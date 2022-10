Uusi hitti on syntynyt! Tältä näyttää syksyn himotuin otsistyyli – pyydä näitä neljää asiaa kampaajalta

Birkin-otsis on raikas tuulahdus 60-luvulta.

Uusia tuulia otsisrintamalta! Popsugarin haastattelema hiusstylisti Devin Toth uskoo, että tänä syksynä otsatukkatrendien ykköspaikalle kipuaa uusi tulokas: Birkin-otsis.

Kuten nimestä saatoit jo päätellä, on otsistyylin muusa laulaja ja näyttelijä Jane Birkin.

Birkin-otsis on inspiroitunut Jane Birkinin vuoden 1969 tukkatyylistä.

Aivan kuten viime vuosina villinnyt verho- ja pullonkaulaotsis, myös birkin-otsis on inspiroitunut menneistä vuosikymmenistä. Erona kahteen edelliseen on kuitenkin se, että Birkin-otsis on selkeä, suoralinjainen otsatukka – vaikkakin rikottu sellainen.

Birkin-otsiksella on neljä ominaista piirrettä.

Se asettuu kulmakarvojen ja silmäripsien välille. Se on suora, mutta rikottu. Se on yhdistetty keskijakaukseen. Se on ohut. Tothin mukaan oikean paksuisessa Birkin-otsiksessa kulmakarvat erottuvat otsatukan läpi.

Birkin-otsikseen ovat hurahtaneet myös julkkikset. Näyttelijä Zendaya Colemanilla hittiotsis nähtiin jo lähes vuosi sitten.

Muutama kuukausi sitten otsistyyliin hurahti myös näyttelijä Megan Fox. Jokainen Tiktokia käyttänyt tietää, mitä se tarkoittaa: pian saman otsiksen haluavat kaikki. Sovelluksessa nimittäin matkitaan myös Meganin huulten asentoa tämän puhuessa.

Uusi hitti on siis kiistatta syntynyt!

