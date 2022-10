Nerokkain keksintö koskaan! Tässä on syksyn erikoisin takkitrendi, joka hämmentää ja hurmaa

Huivitakki on syyspukeutumisen himotuin hybridi!

Tänä syksynä takkitrendien joukossa nähdään takkimalli, jota emme ehkä osanneet toivoa, vaikka se on todellisuudessa nerokkain keksintö koskaan. Saammeko esitellä: huivitakki.

Kyseessä on takki, jonka kaulukseen on kiinnitetty huivi. Takin pituus ja materiaali voivat olla mitä vain, kunhan huivi ja takki mätsäävät. Who What Wearin mukaan huivitakki on himotuin takkimalli tänä syksynä.

Huivitakki on nerokas keksintö kolmesta syystä. Ensinnäkin, hyvästi asukriisit! Huivitakin huivi on nimittäin samaa kangasta kuin itse takki, joten se sopii aina asukokonaisuuteen.

Toiseksi, hyvästi ainainen huivin kanssa tappelu! Huivitakin huivi on takaa kiinni takissa, joten se ei tipahtele tai pyöri kaulan ympärillä.

Kolmanneksi mainittakoon vielä se, että valtaosa huivitakkien huiveista on irrotettavia, mikä tarkoittaa, että takki ja huivi toimivat myös erillään. Kaksi kärpästä yhdellä iskulla!

Huivitakkien nousukiito alkoi jo viime talvena, kun muotiväki hurahti yllä näkyvään Totemen takkimalliin. Sittemmin huivitakkeja on ilmestynyt myös muiden merkkien valikoimaan.

Ja kaikille kylmässä hytiseville suomalaisille tiedoksi: huivitakkeja löytyy myös toppakankaisina. Trendistä ei siis tarvitse luopua samalla, kun villakangastakit jäävät kaapin perälle odottamaan kevättä.

Kopioi tyyli

Pohjepituisen villasekoitetakin huivin voi halutessaan irrottaa, 129 €, H&M.

Ted Bakerin huivitakissa on villaa, polyamidia ja kashmiria, 425 €.

Muotiväki rakastui Totemen huivitakkiin jo viime syksynä, 770 €.

Huivitakin ei välttämättä tarvitse olla villasekoitetta! Cosin tikkitakissa myös huivi on toppakangasta, 290 €.

