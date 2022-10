Testasimme Prisman myydyimmät farkut – ja kysyimme, miten niiden hinta voi olla alle 13 euroa

Tiettyä farkkua löytyy suomalaisten vaatekaapeista jopa useampia kappaleita. Vedimme ne jalkaan.

Hypermarketketju Prisma julkaisi tiistaina trendikatsauksen, jossa se kertoo suosituimmista pukeutumisen tuotteistaan. Tiedot perustuvat muun muassa myyntidataan. Katsauksesta selvisi esimerkiksi ketjun ostetuimmat naisten housut: Prisman oman House-merkin siniset slim fit -farkut, joiden hinta on 12,90 euroa.

– Kyseistä farkkua myydään Suomessa vuodessa 33 000 kappaletta, kertoo Prisman pukeutumisen myyntipäällikkö Jonna Halme-Räsänen.

Asiakkaat tuntuvat olevan tyytyväisiä, sillä farkut ovat keränneet kymmeniä käyttäjäkokemuksia ja -arvioita hypermarketin verkkokaupassa. Tähtiä farkuille on annettu 4,5/5. Niitä kiitellään monissa kommenteissa mukaviksi ja hinta-laatusuhteeltaan hyviksi. Hehkutuksen lisäksi kommenteissa korostuu runsas ja jatkuva ostaminen. Esimerkiksi näin:

”Nämä ovat kai jo neljännet saman sarjan farkut. Eiväthän ne iankaiken kestä, mutta eivät tosiaan maksa paljoa, joten voi ostaa aina uudet. Mukavat, pehmeät, miellyttävät!”

Prisma: ”Emme kannusta fast fashion -ajatteluun”

Kysyimme Prismalta, miten on mahdollista, että farkut maksavat 12,90 euroa. Kysymyksiin vastasi Prisman pukeutumisen myyntipäällikkö Jonna Halme-Räsänen.

Kuinka farkkujen hinta on saatu painettua näin alas?

– Tällä hinnalla farkut ovat olleet myynnissä tämän vuoden. Raaka-aine- ja logistiset kustannukset ovat nousseet, mutta olemme saaneet pidettyä housun hinnan todella kohtuullisena. Näistä syistä hinta on noussut 12,90 euroon. Iso volyymi tukee hinnoittelua aina jonkin verran. Meillä on hintalupaus asiakkaillemme, niin tämä on se meidän tuotteemme, jolla takaamme asiakkaalle, että meiltä löytyy se halvin farkku. Katteemme on tässä tuotteessa pienempi, Jonna Halme-Räsänen kertoo.

Millaista palautetta saatte farkuista?

– Housuista saamamme palaute on positiivinen. Istuvuus, mitoitus ja laatu on koettu hyväksi. Kyseisessä farkussa on todella alhainen reklamaatioprosentti. Niitä myydään todella paljon, ja kuinka vähän niitä reklamoidaan, kertoo siitä, että asiakkaat ovat tyytyväisiä tuotteeseen. Varmasti farkuissa, ei vain tässä vaan kaikissa, neppari ja vetskari ovat ne, jotka rikkoutuvat ensimmäisenä.

Näettekö mahdollisuutta sille, että farkkuja ei jaksettaisi reklamoida, koska hinta on näin alhainen?

– Totta kai se on mahdollista. Mutta kun hinta ja laatu kohtaavat odotusarvot, niin kauppaan palataan ostamaan joko sama tai muu tuote.

Mistä farkkujen suosio mielestänne johtuu?

– Ne ovat monelle ja monen ikäiselle käyvä, kohderyhmään nähden geneerinen tuote. Mutta totta kai hinta on yksi kriteeri. Se on tietoisesti pidetty kaikkien saatavissa, että kaikilla on mahdollisuus ostaa uudet farkut. Havaitsemme, että sama asiakas palaa ostamaan samaa mallia, kun on sen niin sanotusti käyttänyt loppuun. Se luotettavuus, että löytyy sama hyvä malli. Ja hinta on niin alhainen, että raaskii ostaa uudet.

Saman koon housuissa huomaa kahden kappaleen välillä kokoeroa.

Testaamissamme farkuissa on havaittavissa saman koon sisällä silminnähtävää kokoeroa. Mitä tämä kertoo tuotannon tai vaatteen laadusta?

– Mitoituserot kyseisessä farkussa eivät ole tavoitteiden eivätkä prosessin mukaisia millään muotoa, ja tutkimme, mistä nämä johtuvat. Kyseessä on selvästi virhe, johon puutumme tämän housun mitoituksen osalta. Muuta tietoa en tässä kohtaa asiasta pysty antamaan.

Farkut valmistetaan Bangladeshissa. Mitä tiedätte farkkuja valmistavasta yhteistyötehtaastanne?

– Kaikissa Prisman oman tuonnin tuotteissa näkyy tehdastiedot. Olemme hyvin avoimia vastuullisuuden suhteen. Farkuissa on ollut kahta valmistajaa, jotka tunnemme hyvin. Edellytämme tavarantoimittajilta, että tuotteiden ja raaka-aineiden valmistuksessa käytetään lainsäädännön vaatimuksia ja työehtosopimuksia, ja ihmisoikeuksia ja kansainvälisen työelämän vähimmäisnormeja kunnioitetaan. Korkeamman riskin maissa, kuten Bangladeshissa, tehtailla tulee olla voimassa oleva vastuullisuusauditointi, joka on kansainvälisen kolmannen osapuolen suorittama. Auditoinnit tehdään vuosittain, ja niissä tarkastetaan säädänteet ja normit työolosuhteiden osalta. Lisäksi bangladeshilaisten vaatetehtaiden palo-, sähkö- ja rakennusturvallisuus tarkastetaan säännöllisesti International Accord -sopimuksen mukaisesti.

Vaatteita pitäisi ostaa määrällisesti paljon nykyistä vähemmän ja käyttää ajallisesti paljon nykyistä pidempään. Näettekö, että näin halpa farkku kannustaa ostamaan jatkuvasti uutta?

– Emme missään nimessä kannusta fast fashion -ajatteluun. Kestävyys on meidän takeemme. Niin kuin sanoin, useat asiakkaat palaavat ostamaan samoja vaatteita, Prisman pukeutumisen myyntipäällikkö Jonna Halme-Räsänen sanoo.

Kysyimme vuonna 2019 asiantuntijalta, voiko edullinen vaate olla koskaan ekologinen, ja onko halpamuoti aina vastuutonta.

– Hinta ei automaattisesti kerro tuotteen laadusta tai vastuullisuudesta. Valmistuksen ja materiaalien osuus vaatteen hinnasta on kuitenkin keskimäärin noin 20 prosenttia, joten mitä halvempi tuote, sen haastavampaa on löytää siihen laadukas materiaali ja panostaa viimeistelyyn, Suomen Tekstiili & Muoti Ry:n vastuullisuuden ja kiertotalouden asiantuntija Satumaija Mäki sanoi tuolloin.

Usein halpa hinta vaikuttaa kuitenkin kuluttajan asennoitumiseen ostettua vaatetta kohtaan.

– Halpojen hintojen suurin haaste ekologisesta näkökulmasta on se, että kuluttajat eivät välttämättä harkitse ostopäätöksiään. Pikamuodissa ei ole kyse pelkästään tuotteiden laadusta, vaan ihmisten asenteesta kuluttamiseen.

Tältä farkut tuntuvat ja näyttävät päällä

Kokeilimme farkkuja toimituksessa. Kolmen naista veti ne päälleen. Tältä ne näyttävät:

– En yhtään ihmettele, että nämä ovat myydyt. Housut ovat tosi mukavat jalassa. Itse käytän kuitenkin vain farkkuja, jotka ovat sataprosenttista puuvillaa, joten eiväthän nämä farkuilta tunnu. Epäilen, että nämä eivät kestäisi käytössä pitkään, koska kangas tuntuu ohuelta ja siltä, ettei se kestä hankausta. Tällaiset farkut yleensä myös löystyvät käytössä, kommentoi ensimmäinen testaaja.

– Tunnen kankaasta heti, että varmaan aika pian haarat ovat kuluneet ja sisäreisiin tullut reikiä. Mutta nämä on helppo pukea, ja housut joustavat ja ovat miellyttävän tuntuiset. Se kiva puolihan näissä on, että eivät purista mahasta, kun ovat niin joustavat, sanoo toinen.

– Perus pehmeät joustofarkut. Vaikka housut ovat joustavat, ne lörpöttävät vähän joka kohdasta, ja tuntuvat siksi hieman pussimaisilta. Takataskut ovat melko pienet, ne näyttävät omaan silmään hölmöiltä. En ostaisi farkkuja itse, kommentoi kolmas.

