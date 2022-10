Miten peset pyyhkeet? Sillä voi olla yllättävä vaikutus ihon kuntoon – nämä asiat kannattaa ottaa huomioon pyykkipäivänä

Tietyt pyyhkeeseen pesussa tarttuvat aineet eivät tee hyvää iholle. Onneksi ne voi korvata helposti.

Kaikki meistä kuivaa kasvonsa pesun jälkeen pyyhkeeseen. Harva tulee ajatelleeksi, että sillä voi olla vaikutusta ihon kuntoon, miten pyyhkeensä pesee.

Huuhteluaine on monella vakiintunut osa pyykinpesua. Espanjan Voguen haastatteleman ihotautilääkärin Paloma Borregónin mukaan niiden sisältämät hajusteet ja säilöntäaineet voivat aiheuttaa herkälle ja atooppiselle iholle reaktioita.

Myös Suomen Marttaliitto muistuttaa, että huuhteluainetta jää pesussa tekstiilikuitujen pinnalle, ja huuhteluaineet voivat ärsyttää ihoa. Huuhteluaine ei ole pyykinpesussa Marttojen mukaan lainkaan välttämätön. Huuhteluaineen pehmentävän vaikutuksen saa silittämällä tai mankeloimalla pyyhkeet.

Pyykkietikka on iho- ja ekoteko

Pyykkietikoista on tullut viime vuosina trendikkäitä, ja etikkaa suositellaankin käytettäväksi myös Voguen jutussa. Pyykkietikkaan vaihtaminen on myös ekoteko, sillä väkiviinapohjainen etikka on biohajoavaa. Koska mukana ei ole säilöntäaineita, ja muutenkin pyykkietikan inci-lista on hyvin lyhyt, pienenee ihoärsytyksen riski huomattavasti.

” Yksi desilitra vettä ja neljä desilitraa väkiviinaetikkaa muodostavat puoli litraa pätevää pyykkietikkaa.

Pyykkietikka on superhelppoa tehdä Marttojen mukaan itse, jolloin ihon lisäksi hellitään lompakkoa: yksi desilitra vettä ja neljä desilitraa väkiviinaetikkaa muodostavat puoli litraa pätevää pyykkietikkaa. Tätä sekoitusta annostellaan pari ruokalusikallista per pestävä koneellinen huuhteluainelokeroon.

Mukaan voi halutessaan lisätä 15 tippaa itselle miellyttävän tuoksuista eteeristä öljyä, jos haluaa, että puhtaassa pyykissä on tuoksu.

Puuvilla tarvitsee korkean pesulämpötilan

Myös sillä voi olla vaikutusta ihoon, missä lämpötilassa ja kuinka usein pyyhkeet pesee. Voguen jutussa mikrobiologian professori María del Carmen Romero suosittaa, että pyyhkeet pestään aina 60 asteessa. Lämpötilalla varmistetaan, että mikrobit, rasva ja hiki todella poistuvat pyyhkeestä, eivätkä ne pääse muodostamaan pöpöpesäkettä.

” Lämpötilalla varmistetaan, että mikrobit, rasva ja hiki todella poistuvat pyyhkeestä.

Pyyhkeen pesuvälille ei ole asiantuntijan mukaan olemassa tieteeseen perustuvaa ohjetta, mutta professori suosittelee kasvojen kuivaamiseen tarkoitetun pyyhkeen pesua jopa kolmen tai neljän käyttökerran jälkeen. Käyttökertojen välillä pyyhe olisi hyvä asetella niin, että se kuivuu kunnolla eikä kosteudessa pääse muhimaan haitallisia mikrobeja.