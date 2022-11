Poimimme 6 loistavaa luonnonkosmetiikan meikkiä – mukana luotettava ripsiväri, jota ammattimeikkaajatkin suosivat

Luonnonkosmetiikan meikit päihittävät jo monet synteettiset kollegat. Hoitavuus ja ympäristöystävällisyys nostavat osakkeita. Näillä huipputuotteilla teet koko meikin.

Mainio meikkivoide

Luonnonkosmetiikan meikkivoiteet eivät sisällä mineraaliöljyjä eivätkä silikoneja. Niiden koostumukset ovat menneet viime vuosina aimo harppauksen eteenpäin – etenkin, jos mittapuuna pitää miellyttävyyttä, peittävyyttä ja pysyvyyttä. Parhaat luonnonmeikkivoiteet ovat aivan yhtä hyviä tai jopa parempia kuin synteettiset versiot.

Puolipeittävä meikkivoide peittää punoitukset ja tekee ihosta tasaisen värisen mutta silti kuulaan ja luonnollisen näköisen. Lisäksi se kosteuttaa ja rauhoittaa ja auttaa tasapainottamaan ihon mikrobiomia probiooteilla ja prebiooteilla. Hyvä valinta myös ongelmaiholle! Hienoa, että meikkivoiteeseen on saatu korkea laajakirjoinen aurinkosuojakerroin ilman, että koostumus kärsii. Saatavilla kuudessa sävyssä.

Esse Foundation SK 30, 66 €.

Hehkeä monitoimibalmi

Luonto kiittää, kun minimalismin ulottaa myös meikkipussiin. Luonnonkosmetiikalla meikatessa kannattaa satsata hehkutuotteisiin, joissa on kiiltoa kimalteen sijaan. Näin niitä voi käyttää kekseliään monipuolisesti sekä meikissä että ihonhoidossa.

Vegaaninen ”luonnon oma vaseliini” sopii niin hehkun tuojaksi poskille, kulmaluille ja dekolteelle kuin kulmakarvageeliksi ja huulikiilloksi. Herkullisen tuoksuinen, hieman vahamainen voide sisältää muun muassa sheavoita, kehäkukkaa, risiiniöljyä ja oliivista saatavaa skvalaania. Ne hoitavat myös ihon kuivia kohtia ja kynsinauhoja sekä hiusten latvoja. Todellinen moniosaaja, joka ei tuki ihoa.

Bybi Beauty Babe Balm, 28 €.

Hehkuva mineraalipuna

Luonnonkosmetiikan poskipunat tehdään luonnonmineraaleista, kuten titaani-, tina- ja rautaoksidista ja micasta eli kiilteestä. Väripigmenttinä käytetään etenkin punaista rautaoksidia. Varsinkin kirkkaita, puhtaita punasävyjä on silti vaikea saada aikaan ilman karmiinia (carmine), joka tulee kirvoista. Siksi kaikki luonnonkosmetiikan poskipunat eivät ole vegaanisia, vaikka niissä ei olisikaan muita eläinperäisiä ainesosia.

Tämä poskipuna vastaa suorituskyvyltään monia kalliimpia tuotteita. Siinä on paljon väripigmenttiä ja silkkinen koostumus, joka levittyy helposti huokosia tai ryppyjä korostamatta. Riittoisa, talkiton puna ei kuivata ihoa vaan hoitaa sitä kasviöljyillä. Saatavilla neljässä sävyssä.

Lavera So Fresh Mineral Rouge Powder Pink Harmony 04, 12,50 €.

Houkutteleva huulikiilto

Luonnonkosmetiikan huulituotteet sisältävät vain luonnollisia vahoja ja öljyjä. Väri tulee rauta- ja titaanioksidista tai karmiinista. Jotkin valmistajat käyttävät väriin myös marjoja. Aivan kuten poskipunat, myöskään kaikki luonnonkosmetiikan huulituotteet eivät ole vegaanisia paitsi karmiinin myös huulituotteissa suositun mehiläisvahan vuoksi.

Luonnollinen mineraalihuulikiilto antaa kunnolla sävyä ja kiiltoa muttei tunnu tahmealta. Täyteläinen koostumus kosteuttaa huulia ja pysyy pitkään. Se sisältää hoitavaa mehiläisvahaa, jojobaöljyä ja antioksidanttista E-vitamiinia. Mieto suklaan tuoksu on houkutteleva. Saatavilla yhdeksässä sävyssä.

Lily Lolo Natural Lip Gloss English Rose, 15 €.

Luotettava ripsiväri

Luonnonkosmetiikan ripsivärit eivät saa sisältää synteettisiä väriaineita eivätkä mineraaliöljyjä. Sen sijaan niissä on luonnollisia vahoja ja öljyjä, kuten risiiniöljyä, joka voi auttaa vahvistamaan ripsiä. Tyypillisimmin luonnonripsari saa värinsä rauta- ja titaanioksidista. Osa sarjoista käyttää väriin myös hiiltä, violettia porkkanaa, kaakaota, mustia teelehtiä ja tummia marjoja. Monissa luonnonkosmetiikan ripsiväreissä on mehiläisvahaa. Vegaanisissa tuotteissa se on korvattu esimerkiksi karnaubavahalla.

Kasviperäisiä peptidejä ja risiiniöljyä sisältävä ripsiväri tuuhentaa, pidentää ja erottelee ripset kauniisti sekä hoitaa niitä. Maskara saa värinsä rautaoksidista. Pullea kuituharja levittää värin siististi. Todella musta ripsiväri pysyy hyvin paikoillaan ja antaa näyttävän katseen. Ei ihme, että tuote on monen ammattimeikkaajan suosikki.

Mádara Come Closer Infinite Lash Mascara, 25,90 €.

Puhtoinen kynsilakka

Luonnonkosmetiikan kynsilakat eivät ole täysin luonnollisia, sillä ilman tiettyjä kemikaaleja väri ei pysy kynsillä pitkään eikä värivalikoimasta saada laajaa. Lähinnä luonnollista ovat vegaaniset, niin sanotut free from -kynsilakat, joissa ei ole esimerkiksi tolueenia, formaldehydiä, fenolihartsia, dibutyyliftalaattia, synteettistä kamferia, parabeeneja, ksyleeniä, styreeniä eikä bentsofenoni 1:tä.

Vegaaninen 9-free-kynsilakka sisältää hoitavaa puuvillaa, maniokkia, maissia, bambua, acerolaa, rohtosammakonputkea ja glyseriiniä – eikä sisällä yhdeksää haitallisimmista kysnilakkojen kemikaaleista. Lakassa on upea kiilto, ja se kestää kynsillä siinä missä parhaat synteettisetkin. Saatavilla kuudessa sävyssä.