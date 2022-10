Unohda verho-otsis, nyt villitsee verholeikkaus! Eikä se takuulla ole sellainen kuin luulet

Virtaviivainen verholeikkaus on vastakohta verho-otsikselle, mutta kehystää kasvoja kuten edeltäjänsäkin.

Verho-otsatukan tuntee luultavasti jo jokainen, mutta oletko kuullut verholeikkauksesta?

Kyseessä on syksyn trendikkäin hiusmalli – ja mikä parasta, se on aidosti helppo ja sopii lähes kaikille.

Verholeikkaus on verho-otsiksen vastakohta

Verho-etuliite on opittu yhdistämään otsatukkaan, mutta älä anna sen hämätä. Todellisuudessa verholeikkauksella ei ole otsatukan kanssa mitään tekemistä.

Sen sijaan kyseessä on suora ja tasapaksu hiusmalli, joka on pituudeltaan jotain polkan ja lobin eli pitkän polkan väliltä, kertoo verholeikkaus-käsitteen Tiktokissa lanseerannut julkkiskampaaja Tom Smith.

Virtaviivainen verholeikkaus on siis samantyylisestä nimestä huolimatta täydellinen vastakohta kerrostetulle, 1970-luvun tyyliä henkivälle verho-otsikselle.

Jotain yhteistä hiustyyleillä kuitenkin on. Smithin mukaan niillä on sama tavoite: kasvojen kehystäminen. Verho-otsatukka kehystää kasvoja laskeutumalla kerrostetusti niiden ympärille. Verholeikkauksessa kutrien luoma kehys on puolestaan pitkä, suora ja symmetrinen.

Verholeikkauksen kehysmäistä muotoa voi korostaa taivuttamalla hiusten latvoja aavistuksen sisäänpäin. Kikkaan luottavat muun muassa mediapersoona Kim Kardashian ja malli Isabelle Cohen.

Mutta miten verholeikkaus eroaa perinteisestä polkasta?

Smithin mukaan erona ovat symmetria ja kasvoja kehystävät hiusosiot, jotka on jätetty aavistuksen pidemmiksi kuin muu polkka. Näin leikkauksen kehysmäinen muoto korostuu.

Verholeikkausta ei myöskään pidä sekoittaa 2010-luvun Rihanna-polkkaan, jossa tukka oli takaa selvästi lyhyempi kuin edestä. Verholeikkauksessa pidemmäksi jätetään vain kasvoja kehystävä osuus. Muuten polkka on särmä ja tasapaksu. Pituuseron on tarkoitus olla hyvin vaivihkainen, lähes huomaamaton.

