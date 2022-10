Näillä 11 vaatteella näytät syksyn tyylikkäimmältä tyypiltä – muuta ei tarvita

Trenditietoinen kapselivaatekaappi syntyy, kun peruspilareiden kaveriksi valitsee vain muutaman trendivaatteen, jotka täydentävät omaa tyyliä.

Kapselivaatekaapin kokoaminen on jo tuttua hommaa, mutta miten kootaan trenditietoinen kapselivaatekaappi, jossa vaatekaapin peruspilarit kohtaavat syksyn trendit, mutta vaatemäärä säilyy mahdollisimman pienenä?

Teimme perusteelliset ohjeet, joilla kokoat syksyksi trenditietoisen kapselivaatekaapin, joka sisältää vain 11 vaatetta – kengät ja takit mukaan lukien.

1. Peruspilarit kuntoon

Aloitetaan kapselivaatekaapin peruspilareista, jotka ovat vaatteita, jotka sopivat yhteen kaiken kanssa ja toimivat asujen pohjana. Useimmille tyyleille sopiva pohja syntyy näistä viidestä palasesta.

Väljä bleiseri

Väljä, mutta istuva bleiseri on klassikkovaate, joka näyttää ajankohtaiselta vuodesta ja sesongista toiseen. Siksi se ansaitsee paikkansa kapselivaatekaapin peruspilarina.

Lämpimällä säällä bleiseri toimii takkina ja viileällä viimalla yhtenä välikerroksena. Jos bleiserissä on mittaa tarpeeksi, toimittaa se kiinni napitettuna myös mekon virkaa. Vaatteen monikäyttöisyydestä kertoo myös se, että bleiseri sopii käytännössä kaiken kaveriksi aina kauluspaidasta maksimekkoon ja collegepuseroon.

Siniset luottofarkut

Myös siniset farkut ovat muodissa vuodesta ja sesongista toiseen. Tällä hetkellä pinnalla on väljä malli, mutta jos kaapistasi löytyy vain suoria lahkeita tai pillifarkkuja, ja viihdyt niissä väljiä farkkuja paremmin, vedä ne jalkaasi ylpeydellä! Farkkujen mallia tärkeämpää on, että ne näyttävät ja tuntuvat hyvältä.

Valkoinen perustoppi

Et ehkä olisi uskonut, että valkoinen perustoppi on yksi tämän syksyn trendikkäimmistä vaatteista. Kyseessä ei kuitenkaan ole mikään ohimenevä trendi-ilmiö, vaan ajaton vaatekappale, joka sopii kaiken kanssa ja on helppo kerrostaa kiinnostavaksi. Jos hihaton ei ole oma juttusi, voit korvata perustopin myös valkoisella t-paidalla.

Mustat perushousut

Aivan kuten siniset farkut, myös mustat suoralahkeiset housut toimivat lähes jokaisen vaatekaapin peruspilarina. Syy on ilmeinen: niiden kaveriksi sopii mikä tahansa.

Jos uhmaat kaikkia perinteisiä suomalaisia pukeutumisnormeja, etkä viihdy mustissa vaatteissa, voivat vaatekaappisi suorat housut olla minkä väriset tahansa. Tärkeintä on, että ne sopivat yhteen lähes jokaisen muun kapselivaatekaappisi palasen kanssa.

Klassikkotennarit

Klassikkotennarit, kuten Converset tai Supergat toimivat kaiken kanssa aina mekoista farkkuihin ja mustiin perushousuihin. Tästä syystä ne ovat kapselivaatekaapin tärkein kenkäpari.

Jos tennarit eivät nappaa, voi ne korvata esimerkiksi kaiken kaveriksi sopivilla maihareilla eli maihinnousukengillä.

2. Valitse yksi: neule

Kun kapselivaatekaapin perusteet ovat kunnossa, on aika suunnata katse vaatteisiin, jotka tuovat tyyliisi persoonaa. Näistä osiosta ei ole tarkoitus kahmia kaikkea, vaan sen sijaan valita kategorian alta yksi syksyn trendi, joka täydentää omaa vaatekaappia.

Ensimmäisenä vuorossa ovat neuleet, sillä ne jos jotkut kuuluvat syksyyn.

Tasaraitaneule

Klassisen tyylin ystävät takuulla rakastavat tätä: seilorihenkinen tasaraitaneule on nyt huipputrendikäs. Lisäksi se on ajaton vaatekappale, jolle takuulla löytyy käyttöä myös kuumimman kautensa jälkeen.

Muhkea väripilkku

Jos kaipaat jotain villimpää ja pidät väljiltä kuteista, on tämä neuletrendi sinua varten. Nyt nimittäin himoitaan muhkeita ja värikkäitä neuleita, jotka toimivat sekä lämmikkeenä että katseenvangitsijana.

Trendikäs pappaliivi

Pappaliivit villitsivät muotikansaa jo viime keväänä, eikä loppua näy. Jos siis kaappisi perukoilta löytyy kesän ajaksi unohtunut neuleliivi, kaiva se heti esiin! Se on taas huipputrendikäs.

3. Valitse yksi: kauluspaita

Jos vaatteiden lukumäärän haluaa pitää minimissä, ovat avainasemassa monikäyttöiset vaatteet. Sellaisia ovat muun muassa kauluspaidat, jotka toimivat suorana, solmittuna, auki jätettynä tai kiinni napitettuna. Lisäksi kauluspaita on loistava vaate kerrostamiseen, sillä se toimii sekä muiden vaatteiden alla että päällä.

Rento valkoinen kauluspaita

Valkoinen puuvillainen kauluspaita on todellinen klassikko, joka näyttää nyt erityisen tyylikkäältä väljänä oversize-mallina. Vaikka puuvillapaita on helppo stailata moneen tyyliin sopivaksi, ei se suinkaan ole ainoa vaihtoehto!

Farkkukankainen kauluspaita

Ysäriltä tuttu tupladenim on nyt pinnalla, joten trenditietoiset voivat valita syksyn kapselivaatekaappinsa kauluspaidan farkkuisena. Se nimittäin toimii kaiken kanssa siinä missä puuvillapaitakin.

Jos napaa haluaa viimasta huolimatta vilauttaa, voi kauluspaidan valita myös pätkäistynä mallina.

4. Valitse yksi: trendikäs alaosa

Vaikka peruspilareihin kuuluu jo kaksi alaosaa, voi tämän syksyn kapselivaatekaappia täydentää myös yhdellä trendialaosalla. Tärkeintä on, ettei hamstraa kaappiinsa jokaista trendiä, vaan valitsee niiden joukosta sellaiset, jotka täydentävät omaa persoonallista tyyliä.

Maksihame

Maksipituiset hameet ovat nyt muodissa. Hameen materiaali voi olla mitä vain satiinin ja neuleen väliltä ja malli puolestaan oman maun mukaan suora tai vekki. Tästä syystä maksihameiden joukosta löytyy takuulla sopiva jokaiselle.

Cargohousut

Maksihameiden lisäksi pinnalla ovat nyt löysät cargohousut. Jos rennot housut sopivat omaan tyyliin ja vaatekaapin muiden vaatteiden kaveriksi, ovat pöksyt varteenotettava vaihtoehto syksyn kapselivaatekaapin trendipöksyiksi.

Mieti kuitenkin tarkkaan, pidätkö reisitaskuhousuista myös sen jälkeen, kun kovin buumi on ohitse.

5. Valitse yksi: kokoasu

Kokoasut ovat todellisia huonon vaatepäivän pelastajia, sillä ne ratkaisevat asukriisin sellaisenaan. Siksi ne ansaitsevat paikkansa myös syksyn kapselivaatekaapissa.

Housupuku

Housupuku on ehdottomasti joka vaatekaapin klassikko, joka on ollut myös muodissa jo pidemmän aikaa. Muotiväki valitsee nyt pukunsa mahdollisimman väljänä.

Jos kapselivaatekaapin osat haluaa pitää minimissään, voi peruspilareiden suorat housut ja bleiserin valita samasta setistä – näin ne toimivat yhdessä kokoasuna ja erikseen peruspilareina.

Maksimekko

Maksihameen sijasta vaatekaapin voi päivittää tähän syksyyn myös maksimekolla. Hameen tapaan se toimii kaiken kanssa aina neuleista bleisereihin, mutta hoitaa tarvittaessa myös yläosan virkaa.

Trenditietoiset valitsevat omansa seepra- tai leopardikuosissa, mutta perinteinen mustakin toimii mainiosti.

6. Valitse yksi: takki

Kuten arvata saattaa, myös takit kuuluvat syksyyn. Niitäkään ei kuitenkaan tarvitse hamstrata! Yhdellä syystakilla pärjää mainiosti.

Trenssi

Trenssitakki on alkusyksyn todellinen klassikko. Moni valitsee omansa beigenä, mutta väreillä voi myös päräyttää.

Trenditietoiset saattavat haluta päivittää kangastrenssinsä nahkaiseen. Parhaat nahkatrenssit löytää kirpputorilta!

Tikkitakki

Myös tikkitakki sopii sekä kevääseen että syksyyn. Jos kaapistasi löytyy vanha tikkitakki, kaiva se esiin ja rokkaa sitä. Takkien kuuluukin kestää vuodesta ja sesongista toiseen!

Bomber-takki

Nahkatrenssien lisäksi muotitietoiset vetävät nyt yllensä bomberin. Aivan kuten trenssit ja tikkitakit, myös bomberit sopivat yhteen kaikkien kapselivaatekaapin palasten kanssa. Ainoa kysymys on, että mihin suuntaan haluat tyyliäsi viedä? Klassiseen, näyttävään vai sporttiseen?

7. Valitse toinen: bootsit

Viimeisenä, muttei vähäisimpänä: bootsit. Tarjolla on jälleen saapastrendi klassiseen ja trenditietoiseen tyyliin.

Polvipituiset saappaat

Polvipituiset saappaat ovat nyt trendikkäät, oli materiaalina sitten nahka tai mokka. Pitkät bootsit toimivat hameiden kanssa, farkkujen päällä ja väljien housujen alla, joten kyseessä ei todellakaan ole mikään yhden asun ihme! Polvipituiset saappaat eivät myöskään vanhene koskaan.

Cowboy-bootsit

Ja sitten kruununjalokivi, jolta et takuulla ole tänä syksynä välttynyt: cowboy-bootsit. Nämä eivät välttämättä ole jokaisen pala kakkua, mutta jos ne ovat sinun, kaiva omasi heti käyttöön! Mikään kenkä ei ole juuri nyt yhtä trendikäs.

