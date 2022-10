Vaikuttaja Kriselda Mustonen meikkaa vain harvoin eikä pese kasvojaan vedellä – ”Meni 32 vuotta, että hyväksyin peilikuvani ilman meikkiä”

Uupumus opetti Kriselda Mustoselle, että tehokkain kasvohoito on riittävä palautuminen. Hän satsaa myös raikkaaseen hymyyn ja hyvään hiusharjaan.

Vuosi sitten jouluna vaikuttaja Kriselda Mustonen romahti. Hän oli sinnitellyt uupumuksen kanssa jo jonkin aikaa, mutta joululomalla tuli totaalinen pysähdys. Viikonloppu mökillä miehen kanssa venähti kolmeksi viikoksi, sillä Kriselda ei yksinkertaisesti kyennyt palaamaan kaupunkiin ja arkeen. Siitä alkoi kuukausien toipuminen burnoutista ja elämän tasapainottaminen. Terapian hän oli aloittanut jo vuosia aiemmin.

Toipuessaan Kriselda huomasi, kuinka paljon mielenterveys vaikuttaa koko olemukseen – ja jopa ihon kuntoon.

– Kun voin huonosti, ihonikin kertoi siitä. Sain helposti näppyjä, ja silmänaluseni olivat todella tummat. Vasta levättyäni kunnolla ymmärsin, miten paljon palautuminen vaikuttaa ulkonäköön.

– Nyt ihoni voi hyvin ja hiukseni ovat paksummat ja pidemmät kuin koskaan, Kriselda kertoo yhdeksän kuukautta burnoutin jälkeen.

”Haluaisin olla se ihminen, joka gua shaa joka aamu 10 minuuttia, mutten ole.”

Jo ennen uupumustaan Kriselda oli kiinnostunut psykodermatologiasta. Psykodermatologia tutkii psyykkisten sairauksien vaikutuksia ihoon ja ihosairauksien vaikutuksia psyykeeseen. Ydinajatus on, että iho-ongelmia voidaan helpottaa hoitamalla mieltä ja vähentämällä stressiä. Myös hormoniepätasapainon ja väärän hengitystavan ajatellaan näkyvän helposti ihosta. Tieteenala on kiistelty. Vallitseva käsitys on, että parhaat tulokset ihonhoidossa saadaan sekä hoitamalla iho-ongelmia täsmästi että huolehtimalla yleisestä hyvinvoinnista.

” Olen opetellut pitämään rajani. Meditoin joka päivä ja nukun vähintään kahdeksan tuntia yössä.

Osana toipumistaan Kriselda vähensi reippaasti paitsi sosiaalisia menojaan myös kosmetiikan käyttöä. Hän satsaa nyt kauneudenhoidossaan lepoon purkkien sijaan.

– Olen opetellut pitämään rajani. Jätän päiviini paljon palauttavaa aikaa. Meditoin joka päivä ja nukun vähintään kahdeksan tuntia yössä. Rentoudun iltaisin piikkimatolla.

Hän ei myöskään juuri meikkaa tai laita hiuksiaan. Arkeen kuuluu korkeintaan kevyt meikkivoide silloin, kun Kriselda kuvaa videoita someensa. Muuten hän kulkee usein meikittä ja hiukset sykeröllä, jonka hän kiinnittää hainhammasklipsillä. Häntä viehättää luonnollinen lopputulos.

– En osaa yhtään meikata! Jos tarvitsen meikkiä johonkin tilaisuuteen, soitan luottomeikkaajalleni Kria Janhoselle. Juhliin saatan laittaa vain punaista huulipunaa.

Lumenen Invisible Illumination Sävyseerumi tasoittaa ihon sävyä ja antaa heleän meikkipohjan.

Kauneussalaisuuteni…

Vähemmän on enemmän. Minulla on sekaiho ja se reagoi heti finneillä, jos kokeilen paljon eri tuotteita. Käytän aamuin illoin kasvoilleni vain hellävaraista puhdistusainetta ja hajusteetonta kosteusvoidetta. En pese kasvoja vedellä, vaan pyyhin putsarin pois musliiniliinalla. Haluaisin olla se ihminen, joka kuivaharjaa vartaloaan ja gua shaa joka aamu 10 minuuttia, mutten ole. Vartalovoidetta sentään käytän.

Katja Kokon Yin your Skin -sarjan gua sha -lastalla Kriselda hieroo sekä ihoa että puremalihaksia.

Kauneusniksini…

Kaunis hymy ja hyvä suuhygienia kaunistavat. On ihan sama, miten paljon meikkiä laittaa, jos hampaat eivät ole kunnossa. Hampaani oiottiin kertaalleen lapsena ja uudelleen muutama vuosi sitten. Puhdistan kieleni aamuin illoin metallisella kaapimella. Sitten pesen hampaita sähköhammasharjalla 2–3 minuuttia. Teen aamuisin hammaspesumeditaation, jossa käyn jokaisen hampaan läpi harjalla yksitellen keskittyen. Käytän Yotuelin hammastahnaa, jossa on fluoria muttei vaahtoavaa natriumlauryylisulfaattia eli SLS:ää.

” Käytän aamuin illoin kasvoilleni vain hellävaraista puhdistusainetta ja hajusteetonta kosteusvoidetta.

Kielenkaavin on Kriseldalle kauneudenhoitoväline, sillä raikas suu kaunistaa. Metallisia kaapimia myy esimerkiksi Ruohonjuuri.

Sijoitan…

Tuoksuihin. Suosin hajusteettomia ihonhoitotuotteita, mutta hyvä hajuvesi on tärkeä. Lempituoksujani ovat Byredon Bal d’Afrique ja Matiere Premièren Paris Musc. Jälkimmäistä myy Suomessa Beam.

Byredo Bal d' Afrique EdP on kestosuosikki. Siitä aistii sitruksia, jasmiinia, vetiveriä ja santelipuuta.

Matiere Première Parisian Musc EdP -tuoksussa on ambroksaania ja setriä.

Kauneuspaheeni…

Käytän alumiinia sisältävää antiperspiranttia. Hikoilen voimakkaasti enkä ole vielä löytänyt toimivaa alumiinitonta deodoranttia. Tulisipa markkinoille jokin hyvä.

Kauneinta minussa on…

Kokonaisuus ja minä juuri tällaisena. Meni 32 vuotta, ennen kuin pystyin hyväksymään peilikuvani – myös ilman meikkiä. Vasta nyt voin sanoa, että pidän myös luonnollisesta hiusväristäni. Viisi vuotta sitten olin aivan blondi, mutta tällä hetkellä en värjää hiuksiani.

Hiusharja on Kriseldalle hiustuotteita tärkeämpi. Laadukkaan Mason Pearsonin harjan hän hankki lemmikkitarvikkeiden verkkokaupasta, 44 €.

” Toivon, etten kulje vanhana suupielet alaspäin ja hartiat lysyssä.

Pidän huolta itsestäni…

Ottamalla omaa aikaa, lepäämällä riittävästi ja liikkumalla sopivasti. Ohjaan joogaa ja käyn laitepilates- ja kehonpainotreenitunneilla. Ulkoilen paljon shiba-rotuisen Hefe-koirani kanssa. En juuri käy kasvohoidoissa. Kipukynnykseni on matala, mutta tarvittaessa menen mikroneulaukseen ja tai PRP-hoitoon. Ne ovat tehokkaita hoitoja, vaikka kirpaisevatkin.

Iltaisin Kriselda käyttää rauhoittavia eteerisiä öljyjä. Rituals The Ritual of Jing Relax -seerumi levitetään iholle roll-on-kärjellä.

Aion…

Laitattaa kynsiini kestolakkauksen jatkossakin. Kynteni liuskoittuvat helposti, eikä mikään kynsilakka pysy niissä. Geelilakkauksen suojissa kynteni kasvavat pitkiksi ja kestävät kauniina.

Toivoisin…

Osaavani keskittyä iloon, sillä eletty elämä ja sen murheet näkyvät ulkonäössä. Kaikki tunteet kuuluvat elämään, mutta ne pitää kohdata ja käsitellä. Toivon, etten kulje vanhana suupielet alaspäin ja hartiat lysyssä.