyvin istuvien, mukavien ja paikoillaan pysyvien pikkareiden löytäminen tuntuu lottovoitolta. Ongelma piilee kuitenkin siinä, ettei alushousujen sopivuutta voi aina todentaa ennen ostopäätöstä, vaan se paljastuu usein vasta käytössä.

Sen vuoksi pyysimme Me Naisten Instagram-seuraajia paljastamaan, mistä he ostavat lempipikkuhousunsa. Täydensimme listaa toimituksen omilla suosikeilla.

1. Sloggi Zero Feel

Sloggit saivat suitsutusta useammalta seuraajaltamme. Merkin alushousujen kerrottiin pysyvän hyvänä pitkään. Erityisesti merkin Zero Feel -malliston housuja kehuttiin.

Zero Feel -housuja on saatavissa useassa eri mallissa hipstereistä stringeihin ja korkeavyötäröisiin. Sloggeja myyvät muun muassa Sokos, Stockmann, Prisma, Cubus, Ellos ja Zalando.

Sloggin Zero Feel -mallistoon kuuluu useampia eri mallisia pikkuhousuja. Kuvassa natural highwaist brief -malli. 19,95 e, Zalando. Koot XS-XL.

Saumattomat Zero Feel hipster -alushousut. 15,99 e, Cubus. Koot XS-XL.

Eniten mainintoja Instagram-kyselyssämme keräsi Lindex. Moni kehui yleisesti liikkeen alushousuja.

”Best of the best. Ihania, tavallisia, seksikkäitä ja kaikkeen sopivia malleja.”