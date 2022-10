Testasimme 7 uutta shampoota – marketista löytyi alle 4 euron tuote, joka on hinta-laatusuhteeltaan nappi

Otimme joukon kiinnostavia shampoita ja hoitoaineita kokeiluun.

Rakennetta ja muotoa hiuksiin

Answr shampoo, 24,90 € / 300 ml ja hoitoaine, 24,90 € / 300 ml

Lupaus: Suomalaisen Georgiana Grudinschin miljoonabisnekseksi kasvanut Owow-brändi on lanseerattu uudella Answr-nimellä. Kotikäyttöön tarkoitetun keratiinikäsittelyn rinnalle on saatu silottavat shampoo ja hoitoaine. Tuotteet sisältävät muun muassa AHA-happoa ja ananasuutetta. Shampoo puhdistaa hellävaraisesti ja hoitoaine korjaa hiusvaurioita ja vähentää hiusten pörröisyyttä tehokkaasti. Tuotteet pidentävät keratiinikäsittelyn tulosta. Vegaaniset.

” Shampoo vaahtoaa hyvin ja hoitoaine pehmentää hiuksista kivasti harjattavat.

Kokemus: Testaan tuotteita ilman hiusten keratiinikäsittelyä. Niiden tuoksu on voimakas, ei hyvä: melko pistävä. Shampoo vaahtoaa hyvin ja hoitoaine pehmentää hiuksista kivasti harjattavat. Hiuksiin tulee rakennetta ja muotoa sekä ihan ok kiilto ja pehmeys. Kiva tuote, jota voisi suositella ja käyttää jatkossakin.

Superfoodia hiuksille

Briogeo Superfoods Mango + Cherry Balancing -shampoo, 27,90 € / 369 ml ja -hoitoaine, 27,90 € / 369 ml

Lupaus: Ravitseva superfood-shampoo ja -hoitoaine sopivat erityisesti rasvoittuvalle hiuspohjalle. Kosteuttavat hiuksia, palauttavat sameisiin hiuksiin kauniin kiillon ja tasapainottavat hiuspohjan rasvoittumista. Sisältävät muun muassa mango-, kirsikka-, granaattiomena-, goji- ja litsiuutteita, jotka tukevat hiusten ja hiuspohjan terveyttä. Papaijaentsyymit tasapainottavat ja normalisoivat hiuspohjan rasvoittumista. Eivät sisällä silikoneja, sulfaatteja, parabeeneja, ftalaatteja, dietanoliamiinia eli DEA:ta tai synteettisiä väriaineita. Vegaaniset.

” Hoitoaineen koostumus muistuttaa vartalovoita, mutta levittyy hyvin, ja hiuksista tulee ilmavat ja pehmeät.

Kokemus: Superfoodia hiuksille – kiinnostaa! Smoothiepullon näköiset putelit ovat isohkot ja aavistuksen kömpelöt, näitä ei oteta mukaan viikonloppureissulle. Juoksevaa shampoota holahtaa suuaukosta usein helposti vähän liikaa, kun taas tymäkkää hoitoainetta joutuu hölskyttelemään ulos. Shampoo vaahtoaa sopivasti ja tuoksuu ihanasti mangolle. Hoitoaineen koostumus muistuttaa vartalovoita, mutta levittyy hyvin, ja hiuksista tulee ilmavat ja pehmeät. Kuivat latvani kaipaisivat kuitenkin hitusen enemmän kosteutusta. Positiivinen tuttavuus!

Riisuttu ainesosaluettelo

The Ordinary 4% Sulphate Cleanser For Body & Hair, 10,20 € / 240 ml ja Behentrimonium Chloride 2% Conditioner, 10,20 € / 240 ml

Lupaus: Ihonhoidosta tunnettu sarja loi shampoon, jossa sulfaattien poisjättämisen sijaan käytetään niitä vain tarvittava pitoisuus. Shampoo sisältää SLS:n sijaan sen johdannaista, SLES-2:ta, mietoa anionista pinta-aktiivista ainetta, jonka kerrotaan olevan miedompi ja hellävaraisempi iholle ja hiuksille. Se vaahtoutuu miellyttävästi ja puhdistaa tehokkaasti. Voidemaisessa hoitoaineessa on minimalistinen koostumus ilman ainesosia, jotka voivat painaa hiuksia alaspäin. Vegaaniset.

” Hiukset tulevat puhtaaksi ja lopputulos on ihan kelpo.

Kokemus: Herkälle iholle ja tuoksuttoman ystävälle – ei täsmätuote minulle, mutta testataan! Pullot ovat pienet ja kapeat, mahtuvat nätisti kylppärin hyllyyn. Väritön ja tuoksuton shampoo vaahtoaa maltillisesti ja jotenkin katoaa hiuksiin. Shampoota pitää lisätä pari kertaa, jotta tuntuu, että sitä on riittävästi. Hoitoaine levittyy sen sijaan hyvin. Shampoota voisi käyttää myös suihkusaippuana, siitä plussaa! Hiukset tulevat puhtaaksi ja lopputulos on ihan kelpo. Kaksikko on kuitenkin minun makuuni turhan hajuton ja mauton ja tuoksujen ystävänä valitsisinkin käyttööni jotain muuta.

Varsinaiset monitoimituotteet

Paul Mitchell Tea Tree Hemp Restoring -shampoo & suihkusaippua, 31,90 € / 300 ml ja -hoitoaine & vartalovoide, 31,90 € / 300 ml

Lupaus: Shampoo on 2-in-1-puhdistaja. Kermainen hamppupohjainen vaahto puhdistaa hellävaraisesti hiukset ja ihon. Kosteuttavat hamppu-uutteet rauhoittavat ja kosteuttavat päästä varpaisiin. Hoitoaine on 2-in-1-kosteuttaja. Hampunsiemenöljyä ja hamppu-uutetta sisältävä monitoiminen hoitoaine kosteuttaa päästä varpaisiin hiukset ja ihon.

” Kosteusvoidemainen hoitoaine ei ylisilota hiuksia ja on yllättävänkin hyvä.

Kokemus: Yhdistelmätuotteissa kiehtoo mahdollisuus säästää purnukoiden määrässä. Shampoo vaahtoutuu ja pesee hyvin ja yksi pesukerta riittää, vaikka perinteisesti teenkin kaksi shampoopesua. Tuoksu on yhdistelmä ylellistä kylpylätuotetta ja miesten suihkusaippuaa. Shampoossa tämä ei ole ongelma. Kun käytin samaa tuotetta suihkugeelinä, poikaystäväni kysyi testijakson aikana pariin otteeseen, olenko käyttänyt Axea.

Hoitoaine on käytettävissä myös vartalovoiteena, ja siinä onkin voidemainen tuntu. Tämä on ehdoton etu. Vaikka hiukseni ovat kähärät, ne ovat samaan aikaan ohuet. Niistä tulee liian hoitavan hoitoaineen seurauksena usein liian silkkiset lirut, joita on mahdoton käsitellä ja kuohkeuttaa. Kosteusvoidemainen tuote ei ylisilota hiuksia ja on yllättävänkin hyvä. Tuoksu on shampoota neutraalimpi. Kosteusvoideominaisuus ei ole paras mahdollinen: voide imeytyy ihoon kehnonlaisesti.

Tuore markettitulokas Suomessa

Define Moroccan Argan Oil -shampoo, 3,69 € / 250 ml ja -hoitoaine, 3,69 € / 200 ml

Lupaus: Tänä syksynä Suomeen rantautunut Define-sarja on kehitetty yhteistyössä skandinaavisten kampaajien kanssa. Sarjan arganöljyshampoo sisältää puhdasta arganöljyä. Se suojaa hiuksia ja auttaa ylläpitämään niiden kosteustasapainoa. Tekee hiuksista pehmeät ja kiiltävät. Hoitoaine jatkaa shampoon vaikutuksia ja vähentää hiusten pörröisyyttä. Tuotteissa ei ole silikoneja. Vegaaniset.

” Huokea tuote on todellinen löytö!

Kokemus: Shampoo pesee hyvin ja arganöljyn huomaa siinäkin, mutta ei yhtä selkeästi kuin hoitoaineessa. Hoitoainetta suositellaan käytettävän vain latvoihin, jos hiukset tuntuvat raskaalta käytön jälkeen. Oletan, että suositus johtuu nimenomaan tuotteen öljyisestä koostumuksesta. Hoitoaine onkin todellinen megasilottaja, missä on hyvät ja huonot puolensa. Kovin kähäräiselle ja kurittomalle tukalle tämä huokea tuote on todellinen löytö! Minunkin hiukseni pitivät kiillosta, mutta vaativat pesun jälkeen ryhdistäviä tuotteita kampauksen tueksi. Hiukseni ovat karkeat, mutta myös ohuet. Öljy latistaa ne.

Tuotteiden tuoksu on tarpeeksi miellyttävä ja hedelmäinen. Kaiken kaikkiaan tuotepari on hinta-laatusuhteeltaan kuiville ja paksuille hiuksille nappi. Ohuthiuksisten kannattaa käyttää hoitoainetta vain latvoihin.

Muutaman euron tuubit

Ziaja Natural Care -shampoo, 3,90 € / 200 ml ja -hiusnaamio, 3,90 € / 150 ml

Lupaus: Sulfaatiton ja silikoniton shampoo sopii kaikille hiustyypeille. Sisältää mietoja, hellävaraisesti puhdistavia ainesosia ja luonnonöljyjä, jotka hoitavat ja kosteuttavat hiuksia. Tekee hiuksista pehmeät eikä häiritse hiuspohjan luonnollista pH-arvoa. Kosteuttava ja silikoniton hiusnaamio silottaa hiuksia ja palauttaa niiden terveen kiillon. Helpottaa hiusten selvittämistä ja kampaamista. Luonnonöljyt hoitavat ja kosteuttavat, sheavoi pehmentää ja prebioottinen inuliini hoitaa hiuksia. Tuotteissa 98 % luonnollisia ainesosia. Vegaaniset.

” Peruskäyttöön silloin, kun shampoolta ja hoitoaineelta ei kaipaa sen ihmeempiä, mutta haluaa toimivat tuotteet.

Kokemus: Kaikkiaan ihan mukavat tuotteet, ei extrahyvät. Shampoo vaahtoutuu hyvin, hiusmaski toimi hoitoaineena. Hiusten tuoksu pesun jälkeen on ok, ja tuoksu lähtee hyvin hiuksista. Peruskäyttöön silloin, kun shampoolta ja hoitoaineelta ei kaipaa sen ihmeempiä, mutta haluaa toimivat tuotteet.

Luonnonkosmetiikkaa herkälle hiuspohjalle

Ekopharma Mustikka Sensitive -shampoo, 18,90 € / 250 ml ja -hoitoaine, 19,50 € / 200 ml

Lupaus: Voidemainen ja hajusteeton shampoo ja hajusteeton hoitoaine herkälle hiuspohjalle. Tuotteiden mustikkauute rauhoittaa hiuspohjaa, betaiini kosteuttaa hiuksia ja hiuspohjaa ja luonnolliset prebiootit auttavat tasapainottamaan hiuspohjan luontaista mikrobiomia. Shampoo puhdistaa ja vahvistaa antaen samalla hiuksille pehmeyttä ja kammattavuutta ja soveltuu usein toistuvaan pesuun. Hoitoaine tekee hiuksista helposti kammattavat ja kiiltävät ja sopii myös lasten hiusten hoitamiseen. Kaikille hiustyypeille. Vegaaniset. Suomalaista luonnonkosmetiikkaa.

” Voidemaisen shampoon ominaisuuksiin kuuluu se, ettei se vaahtoa ollenkaan.

Kokemus: Tuotteet eivät tuoksu kovin hyviltä, melko pistävä haju. Voidemaisen shampoon ominaisuuksiin kuuluu se, ettei se vaahtoa ollenkaan. Sitä on hankala levittää tasaisesti hiuksiin ja vaikea pestä pois. Hoitoaine toimii paremmin kuin shampoo. Pestynä lopputulos on melko tahmainen, aineet on vaikea pestä pois hiuksista. Hiuksissa ei ole puhdasta tuoksua. Hiukset jäävät ihan pehmeiksi ja kiiltäviksi. Hoitoainetta voisin käyttää jatkossakin, shampoota en.

Testaus: Me Naisten toimitus

Kuvat: Valmistajat

