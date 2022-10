Testasimme kauneusgurujen ylistämää helppoa iltarutiinia – tulos todella yllätti

Tarvitset ”ihopyöräilyyn” vain kolme tuotetta. Mutta ethän sorru niistä yhden kohdalla samaan ansaan kuin kauneustoimittajamme.

Ihopyöräily. Mistään muusta sosiaalisen median ihonhoitopiireissä ei ole viime aikoina puhuttu. Eikä ihme – kyseessä on nimittäin ihotautilääkärin suosittelema helppo ihonhoitorutiini, joka vaatii vain kolme tuotetta ja lupaa tuloksia parhaimmillaan kahdeksassa päivässä.

Päätimme selvittää, pitääkö lupaus paikkaansa ja kokeilimme ihopyöräilyä kahdeksan päivän ajan.

Mikä ihmeen ihopyöräily?

Ihopyöräily on kömpelö suomennos ihotautilääkäri Whitney Bowen kehittämälle skin cycling -metodille, joka on nelipäiväinen ihonhoidon iltarutiini. Siinä keskitytään ensimmäisenä iltana ihon kuorintaan, toisena anti-age-hoitoon ja kolmantena sekä neljäntenä ihon palautumiseen. Näistä neljästä päivästä syntyy sykli, jota on tarkoitus toistaa uudestaan ja uudestaan. Metodin nimessä esiintyvä cycling viittaakin enemmän sykliin (cycle) kuin pyöräilyyn.

Rutiini on helppo kolmesta syystä: tuotteita on kaiken kaikkiaan vain kolme, yhtenä iltana käytetään vain yhtä tuotetta – ja sama sykli toistuu uudestaan ja uudestaan. Sykli itsessään koostuu neljästä illasta.

Ensimmäinen ilta: kuorinta

Kemialliseksi kuorinnaksi Bowe suosittelee AHA- tai BHA-happoa.

Ensimmäisenä iltana iho kuoritaan. Popsugarin haastattelussa Whitney Bowe kertoo suosivansa kemiallisia kuorintoja fysikaalisten kuorintojen sijaan, sillä ne pureutuvat syvemmälle ihoon. Täten seuraavan päivän tehoaineesta, eli retinolista, saa enemmän irti.

Bowe kertoo suosivansa kemiallisista kuorinnoista etenkin AHA- ja BHA-happoja. Näistä AHA-hapot toimivat ihon pintakerroksessa, kun taas vahvemmat BHA-hapot pureutuvat sitäkin syvemmälle. Jos iho on herkkä tai happokuorinnat eivät ole ennestään tuttuja, voi aloittaa myös hieman hellävaraisemmista PHA-hapoista.

Toinen ilta: retinoli

Jos olet ensikertalainen retinolin käytössä, valitse mahdollisimman mieto vahvuus.

Toisena iltana iholle käytetään retinolia, joka on a-vitamiinijohdannainen tehoaine. Retinoli lisää kollageenin tuotantoa ja uudistaa ihoa tehokkaasti. Kyseessä on siis anti-age-ainesosa, mutta älä anna sen hämätä: ihotautilääkärit suosittelevat retinolin käytön aloittamista jo alle kolmikymppisenä.

Ei siis ole ihme, että retinoli kuuluu myös osaksi ihopyöräilyä. Sekään ei kuitenkaan ole sattumaa, että sitä käytetään vain yhtenä iltana neliosaisesta iltarutiinista. Kyseessä on nimittäin tuju tehoaine, jonka käyttö kannattaa aloittaa portaittain suosimalla ensin kevyempiä, 0,1–0,5 prosentin vahvuisia retinoleja, joita levitetään iholle vain muutaman päivän välein, neuvoo aiemmin haastattelemamme kosmetologi Riina Leinimaa.

Popsugarin haastattelussa Bowe painottaa myös, ettei retinolin kanssa tule sotkea muita tehoaineita. Toisena iltana iholle levitetään siis pelkkää retinolia. Sama sääntö pätee myös ensimmäisen illan happokuorintaan.

Kolmas ja neljäs ilta: kosteutus

Valitse kosteusvoide, josta ihosi ennestään tykkää, niin palautuminen on varmaa.

Kolmas ja neljäs ilta rutiinista pyhitetään ihon palautumiselle. Tuotteiden osalta tämä tarkoittaa kosteusvoiteita ja -seerumeja, sillä palautumisessa tärkeintä on ihon kosteuttaminen. Tästä syystä Bowe suosittelee etenkin tuotteita, jotka sisältävät kosteuttavia ainesosia, kuten hyaluronihappoa, keramideja ja glyseriinia.

Kun molemmat palautuspäivät on takana, on aika aloittaa sykli eli neliosainen iltarutiini uudestaan.

Testissä 8 päivän ihopyöräily

Olen hieman huolissani, sillä akneen taipuvainen ihoni on melko hankala ja ärsyyntyy (lue puhkeaa täyteen finnejä) melko pienestä. Olen viimeisten viikkojen aikana saanut pahimmat näpyt kuriin ihonhoitorutiinilla, joka on tarkoitettu epäpuhtaalle iholle. Siksi rutiinin rikkominen jännittää. Mutta mitä sitä ei tekisi tieteen tähden!

Testaajan tuotearsenaali

Päätän aloittaa ihopyöräilyyn yksinkertaisella paletilla, joka sisältää happokuorinnan, retinolin ja kosteusvoiteen. Happokuorinnaksi valitsen kestosuosikkini eli Neostratan Dual Acid Brightening Peel -seerumin. Kyseessä on ihoa tasoittava ja kirkastava AHA-happokuorinta, jonka olen aiemmin todennut toimivaksi.

Retinolin suhteen tilanne on hieman hankalampi, sillä en ole käyttänyt sitä aikaisemmin. Kaapistani löytyy kuitenkin The Ordinaryn Granactive Retinoid 2% Emulsion -seerumi, jonka päätän ottaa käyttöön. Virhe! Seerumi on aivan liian vahva ensimmäiseksi retinolituotteeksi. Olisinpa lukenut Riina Leinimaan haastattelun aiemmin. Edes se, että nassuni on käynyt läpi kaiken maailman happokuorinnat, ei valmistanut sitä kaksi prosenttiseen retinoliin. Tämän kaiken tiedän kuitenkin vasta myöhemmin.

Kasvovoiteeksi valitsen yövoiteen, josta tiesin ihoni tykkäävän: Elemisin Superfood Midnight Facial. Valitsin tutun voiteen, jotta voin olla varma siitä, että ihoni saa palautuspäivinä levätä.

Seitsemäs päivä toden sanoo

Ensimmäisen syklin aikana en huomaa juuri mitään poikkeavaa. Ensimmäisen illan AHA-happokuorinta toimii aivan kuten ennenkin: ihoni on välittömästi kirkkaampi ja seuraavana aamuna leuassani ollut yksittäinen finni on kuivahtanut pois yön aikana.

” Palautuspäivät tulevat tarpeeseen!

Toisena iltana on retinolin vuoro. Aloitan melko maltillisella annoksella, sillä tuote pistelee hieman. En kuitenkaan säikähdä sitä, sillä sama tapahtui silloin, kun kuorin ihoni ensimmäisen kerran AHA-hapolla. Aamulla iho on taas normaali, mutta kuorinnan ja retinolin jäljiltä hieman kuivahko. Palautuspäivät tulevat siis tarpeeseen!

Kun uusi sykli alkaa, tuntuu, ettei kaksi palautuspäivää ehkä täysin riittäneet. Viilenneisiin säihin reagoinut pintakuiva ihoni olisi luultavasti vaatinut palautuspäivinä kasvovoiteen lisäksi tehokosteuttavan seerumin. En kuitenkaan halua vaihtaa tuotearsenaaliani kesken testikauden, joten näillä mennään.

” Heräsin kokeiluni seitsemäntenä päivänä viisi mojovaa finniä leuassani.

Uusi sykli alkaa hyvin, sillä ihoni on tottunut AHA-happoon. Ongelmat alkavat kuitenkin retinolipäivän jälkeen: herään toisen syklin kolmantena aamuna eli kokeiluni seitsemäntenä päivänä viisi mojovaa finniä leuassani.

Reaktio ei ilmeisesti ole ennenkuulumaton, sillä Leinimaan mukaan retinolin aloittamisen jälkeen iho voi hetkellisesti tuntua kuivalta ja sille voi ilmaantua epäpuhtauksia.

Omalla kohdalla en voi tehdä muuta kuin katsoa peiliin. Mitäs aloitin pyöräilyn ilman apupyöriä.

” Mitäs aloitin pyöräilyn ilman apupyöriä!

Aionko jatkaa ihopyöräilyä?

Tuloksia luvattiin jopa kahdeksassa päivässä ja niitä saatiin seitsemässä. Bowe ei siis luvannut tyhjiä, vaikka tulokset eivät olleet aivan sitä, mitä odotin. Syy oli kuitenkin omani: näpyt ovat luultavasti tulosta liian tujusta retinolista.

Jos siis olet ensikertalainen retinolin kanssa, älä tee kuten minä tein, vaan tee kuten minä sanon: aloita miedolla retinolilla ja pienillä annoksilla. Sama pätee myös kemiallisiin kuorintoihin.

Aion antaa ihopyöräilylle uuden mahdollisuuden, sillä kokeiluni osoitti, että jotain se todella saa aikaan ja yllättävän nopeasti.

” Ennen seuraavaa pyöräreissua annan nassulleni pari ylimääräistä palautuspäivää.

Valtaosa Tiktokissa nähdyistä ”uskomattomista tuloksista” (hashtagia #skincycling on katsottu sovelluksessa yli 111 miljoonaa kertaa) on saavutettu kuukauden kokeilujakson jälkeen, joten aivan kuten ihonhoidossa yleensä, ihopyöräilyssäkin maltti on valttia.

Mutta ennen seuraavaa pyöräreissua annan nassulleni pari ylimääräistä palautuspäivää.

