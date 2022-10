Huomiota herättävä suomalaismalli sulki Balenciagan näytöksen Pariisissa – kerää suitsutusta somessa

Samassa näytöksessä astellut huippumalli Bella Hadid julkaisi suomalaisesta Mintusta kuvan Instagram-tilillään.

Pariisin muotiviikkojen viimeinen päivä on käynnissä tänään tiistaina. Huippumuotimerkkien näytöksistä yksi on noussut somessa ylitse muiden, nimittäin espanjalaismerkki Balenciagan mutakuopassa järjestetty muotinäytös.

Kurassa astelivat muun muassa huippumalli Bella Hadid ja räppäri-muotisuunnittelija Kanye West Balenciagan ensi kevään ja kesän malliston luomukset yllään.

Kuitenkin etenkin näytöksen viimeisestä tyylistä on jaettu videoita niin Twitterissä kuin Tiktokissa. Siinä Balenciagan viimeistä lookkia esittelee suomalainen stylisti ja malli Minttu Vesala, mikä on saanut suomalaiset hieraisemaan silmiään.

Muotinäytöksissä on totuttu siihen, että ensimmäinen ja viimeinen asu ovat kaikkein odotetuimmat. Näytöksen avaaminen ja sulkeminen ovatkin malleille kunniapaikkoja. Kaikkiaan näytöksessä nähtiin 75 asua ja mallia.

Tiktokissa ylistetään Vesalan persoonallista kävelyä. Hakusanoilla ”Minttu Vesala, Balenciaga” on sovelluksessa jo yli 102 miljoonaa näyttökertaa.

Useita kertoja Balenciagan mallina

50-vuotias Vesala on astellut Pariisin muotiviikoilla juuri Balenciagaa yllään aiemminkin. Vuonna 2020 Vesala kertoi Ilta-Sanomille, että häneen oli otettu yhteyttä Instagramin kautta ja pyydetty malliksi näytökseen.

– Ajattelin, että aika naurettavaa ja samalla mahtavaa, en ole ihan tyypillisin catwalk-mallin tyylinen hahmo. Mutta eiväthän he sitä haekaan, Vesala sanoi tuolloin.

Erityistä mallikävelyä ei opetettu, vaikka kävelemistä harjoiteltiinkin Vesalan mukaan paljon. Treenit olivat tarpeen, sillä vuoden 2020 näytöksessä Vesalalla oli yllään 12-senttiset korot ja kuusi kiloa painava kuminen hame. Näytös käveltiin nilkkoihin asti yltävässä vedessä.

Vesala on Balenciagan näytösten konkari, sillä hänet on nähty tänä vuonna jo aiemminkin Pariisin muotinäytöksessä ja New Yorkissa.

Hän on esitellyt merkin vaatteita ja asusteita kaikissa mahdollisissa sääolosuhteissa, sillä mudan ja vesilammikoiden lisäksi hän oli mukana alkuvuodesta Balenciagan lumimyrkyssä järjestetyssä näytöksessä. Tuolloin Vesalalla oli kunnia avata näytös.

Bella Hadidin Instagramissa

Vesalan kanssa samalla mutalavalla astellut, yksi maailman arvostetuimmista malleista, Bella Hadid on jakanut muotinäytöksestä kuvia Instagram-tilillään yli 55 miljoonalle seuraajalleen. Kuvakarusellin viidessä ensimmäisessä kuvassa näkyy Hadid ja yksityiskohtia hänen asustaan.

Kuudennen kuvan hän on omistanut Minttu Vesalalle, joka poseeraa nahka-asussa ilmeisesti juuri ennen lavalle lähtöä. Mutaa ei nimittäin näy vielä missään.