Puhdistusbalmi on puhdistustuote, joka kosteuttaa, hoitaa ja ravitsee ihoa jo pesuvaiheessa. Niillä meikin ja lian saa poistettua hellävaraisesti.

Kotimaista luonnonkosmetiikkaa

Pure Beauty Omega Cleansing Balm, 24,90 € / 100 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Vedetön oil to milk -balmi puhdistaa kasvot hellävaraisen tehokkaasti liasta ja vedenkestävästä meikistä. Jättää ihon pehmeäksi ja kosteutetuksi. Balmi sisältää omegarasvahapporikasta ja kirkastavaa mustaherukansiemenöljyä sekä ravitsevia ja pehmentäviä auringonkukan- ja pellavansiemenöljyjä. Ei lisättyä parfyymia. Sopii myös herkälle iholle.

” Kiva putsari!

Kokemus: Balmi on kuivana kasvoille hierottaessa kuin tahmeaa geeliä, ja muuttuu veteen osuessaan lähes heti pehmeäksi vaahdoksi. Tuntu ei ole veden kanssa pestynä yhtä runsas kuin monella muulla testituotteella, ja mietin putsatessani, irtoaakohan meikki lainkaan. Yllätys on positiivinen, kun balmi onkin putsannut ripsarin tiehensä ja meikin kasvoilta. Kiva putsari! Plussaa kotimaisuudesta.

Lue lisää: Mikä ihmeen puhdistusbalmi? Tässä kaikki, mitä tuotteesta pitää tietää

Toimiva purkki

Xlash In the Clear Cleansing Balm, 42,90 € / 100 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Entsymaattinen puhdistusbalmi kuorii, kirkastaa ja elvyttää ihoa niasiiniamidin, keramidien ja AHA-happojen avulla. Poistaa meikin ja tekee ihosta heleän. Puhtaammat ihohuokoset.

” Hoitaa meikinpoiston hyvin ja jättää ihon mukavan tuntuiseksi.

Kokemus: Balmi on purkissa kaikkein jäykintä, jopa kovaa, mutta se muuttuu iholle levitettäessä melkein öljymäiseksi ja todella sileäksi. Märille kasvoille testattuna sulamisefekti ei toimi yhtä hyvin, ja nahkea balmi jää iholle pyörimään. Erityistä kuorimisefektiä en tuotteessa huomaa. Hoitaa meikinpoiston hyvin ja jättää ihon mukavan tuntuiseksi.

Psst! Balmit levitetään iholle yleensä kuivana ja iho huuhdellaan vedellä vasta balmipuhdistuksen jälkeen. En ole jostain syystä kasvojen kuivana putsaamisen fani, joten kokeilen balmeja myös suihkussa märille kasvoille – oikein hyvin ne putsaavat niinkin! Purkkeihin ei tosin kannata päästää vettä, jotta tuote pysyy hyvänä.

Uutuusbrändin tuubi

Waunt Level Up Butter Cleanser, 30 € / 150 ml

Arvosana: 2- / 5

Lupaus: Voidemainen kasvojenpuhdistusaine puhdistaa kasvoilta meikin ja lian. Koostumus muuttuu voidemaisesta öljyksi ja lopuksi veden kanssa emulsioksi. Sisältää kosteuttavia ainesosia, jotka ehkäisevät puhdistamisen aiheuttamaa ihon kuivumista. Sopii myös kaksoispuhdistukseen ensimmäiseksi vaiheeksi. Kaikille ihotyypeille, myös herkälle iholle. Vegaaninen. Pakkaus 45-prosenttisesti kierrätettyä muovia.

” Iho ei harmillisesti jää kosteutetun tuntuiseksi.

Kokemus: Waunt on vanhan tutun Oriflamen lanseeraama uutuusihonhoitosarja. Tämän tuotteen meikinpoistoteho ei ole testin huippua, mutta pehmeä ja melko kevyt balmi tuntuu kasvoilla kivalta. Tykkään sen käytöstä enemmän veden kanssa kuin kuivalla iholla. Poistaa myös ripsivärin. Iho ei harmillisesti jää kosteutetun tuntuiseksi, vaan kaipaa heti hoitotuotteita pinnalleen.

Testin lemppari

Elemis Pro-Collagen Summer Bloom Cleansing Balm, 61,50 € / 100 g

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Syväpuhdistava ja ravitseva puhdistusbalmi poistaa huolellisesti meikin ja epäpuhtaudet. Ihosta tulee pehmeä, kosteutettu ja hehkuva. Kukkaistuoksu.

” Balmin koostumus on samettinen ja pehmeän runsas.

Kokemus: Tämä on testituotteista lempparini. Balmin koostumus on samettinen ja pehmeän runsas, ja se liukuu iholla vaivattomasti. Tuoksustakin tykkään, se on mieto ja jollain tapaa ylellinen. Muovinen pakkaus on isosta koostaan huolimatta kevyt ja kulkee mukana helposti. Poistaa meikin hyvin ja jättää ihon pehmeäksi.

Oma balmi silmämeikille

pHformula Eye Balm Cleanse, 32 € / 10 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Erityisesti silmämeikinpoistoon tarkoitettu tehokas meikinpoistobalmi, joka muuttuu öljyksi. Poistaa meikin ja jättää ihon ravituksi. Sisältää muun muassa E-vitamiinia ja murumuru-voita. Poistaa vedenkestävän ja pinttyneenkin meikin.

” Tuote toimii nimestään huolimatta tarvittaessa koko kasvoille.

Kokemus: Balmin koostumus on ihanan silkkinen, tuote levittyy kivasti kasvoille ja tuntuu hyvältä käyttää. Tuote toimii nimestään huolimatta tarvittaessa koko kasvoille. Odotan kuvauksen perusteella kuitenkin isompia tehoja – balmi poistaa kyllä ripsarin ja kevyen meikin, mutta ei lainkaan niin tehokkaan tai nopean tuntuisesti, että kuvittelisin vahvemman meikin lähtevän kerta- tai pikaputsauksella. Myös rasian koko ihmetyttää: litrahinta on moninkertainen muihin testituotteisiin verrattuna.

Liikaakin puhdistusta

Skin Treat Oat Oil + Vitamin E Cleansing Balm, 14,90 € / 75 ml

Arvosana: 1 / 5

Lupaus: Syvältä hoitava puhdistusbalsami puhdistaa ihon perusteellisesti: liuottaa hellävaraisesti epäpuhtaudet, ylimääräisen talin ja öljypohjaiset epäpuhtaudet, kuten meikin ja aurinkosuojatuotteet. Sisältää kosteuttavaa riisivahaa ja kauraöljyä, jotka rauhoittavat ihoa ja estävät sitä kuivumasta, orgaanista sheavoita, joka torjuu vapaita radikaaleja ja kosteuttaa ja rauhoittaa ihoa sekä hoitavaa E-vitamiinia, joka auttaa säilyttämään ihon kosteustasapainon. Sulaa balsamista pehmeäksi puhdistusöljyksi, kun siihen lisää haaleaa vettä. Sopii myös kuivalle tai herkälle iholle. Vegaaninen.

” Kasvojen kuivaamisen jälkeen huomaan, että tuote on kuivattanut ihoa.

Kokemus: Tämä balmi kirvelee hieman silmissä. Muuten käyttökokemus on melko samanlainen kuin testin muiden tuotteiden kanssa. Poistaa meikin kiitettävästi. Kasvojen kuivaamisen jälkeen huomaan, että tuote on kuivattanut ihoa, toisin kuin testin muut balmit.

Kallein ei ole paras

Augustinus Bader The Cleansing Balm, 75 € / 90 g

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Ihoon sulava, hellävarainen puhdistusbalmi, joka liuottaa meikin ja lian ja ravitsee ihoa. Hyödyntää patentoitua TFC8-teknologiaa, joka sisältää yhdisteen ihon luonnollisia ainesosia, kuten aminohappoja ja vitamiineja. Syväkosteuttaa ja jättää ihon puhtaaksi sekä tasaiseksi, tasapainottaa ihon pH:ta. Paketissa mukana puhdistuspyyhe.

” Tuote tuntuu samettisen pehmeältä iholla, mutta käyttökokemus ja vaikutukset jäävät lopulta hieman vaisuiksi.

Kokemus: Tämä tuote tuntuu samettisen pehmeältä iholla, mutta käyttökokemus ja vaikutukset jäävät lopulta hieman vaisuiksi. Odotan hinnan ja tuotekuvauksen perusteella paljon, mutta tuote onkin melko keskiverto. Ihomeikinpoistoteho ei ole testin parhaasta päästä. Iho jää silti pehmeäksi, ja ripsiväri on täysin tiessään.

Testaaja: Vivi Norokorpi, joka ei luovu voidemaisista tai balmiputsareista koskaan – niin hyvin kuivuuteen taipuvainen iho voi niitä käyttäessä.

Kuvat: Valmistajat