3 keinoa, joilla nitistät finnin nopeasti – eikä yksikään tule kalliiksi

Näillä vinkeillä vähennät finnin turvotusta, hoidat sen tulehdusta ja puhdistat talitukkeumat pintaa syvemmältä.

Ihonhoito on välillä epäpalkitsevaa ja turhauttavaa. Vaikka hipiää hoitaisi säntillisesti, voi naamaan silti posahtaa mojova finni.

Jokainen tietää, ettei näppyjä saisi puristella. Onneksi on muutamia ammattilaistenkin suosittelemia kotikonsteja, joiden avulla finnin voi nujertaa hellävaraisesti. Tässä niistä kolme!

1. Jääpala

Näppyjen nitistämiseen on olemassa mitä ihmeellisempiä vippaskonsteja. Moni on saattanut joskus epätoivoisena hoitaa finniä peittämällä sen hammastahnalla tai vauvojen sinkkivoiteella.

Kaikkiin konsteihin ei kuitenkaan kannata tarttua. Esimerkiksi hammastahna on aivan liian tujua tavaraa iholle.

Joillekin kotikonsteille ihonhoidon ammattilaiset antavat kuitenkin siunauksensa. Yksi tällainen on jääpalalla tehtävä kylmähoito, jota muun muassa Glamourin haastattelema julkkisten kasvohoitoja Candace Marino suosittelee.

Kylmähoito on yksinkertainen: jääpala laitetaan ohuen kankaan sisään, ja sillä painetaan tulehtunutta finniä 3–4 minuuttia. Marinon mukaan tämä lievittää finnin turvotusta ja ärtyisyyttä. Kylmähoidon voi toistaa useamman kerran päivässä.

2. Rakkolaastari

Tämä niksi tuli tunnetuksi Tiktokista, jossa kauneusguru Shannon Bruno kertoi laittavansa finnin päälle yön ajaksi rakkolaastarin. Se hoitaa tulehdusta ja parantaa finnin nopeasti.

Rakkolaastarin teho perustuu siihen, että se sisältää tulehduksia hoitavaa hydrokolloidia. Samaa ainesosaa löytyy myös näppyjä varten kehitetyistä finnilaastareista, joita käytetään erityisesti korealaisessa ihonhoidossa. Finnilaastarit tosin sisältävät hydrokolloidin lisäksi myös muita tehoaineita, kuten salisyylihappoa, retinolia tai bentsoyyliperoksidia, joita ei rakkolaastareista löydy.

New York Postin haastatteleman ihotautilääkäri Julie Russakin mukaan varsinaisten finnilaastareiden sisältämät tehoaineet saattavat kuivattaa, kuoria tai ärsyttää ihoa. Siksi rakkolaastari voi toimia epäpuhtauksiin jopa finnilaastareita paremmin, sillä se keskittyy vain hoitamaan tulehdusta.

3. Salisyylihappo

Viimeinen niksi koskee tehoainetta, jonka asiantuntijat mainitsevat lähes aina, kun puhutaan näppyjen nitistämisestä.

Salisyylihappo on BHA-happo, joka kykenee pureutumaan syvälle ihoon ja vaikuttamaan öljypohjaisiin talitukkeumiin. Lisäksi sillä on puhdistavia ja tulehduksia laskevia vaikutuksia. Näistä syistä salisyylihappoa on monissa finnien täsmähoitotuotteissa.

Kosmetologi Emilia Niemen mukaan salisyylihappo toimii iholla kuin putkenavaaja kylpyhuoneessa, mikä tekee siitä parhaan keinon finnien kukistamiseen. Salisyylihappo sopii kaikille ihotyypeille.

– Epäpuhtauksien laajuudesta riippuen salisyylihappoa voi levittää epäpuhtaille alueille tai kohdistaa suoraan helottavaan finniin, Niemi kertoi aiemmin Me Naisille.

