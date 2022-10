Onko silmänympärysvoiteista todella hyötyä? Näitä tehoaineita ihotautilääkärit käyttävät silmänalusillaan

Retinolit ja C-vitamiini ovat hyödyllisiä myös silmänalusihon hoidossa.

Silmien ympärille muodostuvien juonteiden sanotaan olevan merkkejä eletystä elämästä, ja sitähän ne kirjaimellisesti ovat. Juonteiden ja ryppyjen päätaustatekijöitä ovat aurinko, ikääntyminen, nauraminen, silmien siristäminen ja tupakointi.

Jos jo kertyneitä tai tulevia kilometrejä haluaa häivyttää ja ennaltaehkäistä iholta, suositellaan silmänalusiholle yleensä erillistä silmänympärysvoidetta.

Silmänympärysvoiteiden litrahinnat ovat usein moninkertaisia muihin kosteusvoiteisiin verrattuna. Mitä ainesosia purkeista kannattaa etsiä? Entä kannattaako pikkupurnukoista pulittaa kovempaa hintaa?

Ihonhoidon supersuosikit jälleen vauhdissa

The New York Timesin haastatteleman ihotautilääkärin Zakia Rahmanin mukaan silmänympärysvoiteiden ja ihan tavallisten kosteusvoiteiden tehosta silmänympärysiholla on kyllä todisteita, kunhan mukana on oikeita ainesosia.

Hänen ja samaan juttuun haastatellun ihotautilääkärin Sara Perkinsin mukaan voiteista on hyötyä, jos tehoaineina on joko retinoleja tai C-vitamiinia – siis kahta tämän hetken todennäköisesti hehkutetuinta ihonhoidon raaka-ainetta.

Sekä retinolien että C-vitamiinin on todettu silottavan ihoa. Antioksidanttinen C-vitamiini ehkäisee myös vapaiden radikaalien tekemiä tihutöitä iholla.

Ihanteellisessa rutiinissa retinolit laitetaan iholle yötä vasten ja vitamiini aamulla silmänalusille suojaamaan päivän koitoksilta.

Ihotautilääkärienkin lemppari

Jos näiden kahden väliltä on pakko valita, valitsisi kumpikin lääkäri retinolit. Niin kiistattomat niiden silotustehot ovat. Rahmanin mukaan jokainen hänen tuntemansa ihotautilääkäri, haastateltava itse mukaan lukien, käyttää retinoleja ihonhoitorutiinissaan.

Lääkärit mainitsevat kolmantena myös ihonhoidon kestosuosikin eli hyaluronihapon, joka tunnetaan oivana kosteuttajana. Kosteuttamistehonsa ansiosta aineosa ”täyttää” juonteita ja tekee ihosta sileämmän näköisen. Mutta ammattilaisten mukaan vaikutus on ohimenevä, sillä hyaluronihappo ei tee varsinaisia muutoksia ihossa.

Lopulta kyse on makuasiasta

Pienissä purkeissa myytävien silmänympärysvoiteiden hintalapuista lääkärit eivät ole täysin vakuuttuneita. Haastateltavien mukaan voiteissa on tyypillisesti samoja tehoaineita kuin kasvovoiteissa, niiden koostumus vain on suunniteltu nimenomaan ohuelle silmänalusiholle.

Ennemminkin kyse on lääkärien mukaan makuasiasta, eli siitä, minkä tuntuista voidetta kukin tykkää ihollensa levittää. Rahman kertoo itse käyttävänsä samaa voidetta koko kasvoille.

