Sheet mask eli kangasnaamio on ihonhoidon hemmotteleva täsmätuote. Niissä on tuntuvia eroja.

Tasapainoa kaikille ihoille

Tonymoly Hemp Mask Sheet, 5,90 €

Arvosana: 3+ / 5

Lupaus: Rauhoittava kangasnaamio, joka saa ihon tuntumaan tasapainoiselta ja elinvoimaiselta. Hampunsiemenöljy rauhoittaa ja tasapainottaa, neempuun lehti- ja kukkauute hoitaa ja suojaa ja aloe veran kukkauute rauhoittaa ja pehmentää ihoa. Valmistettu 3-kerroksisesta selluloosasta: aktiiviset aineet eivät pääse haihtumaan, vaan imeytyvät tehokkaasti iholle. Vegaaninen. Sopii kaikille ihotyypeille.

” Naamio tuntuu oikeasti rauhoittavalta, ja kasvojen iho on tasaisen sävyinen ja saanut jopa hieman hehkua.

Kokemus: Naamion seerumi tuoksuu luonnonmukaiselta, eikä ollenkaan voimakkaalta. Plussaa naamio saa ehdottomasti siitä, kuinka hyvin ja helposti se asettuu kasvoille. Naamio tuntuu nimensä mukaan oikeasti rauhoittavalta, ja vaikutusajan kuluttua kasvojen iho on tasaisen sävyinen ja saanut jopa hieman hehkua. Aamulla iho on edelleen pehmeä, mutta kosteutta saisi olla reilusti enemmän. Kaikille ihotyypeille sopiva naamio ei ole yleensä optimaalisin valinta, jos kaipaa runsaasti kosteutusta kuivallekin iholle.

Säästöpakkaus

Lululun Pure Moist Sheet Mask 7-pack, 14,90 €

Arvosana: 3+ / 5

Lupaus: Kosteuttava, japanilaisbrändin kangasnaamio uudelleensuljettavassa monipakkauksessa. 3-kerroksinen rakenne ja täydellisesti hiottu muotoilu: naamio istuu kasvoille hyvin ja edistää ainesosien imeytymistä. Heleä ja pehmeä iho. Ei synteettisiä hajusteita. Täydellinen päivittäiseen käyttöön.

” Plussaa siitä, että yhdessä pakkauksessa on useampi naamio ja kunnon sulkija.

Kokemus: Tämä on kosteuttavampi kuin edellinen naamio. Tuote ei tuoksu oikeastaan miltään. Kangasmaski on hieman pieni, ei ehkä paras ainakaan isoille kasvoille. Myös suun ja silmien reiät ovat melko pienet. Naamio kuitenkin kosteuttaa ja jättää ihon kauniin näköiseksi. Vielä aamullakin iho on kosteutettu. Plussaa siitä, että yhdessä pakkauksessa on useampi naamio ja kunnon sulkija: näistä tulee vähemmän roskaa.

Juhlapäiviin

Xlash Hydro Gel Mask, 18 €/kpl, 30 €/3 kpl

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Viilentävä ja kosteuttava geelimäinen kasvonaamio on kehitetty brändin suosittujen silmänalusnaamioiden pohjalta. Hoitava kasvonaamio sisältää hyaluronihappoa, joka pehmentää hentoja uurteita ja auttaa ihoa sitomaan kosteutta. Sisältää myös rauhoittavaa kookosuutetta ja karitevoita, jotka kosteuttavat ihoa tehokkaasti ja rauhoittavat kuivaa ja ärtynyttä ihoa. Saa ihon näyttämään välittömästi kosteutetulta ja tuo kasvoille hehkua.

” Naamion alta paljastuu todellakin kaunis ja yllättävänkin hehkuva iho.

Kokemus: Jännittävä geelinaamio, joka ei ole muiden testituotteiden tapaan kangasta vaan hyytelömäistä ainesta. Tämän hintaluokan naamiolta odotan parempaa asettumista kasvoille: naamiossa on melko pienet reiät, eikä se istu kasvoille kovin hyvin. Myös tarttuvuudessa ihoon on toivomisen varaa. Ihmetyttää myös, miten naamio ei ole kosteampi.

Kun kuorin naamion pois kasvoilta, sen alta paljastuu kuitenkin todellakin kaunis ja yllättävänkin hehkuva iho. Kosteutta saisi olla enemmän, ja siksi kurkistan vielä pussiin: hoitonestettä on pussin pohjalla, joten sipaisen sitä seerumin tavoin kasvoille vielä ennen meikkiä. Yritin kyllä käännellä ja puristella naamiopussia ennen avaamista, kuten aina, jotta nestettä olisi naamiossa mahdollisimman paljon ja tasaisesti, mutta tähän naamioon sitä oli vaikea saada: geelinaamio on päällystetty molemmin puolin pakkausmuovilla. Meikistä tulee tasoittuneelle iholle oikein nätti – aivan kuin otsajuonteet olisivat hieman tasoittuneet! Tätä voisin käyttää juhliin valmistautuessa tai kaivatessani raikastusta meikittömille kasvoille.

Vahvistusta vihreästä teestä

Dr. Mola Gelato Cup Matcha Sheet Mask, 2,90 €

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Rauhoittaa ihoa ja vahvistaa ihon omaa suojaa. Vihreää teetä ja hyaluronihappoa sisältävä kasvonaamio vie ihoon ihanteellisen määrän kosteutta ja puhdistaa tukkeutuneita ihohuokosia. Vihreän teen antioksidantit ehkäisevät kasvojen ihon ennenaikaista ikääntymistä. Vihreällä teellä on myös turvotusta ja punoitusta helpottava vaikutus.

” Tuotetta riittää kaulalle ja dekolteelle ja parille illalle seerumiksi pussin pohjalta.

Kokemus: Kylläpä tässä on runsaasti seerumia! Naamio suorastaan ui nesteessä, loistavaa. Hyvin ohut ja hieman tavallista suuremman oloinen naamio asettuu kasvoille helposti ja hyvin. Aukot ovat tarpeeksi suuret ja kangas niin ohut ja nestettä tarpeeksi, että naamio pysyy paikoillaan todella hyvin. Tuote tuoksuu vain hyvin miedosti ja tuntuu hieman viilentävältä iholla. Iho on oikein kosteutettu naamion poistamisen jälkeen. Tuotetta riittää kaulalle ja dekolteelle ja parille illalle seerumiksi pussin pohjalta.

Aamulla iho voisi olla kosteutetumpi ja täyteläisempikin. Pakkauksen ohje kasvoveden levittämisestä ennen naamiota on varmasti toimiva vinkki kosteuden lisäämiseksi, muillakin testin sheet maskeilla kuin tällä. Nyt sitä ei tehty yhdenkään naamion kohdalla, jotta tuotteita on helpompi vertailla.

Rauhoittava korjaussarja

Garnier SkinActive 2 Million Probiotics Fractions Repairing Sheet Mask, 3,90 €

Arvosana: 3+ / 5

Lupaus: Naamio sisältää kaksi miljoonaa probioottista fraktiota, jotka korjaavat ihoa. Iho tuntuu välittömästi intensiivisesti kosteutetulta ja rauhoittuneelta. Auttaa tehostamaan ihon pintakerroksen korjaantumista, vahvistamaan ihon suojamuuria, lukitsemaan kosteuden ja palauttamaan kosteustasapainoa ihon pinnan alla. Sopii kaikille ihotyypeille, myös herkälle iholle.

” Iho näyttää rauhalliselta naamion käyttämisen jälkeen.

Kokemus: Mukava markettimaski, kunnolla seerumia ja kasvoille hyvin asettuva kangas tarpeeksi suurilla aukoilla ja hyvillä mittasuhteilla. Tuoksua on omaan makuun turhan paljon, eikä se ole erityisen miellyttäväkään. Muuten naamio on kosteuttava, ja iho näyttää lupauksen mukaan rauhalliselta sen käyttämisen jälkeen. Kosteutta voisi olla aamulla iholla enemmänkin. Seerumia jää pussin pohjalle myöhempäänkin käyttöön.

Testin yllättäjä

Budgie Soak it up! Sheet Mask, 5,90 €

Arvosana: 5- / 5

Lupaus: Kookosuutetta ja omenahappoa sisältävä sheet mask, joka kosteuttaa, silottaa ja elvyttää ihoa. Geelimäinen pinta kiinnittyy iholle saumattomasti ja auttaa lukitsemaan kosteuden ihoon mahdollisimman tehokkaasti. Arkkinaamio on valmistettu selluloosasta ja on biohajoava. Valmistettu Koreassa. Vegaaninen.

” Iho on ihanan kosteutettu ja kimmoisa.

Kokemus: Tämä naamio liimautuu kunnolla kasvoille ja pysyy varmasti paikoillaan koko vaikutusajan. Naamio kuoritaan kahden muovikalvon välistä esiin. Ylimääräinen muovi harmittaa, mutta niiden ansiosta naamiosta on saatu ohut ja tiiviisti iholle liimautuva. Naamion seerumi on paksua, mutta se toimii iholla hyvin: vaikka naamion aikana suuri kosteus ei tule ilmi, iho on ihanan kosteutettu ja kimmoisa naamion poistamisen jälkeen. Eron aiempiin testinaamioihin huomaa heti, mutta varsinkin aamulla: iho on edelleen kosteutetun tuntuinen ja näköinen sekä pehmeä. Testin yllättäjä! Tätä käyttäisin uudelleenkin. Harmillisesti seerumia ei tässä pussissa ole aivan niin paljon kuin muissa tulevia päiviä varten. Tuote ei juurikaan tuoksu.

Raikasta kurkkua

Mizon Joyful Time Essence Mask Cucumber, 2,50 €

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Korealaista kosmetiikkaa. Kurkku-uutetta sisältävä kangasnaamio kosteuttaa ja raikastaa kasvojen ihoa ja tasapainottaa rasvoittuvaa ihoa.

” Iho on kuulas ja todella kosteutetun näköinen.

Kokemus: Ihana raikas kurkuntuoksu. Naamio asettuu kasvoille hyvin ja tuntuu todella kostealta. Ohut ja märkä kangas pysyy kasvoilla hyvin paikoillaan. Vaikutuksen jälkeen iho on kuulas ja todella kosteutetun näköinen. Iho on vielä aamullakin kosteutetun pehmeä ja täyteläisen kimmoisa – siitäkin huolimatta, että tuote on suunnattu myös rasvaisen ihon tarpeisiin. Voisin käyttää uudelleen. Meikistäkin tulee tämän jälkeen nätti.

Hehkua iholle

Patchology Flashmasque Illuminate, 5,90 €/kpl, 21,90 €/4 kpl

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Kirkastava kangasnaamio. Suunniteltu tasoittamaan ihonsävyä ja luomaan tervettä hehkua ja uutta eloa ihoon. Naamiomateriaali kiihdyttää tehoaineiden imeytymistä ihoon. Lakritsiuute kirkastaa ja tasoittaa ihonsävyä, C-vitamiini edistää ihon kollageenituotantoa ja parantaa ihon elastisuutta ja greipinsiemenuute antaa iholle antioksidanttista suojaa.

” Pätevä valinta kelle tahansa.

Kokemus: Tässä ja aiemmassa Mizonin naamiossa on paljon samaa. Ohut, hyvin istuva ja ihossa hienosti kiinni pysyvä naamiokangas, paljon seerumia ja tuloksena kunnon kosteutus. Tuotteessa ei ole lähes lainkaan tuoksua. Kovin ihmeellistä kirkastavaa vaikutusta en ihossa huomaa, mutta iho on luonnollisen hehkuva ja kosteudesta pullea välittömästi naamion käytön jälkeen ja vielä aamullakin. Seerumia riittää myös pussin pohjalla. Pätevä valinta kelle tahansa.

Testaaja: Vivi Norokorpi, joka etsii aina vain toimivampia tuotteita kuulaan ja kostean ihon tavoittaakseen.

Kuvat: Valmistajat