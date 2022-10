Jos harkitset kauneuskalenterin ostamista, kurkkaa ensin arviomme. Ei huolta, emme tee tarkkoja sisältöpaljastuksia!

Vaativan kosmetiikankäyttäjän kalenteri

Skincity The Skincare Calendar 2022

Hinta: 149 €

25 luukkua

Yksittäisen luukun hinta: 5,96 €

Sisällön ilmoitettu arvo: noin 560 €

Lupaus: Kalenteriin on kätketty ihoa hoitavia yllätyksiä. Pakkauksen joulunpunainen sisus erottuu ulkopuolen ajattomasta valkoisen ja mustan väriyhdistelmästä ja sopii hyvin yhteen 25 uudelleenkäytettävän kangaspussin punaisen silkkinauhan kanssa. Jokainen pussi sisältää ihoa hoitavia yllätyksiä sekä normaalikokoisina että matkakokoina.

Arvosana: 4 / 5

” Tämä on tyypille, joka osaa arvostaa kalliiden luksustuotteiden kokeilua.

Arvio: Kaksilokeroinen nätti laatikosto, jossa uudelleenkäytettävät numeroidut, jouluiset kangaspussit. Melkein koko sisältö on ihonhoitoa, mukana vain muutama meikkituote. Tämä on tyypille, jolla on jo melkein kaikkea ja joka osaa arvostaa kalliiden luksustuotteiden kokeilua. Vaativalle kosmetiikan käyttäjälle. Mukana on erikoisempia ihonhoitotuottteita, kuten useampia happoja ja seerumeita, pohjoismaisia sekä tuntemattomampia brändejä ja melko paljon pieniä matkakokoja.

Pieniä purkkeja

Lumene 24 Nordic Beauty Treasures Pohjoinen kauneusjoulukalenteri 2022

Hinta: 94,90 €

24 luukkua

Yksittäisen luukun hinta: 3,95 €

Sisällön ilmoitettu arvo: 243,90 €

Lupaus: Ylellinen pohjoinen kauneusjoulukalenteri sisältää 24 rakastettua Lumene-tuotetta. Sisältönä 17 upeaa ihonhoitotuotetta ja 7 meikkituotesuosikkia. 14 uutta tuotetta vuoden 2021 kalenteriin verrattuna. Joulukalenterin kuvituksen on tehnyt helsinkiläiskuvittaja Jenna Kunnas.

Arvosana: 2 / 5

” Päällimmäinen olo on se, että kalenterin sisältö ei ole hinnan veroinen.

Arvio: Kaunis talvinen kalenteri. Jouluisuus puuttuu, mutta näyttää hyvin Lumenelta. Laatikosta paljastuu numeroidut pahvilaatikot – ja niistä hyvin paljon minikokoisia tuotteita. Edellisvuosiin verrattuna kalenteri on pettymys: monta jo tuttua tuotetta ja hyvin pieniä pakkauskokoja. Päällimmäinen olo on se, että kalenterin sisältö ei ole hinnan veroinen. Suurin pettymys tulee pakkausten koosta, itse tuotteissa on mukana mielenkiintoisiakin uutuuksia ja koostumuksia, joita haluaa päästä testaamaan.

Testin paras

By Lyko Me-phoria Calendar

Hinta: 99 €

24 luukkua

Yksittäisen luukun hinta: 4,13 €

Sisällön ilmoitettu arvo: 429 €

Lupaus: Meikkejä, ihonhoitoa, tuoksuja, hiustenhoitoa ja euforiaa. Upea valikoima klassisia kauneudenhoitotuotteita ja ihania uutuuksia.

Arvosana: 5 / 5

” Mitään luukkujen sisällöstä ei saisi ostettua neljällä eurolla.

Arvio: Kaunis pakkaus, vaikka ei kovin jouluinen. Laatikon sisältä paljastuu numeroituja kangaspusseja. Tuotteet ovat trendeissä kiinni: kiinnostavia uutuuksia, tuntemattomampia brändejä, pohjoismaisia merkkejä mutta myös helppoja perustuotteita. Laajasti tuotteita hiuksille, meikkiin, ihonhoitoon ja kynsiinkin. Tuotteet tuntuvat sopivan suurelle yleisölle – ei liikaa erikoisuuksia, muttei yhtään tylsääkään. Mitään luukkujen sisällöstä ei saisi ostettua neljällä eurolla. Tuntuu siltä, että Lyko on todella halunnut tänä vuonna tehdä parhaan kalenterin.

Markettimeikkaajalle

L’Oréal Paris Advent Calendar

Hinta: 110,90 €

24 luukkua

Yksittäisen luukun hinta: 4,62 €

Sisällön ilmoitettu arvo: 293 €

Lupaus: 24 kosmetiikkasuosikkia. Jokaisen luukun takana on huolellisesti valittu meikki-, ihonhoito- tai hiustenhoitotuote, joiden avulla luot täydellisen lookin tänä jouluna. Hemmottele itseäsi tai läheisiäsi meikeillä ripsille, kasvoille, huulille ja kulmille sekä yllätystuotteilla iholle ja hiuksille.

Arvosana: 3 / 5

” Reippaasti meikkaavalle mutta ei luksusta hakevalle passeli!

Arvio: Ei jouluinen pakkaus, mutta ihan kiva ja neutraalin talvinen. Sisällä on selkeästi eniten meikkejä, mutta myös ihon- ja hiustenhoitotuotteita. Tuotteet ovat perushankintoja hypermarketista – siihen nähden yksittäisen luukun hinta on usein avatessa hieman korkean tuntuinen. Toisaalta kalenterista paljastuu täysikokoisia, kaikille käyttökelpoisia tuotteita. Reippaasti meikkaavalle mutta ei luksusta hakevalle passeli!

Pätevää kynsifanille

Essie Advent Calendar

Hinta: 83 €

24 luukkua

Yksittäisen luukun hinta: 3,46 €

Sisällön ilmoitettu arvo: 202,60 €

Lupaus: Kalenteri sisältää 24 yllätystä: kaiken mitä tarvitset täydellisen manikyyrin tekemiseen kotona.

Arvosana: 3 / 5

” Plussaa siitä, että kalenterissa on suhteellisen paljon normaalikokoisia pulloja!

Arvio: Muihin kalentereihin verrattuna tämä on halpispakkaus: luukut avattuna ilme on sotkuinen, ja kalenteri on testin ainut, jossa on muovia. Tuotteiden irrottaminen ei myöskään käy kovin kätevästi. Mutta kiva, että sisältä paljastuu muutakin kuin kynsilakkaa! Mukana muun muassa poisto- ja hoitotuotteita. Värisävyt ovat käyttökelpoisia ja trendikkäitä – tosin punaisia lakkoja olisi voinut olla vähemmän. Plussaa siitä, että kalenterissa on suhteellisen paljon normaalikokoisia pulloja!

Testin halvin

Yves Rocher Joulukalenteri

Hinta: 54,90 €

24 luukkua

Yksittäisen luukun hinta: 2,29 €

Sisällön ilmoitettu arvo: 144,60 €

Lupaus: 24 yllätystä, jotka tuovat ilahduttavia hetkiä joulun odotukseen. Kalenteri sisältää hoitotuotteita kasvoille, vartalolle ja hiuksille, meikkejä ja tuoksuja: valikoituja uutuuksia ja ehdottomia suosikkeja.

Arvosana: 1½ / 5

” Tämä voisi sopia, jos ei kaipaa kovin kutkuttavia yllätyksiä.

Arvio: Nätti ja ajankohtainen pakkaus: ilme leikittelee horoskooppimeiningillä. Kalenteri on pakattu tiiviiseen kokoon niin, että pakkaus mahtuu pienempäänkin tilaan. Sisältä paljastuu paljon vartalotuotteita suihkuun ja kosteutukseen. Matkakokoja tai minituotteita lähes jokainen – muutama meikkituote on normaalikokoa. Tämä kalenteri voisi sopia reissaajalle tai teini-ikäiselle, joka ei ole suuri kosmetiikkafani eikä kaipaa luukuista kovin kutkuttavia yllätyksiä.

Vartalotuotefanaatikolle

The Body Shop Box of Wishes & Wonders Ultimate Advent Calendar

Hinta: 149 €

25 luukkua

Yksittäisen luukun hinta: 5,96 €

Sisällön ilmoitettu arvo: 295,20 €

Lupaus: Kalenteri sisältää hemmottelevia ja elvyttäviä yllätystuotteita kylpy-, vartalo-, hius- ja kasvosarjoista. Kosmetiikan lisäksi luukuista löytyy faktoja reilun yhteisökaupan kumppaneista sekä vinkkejä pienistä ystävällisistä teoista, joita voi tehdä ystävien, perheenjäsenten tai vaikka työtovereiden kanssa. Luukkulaatikoista voi tehdä paketti- tai lahjakortteja, ja laatikon voi käyttää pikkutavaroiden säilytysrasiana.

Arvosana: 3½ / 5

” Todella monen luukun sisältö ilahduttaa: tuotteet ovat suurikokoisia.

Arvio: Raadissa pakkaus jakaa mielipiteitä, joulunystävä on todella innoissaan, toiset pitävät lapsekkaana. Kaikkien mielestä laatikosto on kuitenkin laadukkaan oloinen ja sitä voi käyttää uudestaan. Todella monen luukun sisältö ilahduttaa: tuotteet ovat suurikokoisia. Siihen nähden kalenterin hinta on kuitenkin melko kova, että kalenterista paljastuu lähinnä pesu- ja kosteutustuotteita. Muutamia hoitavampia täsmätuotteita löytyy, mutta muuten kalenterin sisältö on hyvin käyttökelpoista perustuotetta.

Houkuttelevia minituotteita

L’Occitane My Magic Advent Box -premium-joulukalenteri

Hinta: 119 €

24 luukkua

Yksittäisen luukun hinta: 4,96 €

Sisällön ilmoitettu arvo: 142,40 €

Lupaus: Lähde aarteenetsintään ja löydä Premium-joulukalenterin 24 yllätystä, jotka kätkeytyvät Eva Offredon ihastuttavaan kuvitukseen. Tutustu joka päivä johonkin ikonisista vartalon-, kasvojen- ja hiustenhoitotuotteistamme. Joulun jälkeen voit hyödyntää pakkausta säilytysrasiana.

Arvosana: 2- / 5

” Sisällön arvo suhteessa kalenterin hintaan on melko pieni.

Arvio: Kalenterin ilme on jouluinen ja söpö, siitä plussaa! Tämänkin kalenteripakkauksen saa uudelleen käyttöön säilytysrasiaksi. Sisällön arvo suhteessa kalenterin hintaan on melko pieni – ja siltä myös sisällön määrä tuntuu: tuotteet ovat hyvin pienikokoisia. Itse tuotteet ovat kivoja, houkuttelevia ja käyttökelpoisia, ja mukana on myös brändin loistaviksi todettuja koostumuksia. Kalenteri sisältää lähinnä pesu- ja kosteutustuotteita, myös muutamia tehotuotteita joukossaan.

Testaus: Me Naisten toimitus

Kuvat: Valmistajat