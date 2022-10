Tämä nainen päättää, mihin pukeudumme ensi vuonna – kertoo nyt, mistä trendistä on erityisen innoissaan

Miten muotitrendit syntyvät ja miten niistä voi saada vihiä etukäteen? Kysyimme Zalandon sisäänostojen johtajalta ja selvitimme.

Minihameita, bombertakkeja ja cowboybuutseja.

Muun muassa nämä ovat kuuminta muotia tänä syksynä, vaikka viime syksynä sitä olisi ollut vaikeaa arvata.

Kööpenhaminan ja Pariisin muotiviikkojen jälkimainingeissa on helppo nähdä, miten merkittävä vaikutus suurten muotitalojen luomuksilla on katumuotiin. Silti suurin osa muotitietoisista tyytyy muotiviikkojen jälkeen hankkimaan käyttövaatteensa nettikaupoista.

Voisi luulla, että suuret verkkokaupat tekevät suunnitelmansa muotiviikkojen pohjalta. Näin ei kuitenkaan ole.

– Saamme paljon vaikutteita muotiviikoilta. Nykyään sosiaalisesta mediasta voi seurata lähes reaaliajassa, mitkä tyylit ja trendit lähtevät kuplimaan muotiviikkojen jälkeen, Alice Marshall kertoo.

– Kun aikanaan aloitin näissä hommissa, se ei todellakaan ollut mahdollista.

Alice Marshall

Pitkän uran muodin saralla tehnyt Marshall on sisäänostojen johtaja muotijätti Zalandolla.

Yli 25 maassa toimiva Zalando on yksi maailman suurimmista muodin verkkokaupoista. Käytännössä Marshall vastaa työssään viime kädessä siitä, millaisia vaatteita ja tuotteita Zalando ottaa valikoimiinsa. Samalla hän vastaa pitkälti siitä, mitkä muoti-ilmiöt nousevat trendeiksi katukuvaan.

Tehtävä on monimutkaisempi kuin voisi kuvitella.

– Totuus on, että joudumme tekemään monet seuraavan sesongin tilauksista jo kauan ennen kuin ehdimme näkemään mitään catwalkilla, Marshall kertoo.

Päätökset analytiikan ja fiiliksen pohjalta

Suurten verkkokauppojen takana on suuri joukko ihmisiä, Marshallin kertomasta selviää. Pelkästään Zalandolla Marshall johtaa 85-henkistä tiimiä, joiden tehtävänä on ennustaa tulevia trendejä ja tehdä päätöksiä siitä, mitkä jo olemassa olevista trendeistä pitävät suosionsa.

” Joudumme tekemään monet seuraavan sesongin tilauksista kauan ennen kuin ehdimme näkemään mitään catwalkilla.

Ensisijaisesti Marshall ja hänen tiiminsä seuraavat dataa. Dataa ihmisten ostokäyttäytymistä kerätään niin Zalandon sivustolla kuin WGSN:n kaltaisten, ulkoisten analytiikkapalveluiden trendiennusteista. Analytiikkapalveluiden lisäksi Marshall tarkkaileekin Zalandon alla toimivien yli 6 000 brändin liikkeitä.

Tärkein osa trendien ennustamisesta tehdään niin sanotusti gut feelingillä, suomeksi sanottuna perstuntumalla.

– Tärkeintä on tuntea asiakkaamme, sillä he näkevät ja tuntevat trendit. Mietin jatkuvasti valintoja tehdessäni, että näyttääkö jokin tuote siltä, että asiakkaamme voisivat pukeutua siihen. Tuo gut feeling yhdistettynä kaikkeen keräämäämme dataan varmistaa sen, että tunnistamme tulevat trendit ajoissa.

Muotitrendejä voi ennakoida myös itse

Trendien ennustamisesta on vuosien varrella tullut entistä vaikeampaa, eikä kyse ole pelkästään koronapandemian aiheuttamasta epävarmuudesta, Marshall kertoo. Olennaisia tekijöitä ovat muun muassa mikrotrendit ja muodin syklien nopeutuminen.

Marshall kertookin seuraavansa tiiminsä kanssa myös paljon eri maiden muoti-ilmiöitä muun muassa tarkastelemalla katumuotia kuvista tai fyysisesti paikan päällä.

Juuri catwalkeille ja katumuotiin Marshall kehottaa kiinnittämään huomiota, mikäli haluaa ennustaa lähitulevaisuuden trendejä itsekin.

– Paras tapa ennakoida tulevaisuuden trendejä on hakea vaikutteita muotinäytöksistä ja katumuodista eri kaupungeista. Nykyään muotinäytöksiä voi halutessaan vaikka striimata suorana puhelimeensa.

Marshall nostaa esiin myös erot eri maiden ja kaupunkien välillä.

Dopamiinia ensi vuoteen

Tulevien trendien ennustaminen on siis mahdollista, vaikka ei olisikaan pääsyä pörssiyhtiöiden tai analytiikkapalveluiden dataan.

” Kiinnittäisin huomiota erityisesti pukeutumistyyliin, jota sanon dopamine dressingiksi.

Kysytään silti: millaisten trendien Alice Marshall ennustaa kasvattavan suosiotaan tulevana vuonna?

Marshall pohtii hetken. Yhdestä trendistä hän on erityisen innoissaan.

– Näen, että skandinaavinen pukeutuminen tulee nostamaan suosiotaan yhä kansainvälisemmäksi. Kiinnittäisin myös huomiota erityisesti pukeutumistyyliin, jota sanon dopamine dressingiksi, Marshall kertoo.

Dopamiinityyliä Kööpenhaminasta...

...ja Pariisista.

Hän selvittää, kuinka erityisesti Kööpenhaminasta lähtöisin oleva pukeutumistyyli hyödyntää kirkkaita värejä ja tuo iloa pukeutumiseen.

Dopamiinipukeutumisen lisäksi Marshall näkee katupukeutumisessa selkeitä pysyviä ja tulevia trendejä.

– Muoti kierrättää aina jollain tavalla menneisyyttä. Tällä hetkellä se näkyy niin ylisuurissa bleisereissä kuin 2000-luvun alun Y2K-muodissa.

1990-luvun rento worker-muoti Dickiesin suorine housuineen ja Carharttin haalareineen on jo osa muodikasta katukuvaa. Marshall uskoo, että trendissä on vielä enemmän ammennettavaa tulevana vuonna: se on osa alati kasvavaa sukupuolineutraalia pukeutumistrendiä.

– Ihmiset ovat viettäneet viimeiset pari vuotta verkkareissa. He eivät enää halua epämukaviin vaatteisiin. Vaikuttaa siltä, että katumuodissa muistetaan edelleen myös mukavuus.

Marshall ennustaa rennon worker-muodin suosion nousua tulevana vuonna.

Siinä missä arkipukeutumisessa ylisuuri ja rento on kuuminta hottia, juhlapukeutumisessa trendit ovat päinvastaisia.

– Juhlapukeutuminen tulee olemaan selvästi paljastavampaa kuin viimeiseen pariin vuoteen. Näyttävyyttä haetaan esimerkiksi erilaisilla leikkauksilla ja yksityiskohdilla.

” Ihmiset, jotka eivät ikinä ennen olisi ostaneet käytettyjä vaatteita, ovat innostuneet niistä.

Juhlavampaa katumuotia Pariisin muotiviikoilta.

Kirpparit kunniaan!

Arki- ja juhlapukeutumisen lisäksi Marshall näkee vielä yhden selkeän trendin nostattavan suosiotaan tulevana vuonna.

– Vaateteollisuuden nopeiten kasvava osa-alue tällä hetkellä on käytettyjen vaatteiden markkina, Marshall toteaa.

– Tietyt ihmisryhmät ovat aina ostaneet vaatteita käytettyinä, second handina, vintagena tai miksi ikinä kierrätettyä muotia haluaakaan kutsua. Tällä hetkellä tuokin markkina on kaupallistumassa: ihmiset, jotka eivät ikinä ennen olisi ostaneet käytettyjä vaatteita, ovat innostuneet niistä.

Nämä kuosit ovat varmasti tuttuja kirppareilta – ja nyt myös Baum und Pferdgartenin ensi kauden näytöksestä.

Zalandon tapaan trendi on ajanut suuret nettikaupat perustamaan omia kanaviaan käytettyjen vaatteiden myyntiin ja ostamiseen.

Marshall näkeekin käytetyssä muodissa alati kasvavaa potentiaalia: se on paitsi vastuullisempi tapa kuluttaa muotia, myös monelle mahdollistaja monipuolisempaan pukeutumiseen.

– Käytetty muoti on edullisempaa, mikä on monelle tässä maailmantilanteessa tärkeää. Se mahdollistaa arvokkaampienkin tuotteiden hankkimisen niille, jotka eivät pystyisi hankkimaan niitä uusina.

Oli siis oma tyyli minkälainen hyvänsä, se löytyy yhä helpommin jonkun toisen vaatekaapista. Ja sehän on vain hyvä asia.

