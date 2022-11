Panosta juhlameikissä joko silmiin tai huuliin. Tällä pikkujoulukaudella ei pihistellä näyttävyydessä.

Intensiivinen katse

Jos panostat juhlameikissä mieluummin silmiin, kuten mallillamme Outilla, ota käyttöön meikkaajan alla olevat kolme vinkkiä.

Paljettipaita 109,99 €, Selected Femme. Sormukset 13,99 €/kpl ja korvakorut 16.99 €, Glitter. Meikki: Aino-Sofia Kojonen. Malli: Outi.

1. Panosta pohjaan

Ideaalitilanteessa luomiväri on kotiin tullessa samassa kohtaa silmää kuin juhliin lähdettäessä. Jotta meikki kestää tarvittaessa vaikka aamun pikkutunneille, kannattaa pysyvyys taata luomivärin alle tarkoitetulla pohjustustuotteella. Levitä pohjustajaa pikkusormen päällä koko luomelle aina ripsien tyvestä kohti kulmakarvaa.

Pohjustustuote estää meikin karkaamisen luomivakoon ja tekee luomiväristä intensiivisemmän.

Vedenkestävä Morphe Eyelid Primer Translucent -silmämeikinpohjustaja ei paria hikikarpaloa kavahda, 11 €.

2. Hehku yössä

Metallinhohtoiset luomivärit antavat pimeimpänä vuodenaikana silmiin kivaa tuiketta ja sopivat myös smoky eye -meikin tekoon. Jos kimallus ei kuulosta omalta jutulta, valitse luomiväriksi asun kanssa yksi yhteensopiva sävy. Kun otat luomiväriä siveltimeen, käytä sivellin ennen luomelle viemistä ensin kevyesti kämmenselällä. Näin sudista karisee ylimääräinen meikki pois poskipäälle varisemisen sijaan.

Lisäkokoa silmiin saa, kun luomiväriä levittää rohkeasti hieman totuttua laajemmalle alueelle.

Oriflamen Giordani Gold -paletissa on mattaisia, helmiäisiä ja hohtavia nappeja, 33 €.

3. Rajaa rohkeasti

Rajausten teossa maltti on valttia. Rajausta ei todellakaan tarvitse osata piirtää yhdellä vedolla, vaan paras lopputulos syntyy, kun rajauksen rakentaa useammasta lyhyestä vedosta silmän sisänurkasta aloittaen. Silmän ulkonurkkaa lähestyttäessä rajaukset saavat muuttua aavistuksen paksummiksi.

Vedenkestävä rajausväri ja vedenkestävä tai lämpimällä vedellä pois pestävä ripsiväri ovat olennainen osa onnistunutta, hikisemmänkin meiningin kestävää bilemeikkiä.

Nyx Professional Makeupin Jumbo 2-in1 Liner & Adhesive Black -vedenkestävä rajaus toimii myös samassa paketissa tulevien irtoripsien kiinnitysmateriaalina, 14 €.

Kaikkien aikojen punahuulet

Jos taas haluat korostaa mieluummin huulia, tee meikki Chaanelle loihdittuun tapaan ammattilaisen kolmella neuvolla.

Kaulakoru 59,99 € ja korvakoru 49,99 €, H&M Studio. Bleiseri 260 €, Samsøe & Samsøe. Meikki: Aino-Sofia Kojonen. Malli: Chaane.

1. Voiteita alle

Näyttävän huulimeikin salaisuus on siihen panostetussa ajassa: huolella punatut huulet säilyttävät loistonsa. Paras pohjustus punalle on hyvä kosteutus. Anna huulirasvan imeytyä kunnolla ihoon. Punan väri ei nimittäin tartu, jos huulen pinta on liian rasvainen. Samalla, kun huulirasva imeytyy, on hyvää aikaa tehdä kasvojen meikkipohja.

Meikkivoidetta kannattaa sipaista lopuksi myös huulten reunoille ja hieman itse huulten päälle ja lisätä huulille hento kerros irtopuuteria.

Frudia Blueberry Hydrating Honey -huulirasva on huippuluokkaista ensiapua talvihuulille, 6,90 €.

2. Piirrä pätkissä

Huulten rajaus vie muutaman minuutin, mutta sen hyödyt kantavat läpi illan. Rajaus viimeistelee punan pohjustuksen ja pitää värin paikoillaan. Ensimmäiseksi kynällä piirretään huulille haluttu muoto ja lopuksi koko huulten iho käydään läpi lappeelleen asetetulla kynällä. Huulten rajauksessa toimii sama tekniikka kuin silmissä: yhden pitkän viivan sijaan muoto kannattaa rakentaa lyhyin vedoin.

Jos meikkipussista löytyy monta punaa, on väritön rajauskynä huippuhankinta: sitä voi käyttää sävyn kuin sävyn kanssa.

Diorin väritön Universal Contour -huultenrajauskynä liukuu iholle sulavasti, 29,50 €.

3. Punaa kerroksia

Huulipunaa voi lisäillä illan mittaan suoraan puikosta, mutta ensimmäiset punakerrokset on parasta levittää siveltimellä. Levitä punaa huulille kapealla huulipunasiveltimellä ensin yksi kerros, paina sitten huulien väliin kevyesti nenäliina tai kasvopaperi ja levitä päälle toinen kerros punaa.

Kirkkaan punan rinnalla ripaus kultaa tai muuta hohtavaa luomiväriä silmissä sekä tuhti kerros ripsiväriä antavat lopputulokseen tyylikästä glamouria.

IsaDora Perfect Moisture Lipstick -punassa on paljon pigmenttiä sekä kosteuttavia ainesosia, 18,90 €.

Vinkki! Kasvot kannattaa puuteroida kevyesti vain tarpeen mukaan. Ihon yleisilme saa jäädä heleäksi.

Meikkivinkkejä antoi meikkaaja Aino-Sofia Kojonen.

Tyyli: Mirkka Siusluoto Kuvaaja: Päivi Ristell Meikki ja hiukset: Aino-Sofia Kojonen Mallit: Outi/As you are Agency, Chaane/Popular Tuotekuvat: Valmistajat