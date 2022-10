5 parinkympin kasvorasvaa, joita julkkikset käyttävät – näillä kuiva nassu saa kyytiä

Kaikki näistä julkkisten suosikkivoiteista maksaa reilusti alle kolmekymppiä, mutta parhaimmillaan putelin saa 12 eurolla.

Tiedämme, että julkkisten ihonhoitorutiinit ja tuotevinkit ovat todellisuudessa peräisin maailman parhailta meikkitaiteilijoita, kosmetologeilta ja dermatologeilta, joiden pakeille ei peruspirkoilla ole asiaa – tai pätäkkää. Tästä syystä julkkisten tuotesuositukset kiinnostavat aina.

Valitettavan usein julkimot kuitenkin suosittelevat puteleita, joista joutuisi pulittamaan kerrostaloasunnon yhtiövastikkeen verran. Osoitamme lempeästi syyttävällä sormella sinua, Kim.

Aina laatu ei kuitenkaan tarkoita kolminumeroisia summia. Itse asiassa päteviä putiloita voi löytää abaut 20 eurolla! Listasimme viisi kolmenkympin kipurajan alittavaa putelia, joita ykkösrivin julkkiksetkin suosivat.

Alexa Chung

Who What Wearin mukaan yksi muotivaikuttaja Alexa Chungin luottovoiteista on Cetaphilin kasvovoide, jonka hintalappu yllättää positiivisesti: reilut 12 euroa! Tämän hintaluokan suosituksia lisää niiden älyttömien ökyputiloiden sijaan.

Huokean hinnan lisäksi Cetaphilin päivävoiteella on myös muita hyviä puolia. Ensinnäkin se sopii jokaiselle ihotyypille mukaan lukien herkkähipiäiset. Toiseksi voide sisältää SPF 50 -aurinkosuojan, joten etenkin talviaikaan se riittää aurinkosuojaksi yksinään. Kolmanneksi mainittakoon vielä voiteen kevyt koostumus, joka ei tuki ihohuokosia. Kiitos tästä suosituksesta, Alexa!

Cetaphil Daily Defence Moisturiser SPF 50+, 12,45 € (lookfantastic.fi).

Sarah Jessica Parker

Lisää kohtuuhintaisia tuotesuosituksia. Tällä kertaa vinkkinsä jakaa näyttelijä Sarah Jessica Parker, joka kertoo Todayn haastattelussa La Roche-Posayn Toleriane Dermallergo Fluide -kasvovoiteen olevan hänen suosikkinsa kaikista mahdollisista kosmetiikkatuotteista. Melko vakuuttava mainospuhe!

Sarahin suosikki on päivittäiseen käyttöön sopiva kevyt kosteusvoide, jonka kerrotaan kosteuttavan, rauhoittavan ja suojaavan ihoa. Lisäksi hellävarainen voide vähentää punoitusta ja sopii myös allergiselle ja yliherkälle iholle.

La Roche-Posay Toleriane Ultra Fluid, 17,95 € (lookfantastic.fi).

Suki Waterhouse

Seuraavaksi laulaja Suki Waterhousen suosikkivoide. Tästä putelista olemme kirjoittaneet aiemminkin, sillä tämä reilun 15 euron yleisvoide on Sukin lisäksi myös muun muassa Rihannan ja ihonhoidon ammattilaisten suosikki. Kyseessä on luonnonkosmetiikkamerkki Waledan Skin Food -voide.

Waledan yleisvoide on todellinen monitoimituote, sillä se soveltuu sekä päivävoiteeksi, yövoiteeksi, kasvonaamioksi, huulirasvaksi että kynsinauhavoiteeksi. Suki kertoo Harper’s Bazaarin haastattelussa käyttävänsä voidetta tehokosteuttavana yövoiteena, eikä ihme, sillä täyteläisen voiteen luvataan hoitavan, kosteuttavan, ravitsevan ja pehmittävan ihoa. Se sopii erityisen hyvin kuivalle hipiälle, joten jos nassusi on kuiva kuin korppu, kokeile tätä!

Waleda Skin Food, 15,90 € (yliopistonapteekki.fi).

Khloe Kardashian

Who What Wearin mukaan Khloe Kardashian on paljastanut Snapchatissään luottavansa Embryolissen kulttivoiteeseen, joka on myös monen meikkitaiteilijan ja ihonhoidon ammattilaisen suosikki.

Kosteusvoiteen sisältämien vitamiinien, rasvahappojen ja ravinteiden luvataan kosteuttavan ja tasapainottavan kuivaa ihoa. Se sopii kaikille ihotyypeille ja jättää silkkimäisen koostumuksensa ansiosta ihon pinnan samettisen sileäksi.

Embryolisse Lait Creme Concentre, 21,20 € (eleven.fi).

Jennifer Lopez

Kerroimme aiemmin, että laulaja Jennifer Lopezin voidesuosikkeihin kuuluu Dr. Hauschkan ruusuvoide. Samaan puteliin luottaa myös malli Anja Rubik.

Vaikka olemme puhuneet klassikkovoiteesta ennenkin, ansaitsee se paikkansa myös tässä listauksessa. Puteli nimittäin maksaa nettikaupasta riippuen noin 19–29 euroa. Kivijalkakaupoissakin hinta jää yleensä nipin napin kolmenkympin kipurajan alapuolelle.

Ruusu-uutetta, karitevoita ja avokadoöljyä sisältävän voiteen luvataan pehmittävän ja hoitavan ihoa tehokkaasti. Voide sopii etenkin herkän ja kuivan ihon kosteuttamiseen, rauhoittamiseen, suojaamiseen ja tasapainottamiseen. Tässä on todellinen täsmävoide tuhtien rasvojen ystäville!

Dr. Hauschka Rose Day Cream, 18,95 € (luxplus.fi).

