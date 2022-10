Kädet aivan koppurana? Testasimme käsivoiteet ja löysimme 4 hyvää – yksi oli silti ylitse muiden

Etsitkö uutta käsivoidetta? Löysimme testissä monta pätevää pehmittäjää. Kenties oma suosikkisi löytyy näiden joukosta.

Suojaa ihomuutoksilta

Novage Intensive Age Defence Hand Cream SPF 25, 26 € / 50 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Kosteuttava käsivoide suojaa käsien ihoa kuivumiselta, silottaa ryppyjä ja vähentää näkyvästi pigmenttiläiskiä. Jättää ihon kosteutetun tuntuiseksi jopa useiden pesujen jälkeen. Suojakerroin 25 suojaa ihoa auringon vaikutuksilta.

” Käsiä saa hieroa jonkin aikaa, mutta tuloksena pehmeät käpälät.

Kokemus: Aurinkosuojakertoimellinen voide, jolla pitäisi myös vähentää ryppyjä ja tummia läiskiä. Tuoksu aika neutraali, imeytyvyydessä aavistuksen toivomisen varaa. Käsiä saa hieroa jonkin aikaa, mutta tuloksena pehmeät käpälät.

Aromaterapiaa

Frudia Re:proust Essential Blending Hand Cream Greenery, 7,10 € / 50 g

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Vegaanisesta käsivoiteesta on saatavilla kolme tuoksuvaihtoehtoa. Greenery on kuin tuoreen ruohon tuoksu matkalla metsän halki: siinä erottuvat kurjenpolvi ja bergamotti. Kaikki tuoksut on saatu sataprosenttisesti luonnollisista eteerisistä öljyistä, joilla on myös aromaterapauttisia vaikutuksia. Voide imeytyy nopeasti ja jättää ihon sileäksi ilman tahmaista jälkituntumaa.

” Tuoksun lähteeksi paljastuu eteerinen bergamottiöljy.

Kokemus: Vegaaninen, hupaisan keltainen tuote tuoksuu jännästi luonnonmukaiselta. Ei ihme, että tuoksun lähteeksi paljastuu eteerinen bergamottiöljy. Levittyvyys ja imeytyvyys ovat oikein kelpoja. Plussaa myös tuubin tasapainoisesta, rauhoittavasta ulkonäöstä.

Söpöilyä käsille

Treaclemoon The Raspberry Kiss Hand Cream, 4,50 € / 75 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Käsivoide tuoksuu tuoreilta vadelmilta. Sisältää muun muassa pitaijaa ja manteliöljyä, jotka kosteuttavat ja tekevät käsien ihosta silkinpehmeän. Pullo on valmistettu 35-prosenttisesti merestä kerätystä muovista. Vegaaninen.

” Voide voisi tuoksua vähän raikkaammalta.

Kokemus: Extra rich for busy hands, sanoo söpön muotoinen voidepurkki, joka lisäksi juttelee I think this must be love -juttuja etiketissään – joku ehkä sellaista arvostaa! Voide voisi imeytyä nopeamminkin ja tuoksua vähän raikkaammalta, mutta kyllä tälläkin saa kädet pehmeiksi.

Parempi vadelma

Ekopharma Vadelma kosteuttava käsivoide, 12,90 € / 50 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Pehmentää ja kosteuttaa tehokkaasti kuivaa käsien ihoa. Sisältää kosteuttavaa hyaluronihappoa, vitamiinipitoista ja antioksidanttista vadelmauutetta sekä pehmentävää vadelman siemenöljyä. Imeytyy nopeasti jättämättä käsiä öljyisiksi. Vegaaninen. Tuotteella on Fi-Natura-ekosertifikaatti. Kotimaista luonnonkosmetiikkaa.

” Hyaluronihappoa sisältävä voide imeytyy kevyesti ja kosteuttaa hyvin.

Kokemus: Testin kahdesta vadelmantuoksuisesta voiteesta tämä vetää pidemmän korren. Hyaluronihappoa sisältävä voide imeytyy kevyesti ja kosteuttaa hyvin. Tuoksu ei ole aivan vadelma vaan ehkä ennemmin vadelmanmakuinen kalaöljykapseli. Ei paha, mutta ei erityisen herkkukaan.

Hoitavaa hunajaa

Nuxe Rêve de Miel Rich Hand Cream, 11,90 € / 50 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Syväkosteuttava käsivoide, joka korjaa ja vahvistaa ihon luonnollista suojamuuria. Sopii erityisesti kuivalle iholle. Sisältää kuuluisaa Provencen hunajaa ja cica-uutetta, jota saadaan rohtosammakonjuuresta. Hunajainen tuoksu.

” Tuhti voide lupaa korjaavuutta ja vahvistusta, ja se sopiikin hyvin meille, joiden sormien ihoa loppusyksyn säät alkavat kurittaa.

Kokemus: No nyt on hunajaista! Tuhti voide lupaa korjaavuutta ja vahvistusta, ja se sopiikin hyvin meille, joiden sormien ihoa loppusyksyn säät alkavat kurittaa. Tuoksu voi olla monelle vähän liikaa, makuasia!

Tehokosteutusta – myös jaloille

Lemon Juice & Glycerine Ultra käsivoide, 5 € / 70 g

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Täyteläinen, ultratehokkaasti ihoa kosteuttava, hoitava ja suojaava voide. Voide pehmentää karheat kädet ja sopii käytettäväksi myös jaloille. Voiteeseen on tiivistetty ihoa tehokkaasti hoitavia ainesosia kuten sheavoita, glyseriiniä ja betaiinia. Imeytyy hyvin.

” Kotimainen klassikko tuoksuu pirteältä sitruunalta.

Kokemus: Kotimainen klassikko tuoksuu pirteältä sitruunalta ihan niin kuin sen pitääkin tuoksua. Imeytyy hyvin ja tekee käsistä pehmeät. Purkissa luvataan karheiden käsien – ja myös jalkojen – hoitoa. Tämä rasva tarjoaa siis laiskalle ihmiselle käytännössä koko kehon hoitoa yhdessä purkissa.

Pehmeää persikkaa

Nature Republic Peach Hand Cream, 6,90 € / 30 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Kosteuttava voide ravitsee ja suojaa käsien ja jalkojen ihoa. Pehmeä ja nopeasti imeytyvä voide. Sheavoi ja kasviuutteet tekevät käsien ihosta pehmeän. Persikkainen tuoksu. Korealaista kosmetiikkaa.

” Toimii oikein hyvin kuivahkoihin käsiin.

Kokemus: Voidetuubissa on pieni kierrekorkki. Kun sitä ruuvailee takaisin tuubiin aamukömpelöillä käsillä, se lentää voidelluista käsistä väistämättä lattialle. Mutta käsivoide itsessään on virkistävästi persikantuoksuinen: itse asiassa tuote sekä näyttää että tuoksuu aivan erään kotimaisen valmistajan kreikkalaiselta persikkajogurtilta. Käsissä tuntuma on paljon jogurttia silkkisempi, ja voide toimii hyvin kuivahkoihin käsiin.

Voittaja!

Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity Age Spot Correcting Hand Cream SPF 30, 17 € / 75 ml

Arvosana: 5- / 5

Lupaus: Ihon juonteita ja pigmenttimuutoksia vähentävä käsivoide. Kosteuttaa ihoa tehokkaasti ja parantaa ihon elastisuutta. Suojaa ihoa auringon aiheuttamalta ikääntymiseltä. Sisältää muun muassa pieni- ja suurimolekyylistä hyaluronihappoa, jotka silottavat ryppyjä, arktiinia, joka vauhdittaa kollageenin uusiutumista ihosoluissa sekä thiamidolia, joka vähentää melaniinin tuotantoa ja auttaa säännöllisellä käytöllä ehkäisemään pigmenttiläiskien muodostumista. UVA- ja UVB-suoja.

” Pehmeä ja hyvin imeytyvä käsivoide.

Kokemus: Pehmeä ja hyvin imeytyvä käsivoide. Miellyttävä, aavistuksen lääkinnällinen tuoksu tuo mieleen neuvolan odotushuoneen – mutta ei se huono asia ole, päinvastoin. Aurinkosuojakerroin on 30, ja lisäksi voide sisältää patentoidun thiamidol-ainesosan, jonka pitäisi vähentää aurinkoaltistuksen ja iän tuomia pigmenttiläikkiä.

Testaaja: Heidi Heino, joka aikoo tänä talvena säväyttää pehmeän persikkaisilla käsillään.

Kuvat: Valmistajat

Eivätkö nämä vielä riitä? Aiemmat käsivoidetestien tulokset löydät näistä jutuista:

Testasimme 6 käsivoidetta – testivoittaja tehoaa jopa atooppisen kuiviin käsiin

Testasimme uudet käsivoiteet – parin euron markettituote yksi parhaista, mutta kotimainen luonnonkosmetiikka peittosi kaikki