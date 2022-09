Irtoripsien kiinnittäminen onnistuu sittenkin helposti! Tiktok-kikalla puuhaan pystyy vihdoin kuka tahansa

Ripsentaivuttimet ja kulmavaha ovat ilmeisesti oikotie ripsionneen.

Ihailen muiden irtoripsiä, mutta omalla kohdalla olen jo alistunut kohtalooni: minusta ei ole irtoripsien kantajaksi, vaikka kuinka olen yrittänyt toistaa muilta saamiani neuvoja niiden kiinnittämiseen.

Kunnes! Tiktokissa leviää kulovalkean tavoin video, jossa tekoripsien kiinnittämisen luvataan olevan helppoa kuin heinänteko. Lähes neljä miljoonaa katselukertaa keränneen videon ja kikan takana on Adrían Ríos, joka on omien sanojensa mukaan meikkejä ja meikkaamista rakastava taiteilija.

Niksi on paperilla pomminvarman kuuloinen. Jos omat ripset kaipaavat taivuttamista, ihan ensiksi ne pitää taivuttaa.

Seuraavaksi ripsentaivuttimiin levitetään ohut kerros kulmavahaa ja asetetaan irtoripset taivuttimien väliin kohtaan, jossa metalli ja kumityyny kohtaavat. Ripsien tyveen sipaistaan kevyesti ripsiliimaa ja taivuttimet viedään ripsiin niin, että tekoripset asettuvat omien ripsien alapuolelle.

Sitten taivuttimet painetaan kevyesti kiinni, samalla tavalla kuin ripsiä kääntäessä, ja boom, ripset ovat kohdillaan.

Videon kommenteissa on kyseenalaistettu ripsien liimaaminen omien yläripsien alapuolelle, mutta Adríanin mukaan tämä tyyli on itse asiassa yläpuolelle kiinnittämistä kestävämpi keino, sillä alapuolella tekoripsillä on enemmän tarttumapintaa.

Tätähän pitää ehdottomasti kokeilla. Toistan täysin samat askeleet kuin Adrián ja asettelen ripset taivuttimien avulla yläluomelle. Painan taivuttimet kiinni, ja uskomatonta, mutta totta, ripset asettuvat paremmin kohdilleen kuin ikinä aiemmin olen ne sormipelillä saanut aseteltua.

Ensimmäinen kerta ei mene ihan yhtä täydellisesti kuin videolla, mutta parin treenikerran jälkeen alkaa näyttää jo todella hyvältä! Koska liimaa on ripsissä hyvin kevyesti, pystyy ripset irrottamaan huoletta parikin kertaa ja asettelemaan uudelleen ilman, että lopputuloksesta tulee suttuista. Tumpelo kiittää!