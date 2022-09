Listasimme 6 tämän hetken trendifarkkua – yksi pieni muutos vanhoissa farkuissasi tekee niistä nyt huipputrendikkäät

Tämän hetken farkkumuoti on rentoa ja väljää, mutta klassikoillekin on paikkansa. Vanhat suorat farkut voi päivittää tähän syksyyn saksilla.

Mahdollisimman väljä. Siinä on tämän syksyn tärkein farkkukriteeri.

Väljiä lahkeita, halkioita ja särmää suoraa. Farkkumuotirintamalta löytyy nyt jokaiselle jotakin.

Listasimme kuusi syksyn suurinta farkkutrendiä, joista voit inspiroitua, shoppailit sitten kaupassa tai omalla vaatekaapillasi.

1. Väljät lahkeet

Kuten olemme moneen kertaan todenneet, trendikkäin farkkumalli nyt on väljä. Ja kun sanomme väljä, tarkoitamme sitä kaikilla mahdollisilla mittareilla: lahkeet saavat olla leveät, pituus reilu ja vyötärö löysä. Farkkumuoti ei ole koskaan ollut näin mukavaa!

2. Matalampi vyötärö

Matala vyötärö on tullut jäädäkseen. Supermatalien, reisistä tiukkojen ja lahkeista leveävien nollarifarkkujen sijaan 2020-luvulla luotetaan rentoihin matalavyötäröisiin farkkuihin, joiden lahkeet ovat suorat, mutta löysät, ja joiden vyötärö jää navan alle, mutta peittää silti pakarat istuessa. Tämän version matalavyötäröisistä farkuista otamme ilolla vastaan.

3. Suora malli

Suorat farkut ovat klassikko, joka tuskin koskaan menee pois muodista. Eikä ihme, sillä tämä farkkumalli pukee aivan kaikkia ja sopii jokaiseen tyyliin.

Jos haluat stailata klassikkofarkut tämän syksyn trendien mukaiseksi, työnnä lahkeet cowboy-bootsien sisään tai yhdistä farkut nahkatrenssiin.

4. Nilkka esiin

Voisi kuvitella, etteivät nilkkapituiset farkut ole se kaikista käytännöllisin trendi talvea kohti mentäessä, mutta tänä vuonna on toisin, sillä syysmuodin keskiössä ovat näyttävät bootsit, joita ei haluta verhota lahkeiden alle. Tästä syystä nilkkapituiset farkut ovat ajankohtaisemmat kuin koskaan.

Siniset farkut ovat toki klassikko, mutta buutsien – tai lenkkareiden – vilauttelu on erityisen trendikästä valkoisissa nilkkapituisissa farkuissa, kertoo Who What Wear.

5. Halkiot lahkeissa

Toinen keino vilautella kenkiä on lahkeisiin leikatut halkiot ja aivan kuten nilkkapituuttakin, myös halkioita muotikansa suosii nyt Who What Wearin mukaan etenkin suorissa farkkumalleissa.

Tämä on yksi niistä trendeistä, joita varten ei tarvitse ostaa mitään: kaiva kaapin perältä vanhat suorat farkut ja päivitä ne sesonkiin leikkaamalla lahkeisiin muutaman sentin halkiot. Nilkat eivät palele, kun lepattavien lahkeiden alle pukee hieman pidempivartiset saappaat.

6. Lisätaskut reisissä

Reisitaskufarkut tulivat muotiin jo keväällä, eikä niiden taru ole loppumassa vieläkään. Kuten muutkin farkut tällä hetkellä, myös reisitaskufarkut ovat trendikkäimmät väljinä.

Pituudellakin voi päräyttää. Nilkkapituisten farkkujen lisäksi nyt himoitaan extrapitkiä lahkeita, jotka jäävät kengän alle. Tyylikästä? Kyllä. Käytännöllistä? Ei ainakaan Suomen sateisessa syyssäässä.

Lue lisää: Farkkujen kuuluu nyt olla väljät – 10 asukuvaa, jotka saattavat käännyttää kovimmankin pillifarkkumuijan