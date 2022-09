Kirpputoreilta löytyy nyt vaatteita, jotka ovat supertrendikkäitä – poimimme näytöslavoilta 20 asua, joita kannattaa etsiä käytettynä

Luksusmuodin kuumimmat tyylit ovat kuin suoraan kirpputorilta! Muotiviikoilla esitellyt mallistot saavat kysymään, tarvitseeko uusia vaatteita enää ostaa.

Huippumuodin tuoreet trendit on totuttu kopioimaan halvalla ketjumuotiliikkeistä. Nyt uusien vaatteiden sijaan katseensa voikin suunnata vanhoihin vaatteisiin.

Muotiviikot ovat käynnissä. Kuvia New Yorkin, Lontoon ja Milanon näytöslavoilla esitellyistä mallistoista on tipahdellut nähtäville tasaiseen tahtiin koko syyskuun ajan. Viimeisenä vuorossa on Pariisi.

Muotiviikkojen kymmenet näytökset antavat käsityksen tulevan kauden muodista. Ensi kevään ja kesän tyylit ja trendit alkavat hahmottua nopeasti, kun käy läpi muotitalojen uusimpia ideoita ja harkiten koottuja mallistoja.

Tällä hetkellä huomio kiinnittyy näytöksestä toiseen samaan asiaan: mallit näyttävät siltä, kuin olisivat astuneet lavalle suoraan onnistuneen kirppiskierroksen jälkeen.

Poimimme muotiviikoilta 20 asua, jotka voisi hyvin koota suomalaistenkin kirppisten valikoimista. Jos ensi keväänä ja kesänä haluaa olla muodin aallonharjalla, kirpputoreilta kannattaa yrittää etsiä juuri nyt näitä vaatteita.

Luksusmuotia mukailevat nahkahousut löytää kenties helpoimmin vintagena. Kauluspaitoja voi napata samalla reissulla mukaan ja pukea niitä pari päällekkäin. Bottega Veneta SS23.

Paras löytö: koko setti samaa kuosia. Saatamme myös nähdä oikein – tunikamalli ja caprimitta ovat täällä taas. Baum und Pferdgarten SS23.

Reilut bleiserit, trenssit ja polvimittaiset shortsit ovat second hand -myymälöiden vakiokamaa. Baum und Pferdgarten SS23.

Supertrendikäs look: väljät kangashousut, vintage-villapaita ja muhkea nahkatakki. Anonlychild SS23.

Kuosilliset puolihameet ja kauniit villapaidan kannattaa napata kirppisrekiltä mukaan. Second handin hittiasuste: silkkihuivi! Álvaro Calafat SS23.

Tällä hetkellä hyvä asu koostuu odottamattomista yhdistelmistä ja yllättävistä mittasuhteista. Oikeaan osuu usein ajatellessaan, ettei näitä voi ainakaan pukea keskenään. Advisry SS23.

Aah, kirppispöytien ydintä päästä varpaisiin! Altuzarra SS23.

Persoonalliset puhvihihat löytää vintagevaatteista. Ulla Johnson SS23.

Bileisiin vedetään päälle nyt vaaleanpunaista ja kultaa. Toimivat käärmekuosihousut toki arkenakin! Theophilio SS23.

Helppo kirppistyyli: matala minari, olkaimeton toppi, ysärisandaalit, ylisuuri bleiseri ja lippis. Tibi SS23.

Bleiserin voi pukea myös näin. Sen alle sujautettavan juhlamekon voi metsästää yökkärirekistä. Tibi SS23.

Mitä överimpää, sen parempaa. Bongaa kirpputorilta ainakin ruusukkeet ja olkatoppaukset. Prabal Gurung SS23.

Samaan settiin kuuluvat ylä- ja alaosat ovat nyt in. Ota mallia esimerkiksi muotitalo Pradalta. Prada SS23.

Muista käydä läpi myös sporttipuoli! Värikkäät tuulitakit inspiroivat huippumuotisuunnittelijoitakin. Ranra SS23.

Beigeä päästä varpaisiin. Fiilis haetaan ulkoiluvaatteista. Oqliq SS23.

Jos kirpputoreilta jotain löytyy, niin matalia housuja ja pitkiä takkeja. Kuorruta kokonaisuus retroväreillä. Marni SS23.

Muhkeat hartiat, tikkikangas ja kukkakuosi kuuluvat kaikki hetken trendeihin. Christopher Kane SS23.

Minimekko neuloksesta ja polven alle yltävät nahkasaappaat ovat ihana yhdistelmä. Jil Sander SS23.

Mummolta lainatun neuletakin alle puetaan paita t-paitarekistä. Yhdistä hameeseen, jota kukaan muu ei kirppispöydästä huolinut. Täydellistä! Maxwell SS23.

Mainitsimmeko jo överit? Nyrkkisääntönä kirppiksellä voi pitää tätä: satiinikankaan, koristekivet, hapsut ja pitsin voi hyvin yhdistää samaan asuun. Paloma Suarez SS23.

