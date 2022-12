Kun kiinteistönvälittäjä Anne Ramsay aloitti työt tv:ssä, hän laittoi ulkonäölleen tiukat raamit – taustalla oli pelko

Kiinteistönvälittäjä Anne Ramsay pelkäsi, että ihmiset saisivat hänestä television kautta bimbon vaikutelman. Lopulta hän ymmärsi, ettei ammattitaito katso ulkonäköä.

Kiinteistönvälittäjä Anne Ramsay on tullut koko kansalle tutuksi Remppa vai muutto Suomi -ohjelmasta.

Kun ohjelman ensimmäistä kautta kuvattiin, Anne asetti tiukat raamit ulkoiselle habitukselleen: vaaleanpunaisia vaatteita, räikeitä kynsiä ja liian näyttävää meikkiä tuli karttaa.

Mediaan Anne ei halunnut antaa muita kuin asuntoasioihin liittyviä haastatteluita.

Toisen kauden jaksoissa Annella nähdään muun muassa keltaiset kynnet ja näyttävä hiuslisäke. Tässä jutussa taas puhutaan kosmetiikasta ja hyvinvoinnista. Mikä muutti naisen ajatukset runsaassa vuodessa?

– Ennen ensimmäisiä kuvauksia pelkäsin, että joku voi saada minusta bimbon kuvan. Jälkikäteen ajatellen se tuntuu tyhmältä. Olin siihen mennessäkin menestynyt juuri sellaisena kuin olen.

Sarja sai hyvän vastaanoton. Annesta tuntui, että hän voi olla pienemmällä kynnyksellä muutakin kuin jakkupukuinen kiinteistönvälittäjä.

Anne sanoo olevansa silti melko yksityinen ihminen. Aiemmin koti sijaitsi Helsingin Ullanlinnassa – samalla alueella kuin työpaikan toimisto ja sitä kautta moni asiakkaista. Kun asiakkaisiin törmäsi kadulla, ajatus naapuruston vaihtamisesta alkoi tuntua hyvältä.

Nyt koti sijaitsee Kalliossa. Siellä kauppaan voi painella vaikka pyjamahousuissa hiusnaamio päässä. Anne ei meikkaa joka kerta ulos lähtiessään, mutta huomaa miettivänsä tv-ohjelman myötä sitä, miltä näyttää, kun liikkuu Helsingin keskustassa tai toisessa kaupungissa, jossa huomaa ihmisten tunnistavan hänet.

– Kalliossa minulla on olo, että saan olla minkä näköinen tahansa. On niin rentouttavaa, kun ketään ei kiinnosta.

Annen meikki on aina sama, olipa kyseessä työpäivä tai juhlat. Meikin tärkeimmät rakennuspalikat ovat hehkuva iho, isot ripset, tyylitellyt kulmakarvat ja luottohuulipuna.

Annella on aina ollut hyvä iho. Hän kiittää siitä geenejään ja säntillistä ihonhoitorutiiniaan. Aamuisin hän käyttää kirkastavaa C-vitamiiniseerumia, iltaisin silottavaa retinolituotetta. Kerran viikossa on kasvojen kuorinnan ja naamion vuoro. Anne pyrkii pitämään myös meikittömän päivän viikoittain. Jos bileillan jälkeen sattuisi nukahtamaan meikit kasvoilla, keskellä yötä pitää herätä pesemään iho.

– Tuntuu, että monet etsivät kauneudenhoidossa oikotietä onneen, mutta ainakaan minä en ole sellaista löytänyt. Huomaan esimerkiksi ihossani selvän eron, jos syön vaikka lomalla paljon elimistölleni huonoja asioita, kuten maitotuotteita, joita yleensä välttelen. Panostan mielelläni hyviin purkkeihin ja uskon niiden tehoon.

” Jos hulluttelen, teen silmäluomille ylärajaukset.

– Jos hulluttelen, teen silmäluomille ylärajaukset.

Ja tietysti huulipuna: se sama, jota Annen huulilla on aina Remppa vai muutto Suomi -ohjelman kuvauksissa. Suosikkihuulipunan perään kysellään somessa Annen mukaan ahkerasti.

Mac Cosmeticsin nude huulipuna sävyssä Blankety on Annen tavaramerkki, joka on mukana myös kaikissa kuvauksissa.

Anne rakastaa hajuvettä niin paljon, että käyttää niitä usein yksin kotona ollessa. Maison Francisin Baccarat Rouge 540 -tuoksu pitää tilata ulkomaisista nettikaupoista.

Kauneusniksini…

On olla ruskettunut. Se on suorastaan pakkomielteeni. Mielestäni näytän paljon freesimmältä, kun olen päivettynyt. Teininä ihonsävy taittui useamman kerran oranssin puolelle, mutta vuosien varrella olen löytänyt itselleni täydellisesti sopivat tuotteet ja opetellut oikean tekniikan. Silloin on helpompi olla ilman meikkiäkin. Todellisuudessa ihoni on vitivalkoinen, en rusketu ollenkaan ja vain palan. Ystäväni ja someseuraajani kyselevät minulta usein vinkkejä itseruskettavien käyttöön.

Kiireisen rusketusfanaatikon luottoväline on St. Tropezin itseruskettava voide, joka kehittää sävyn iholle kolmessa tunnissa.

Meikkivoiteeseen sekoitettuna Vita Liberatan Beauty Blur -voide antaa iholle Annen kaipaamaa hehkua ja päivetystä.

Paheeni…

Stressaaminen näkyy ensimmäiseksi ulkonäössäni. Kasvoni turpoavat, ja unen puute näkyy ihosta. Stressi tulee sataprosenttisesti töistä. Minun on todella vaikea sanoa asioille ei, ja kun olen itse vastuussa omista aikatauluistani, kalenterini on jatkuvasti täynnä. Tv-kuvauksiin menee vuodesta viisi kuukautta. Matkustelen paljon, näen perhettäni, tykkään välillä juhlia ja minulla on laaja sosiaalinen piiri. Harmittaa, että aikaa on rajallisesti. En haluaisi tehdä mitään vähemmän.

” Rakennekynnet minulla on ollut vuodesta 2010, enkä voisi ikinä luopua niistä.

Kauneinta minussa…

Aistin herkästi energioita. Minulla on vahva oma energia, jonka avulla olen luonut oman menestykseni. Olen todella sosiaalinen ja positiivinen. Uskon, että hyvä energia vetää puoleensa hyvää energiaa. Välittäjän työssä aistii paljon erilaisia energioita, ja siksi työ on henkisesti haastavaa, ei niinkään ruudinkeksimistä.

KMS Therma Shape -suihkeen avulla Anne saa kiharat kestämään hiuksissa jopa viisi päivää.

Tuhlaan…

Käyn kerran kuukaudessa laittamassa rakennekynnet ja joka toinen kuukausi ripsien kestotaivutuksessa. Niiden avulla säästän aikaa laittautumisessa ja näytän mahdollisimman pienellä vaivalla huolitellulta. Rakennekynnet minulla on ollut vuodesta 2010, enkä voisi ikinä luopua niistä. En edes halua miettiä, kuinka paljon niihin on mennyt rahaa. Valitsen sävyn fiiliksen mukaan, elän tässäkin asiassa tunteella.

Ripsien kestotaivutuksen ohella Anne hoitaa ripsiään niille tarkoitetulla seerumilla.

Toivoisin…

Että todella nuoret ihmiset eivät laittaisi botoxia naamaan. Hirvittää, mihin tämä maailma on menossa. Some on vaarallinen.

Anne säilyttää jaderullaa jääkaapissa ja käy viileällä rullalla kasvot läpi joka ikinen aamu.

Kerran viikossa tehty naamio pitää kasvot kirkkaana.

Viilentävät, silmänalusille laitettavat geelilaput ovat Annen luottovirkistäjä yhdessä jaderullan kanssa.

Originsin kosteusvoiteessa on kevyt sävy, joka tasoittaa ihon sävyä kivasti vapaapäivänä.