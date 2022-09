Ammattilaiset listaavat parhaat harjausvinkkinsä hentohiuksisille – yksi harja on todellinen tukan pelastaja

Hiusten harjaaminen on välineurheilua, jossa myös tekniikalla on merkitystä.

Moni lättätukka tietää, että avain tuuheaan tukkaan on hyvä pohjatyö: hiukset kannattaa aina föönätä pää alaspäin ja tukkatuotteet valita tyveen tuuheuttavina ja latvaan hoitavina sekä suihkussa että sen jälkeen.

Kaikki eivät kuitenkaan tule ajatelleeksi, että hiusten harjaaminen on osa tätä pohjatyötä. Kutreja ei siis voi kammata millä tahansa käteen osuvalla kapineella, jos tavoitteena on tuhti ja tuuhea tukka. Kyllä, hiusten harjaaminen on välineurheilua!

Tässä jutussa kerromme, millaiseen harjaan hentohiuksisen tulisi ammattilaisten mukaan tarttua ja miten kutrit kannattaa kammata.

Suosi selvitysharjaa

Suurin uhka hentojen hiusten harjaamisessa on niiden katkeilu, joka luonnollisesti saa hennon ja mahdollisesti myös ohuen tukan ohentumaan entisestään.

Tästä syytä paras hiusharja hentohiuksisille on Who What Wearin haastattelemien hiusalan ammattilaisten mukaan selvitysharja, joka taltuttaa takut hellävaraisesti ja kutreja katkomatta. Etsi siis harjakaupoilla harjaa, jonka paketissa lukee detangling brush tai jonka kyljessä kerrotaan, että harja on tarkoitettu ohuille ja hennoille hiuksille.

Tangle Teezerin hellävarainen hiusharja on suunniteltu hennoille ja vaurioituneille hiuksille. Toimii myös myös märkään tukkaan, 14,95 €.

Hentohiuksisille sopivat myös harjat, jotka sisältävät luonnonharjaksia.

Denmanin harjassa on sekä luonnon- että nailonharjaksia, 32,90 €.

Harjaa hellävaraisesti

Harjatessa on hyvä muistaa yksi tärkeä muistisääntö: aloita harjaaminen hiusten latvoista ja etene ylöspäin kohti tyveä.

Wetbrushin harja on suunniteltu ohuille hiuksille. Sillä voi kammata kuontaloa kuivana ja märkänä, 20,90 €.

Aluksi vinkki voi kuulostaa hassulta, mutta siinä on perää. Kun takut harjataan ensin pois latvoista ja sitten vasta päälaelta, ei tukkaan muodostu takkupesiä. Jos taas hiusten harjaamisen aloittaa päälaelta, takut etenevät ylhäältä alaspäin ja jämähtävät kiinni toisiinsa, mikä luultavasti aiheuttaa hiusten katkeilua. Oikea harjaustekniikka siis säästää suortuviasi!

GHD:n harjaa suosivat myös kampaajat. Sopii erityisesti keskipitkille ja pitkille hiuksille, 29 €.

Who What Wearin haastatteleman julkkiskampaaja Laura Polkon mukaan hennot hiukset kannattaa harjata suoraan muotoonsa, jottei takkuja tarvitse selvittää useaan kertaan. Mitä vähemmän hentoja hiuksia harjaa, sen parempi!

Jos tyveen kaipaa erityistä volyymia, kannattaa hiukset heti muotoon harjaamisen jälkeen föönätä kuivaksi pää alaspäin, sillä aiemmin haastattelemamme kampaaja Emilia Laitisen mukaan hiukset asettuvat muotoonsa kuivuessaan.

Jos lämpökäsittely ei nappaa, voi hiuksiin pyöräyttää myös papiljotit. Jos kohotusta kaipaa lähinnä tyveen, voi paplarit pyöräyttää vain jakauksen ympärille ja kasvoja kehystäviin suortuviin.

