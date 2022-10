Wide ContentPlaceholder

Tyyli

6 pluskokoista naista esittelee upean tyylinsä ja kertoo, mistä löytää vaatteita – ”Olen tajunnut, etten minä ole vääränlainen, vaan vaatteiden tarjonta on”

Kuusi naista kertoo, mistä he tekevät parhaat vaatelöytönsä ja millaista on hankkia vaatteita pluskokoisena. Suvi-Annalla, Essillä, Tuijalla, Jennillä, Janetella ja Jennillä on myös pari toivetta vaatevalmistajille: lisää kokoja 44–56 kivijalkamyymälöihin, vähemmän erillisiä plusmallistoja.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Suvi-Anna, Tuija, Jenni ja kolme muuta naista kertovat, mistä he löytävät kivoja vaatteita pluskokoisina.