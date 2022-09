Listasimme syksyn 6 halutuinta hiusmallia – näistä löydät sopivan joka pituuteen

Nappaako perhosleikkaus, moderni polkka tai meduusatukka?

Kerroimme aiemmin, mitä hiusvärejä tänä syksynä himoitaan. Nyt on syksyn hittihiusmallien vuoro.

Listasimme kuusi tämän syksyn trenditukkaa, joista löytyy sopiva sekä lyhyille että pitkille kutreille.

1. Moderni polkka

Kuten lähes joka vuosi, polkka on trendikäs myös tänä syksynä. Nyt erityisen hyvältä näyttää moderni polkka, joka Who What Wearin haastatteleman julkkiskampaaja Clariss Rubensteinin mukaan tarkoittaa mahdollisimman lyhyttä polkkatukkaa. Niskan kuuluu nyt näkyä!

2. Perhosleikkaus

Kerroimme aiemmin perhosleikkauksesta, joka on somesuosionsa perusteella syksyn kiistaton hittitukka. Eikä ihme, sillä hiusmallissa yhdistyvät eri vuosikymmenten parhaat puolet: 70-luvun volyymi ja 90-luvun pitkät kerrokset. Tämä yhdistelmä kehystää kasvoja täydellisesti!

Who What Wearin haastatteleman julkkiskampaaja Lisa Laudatin mukaan perhosleikkaus on inspiroitunut Jennifer Lopezista, mutta sittemmin sama hiustyyli on nähty myös Kim Kardashianilla ja Addison Raella.

3. Shag

Shag on edelleen trendikäs, mutta nyt lopputuloksesta halutaan hieman pehmeämpi kuin aiemmin.

Who What Wearin haastattelema julkkiskampaaja George Papanikolas kertoo, että trendikkäin shag on edelleen rajusti rikottu hiusten etuosasta, mutta hieman hillitympi takaa. Ohuiksi saksittujen suostuvien sijaan pituuksiin haetaan nyt rantatukkamaista taipuisuutta.

Parasta shagissa? Se toimii joka pituudessa.

4. Pullonkaulaotsis

Tähän hurahdimme jo alkuvuodesta, mutta rakkaus ei vieläkään ole hiipunut. Pullonkaulaotsis jatkaa trenditukkien joukossa!

Kuten lähes kaikki viime aikaiset hiustrendit, myös pullonkaulaotsis on saanut inspiraationsa 70-luvusta. Se muistuttaa jonkin verran aiemmin villinnyttä verho-otsista, mutta on malliltaan hieman edeltäjäänsä pidempi. Ja aivan kuten otsatukat yleensä, tämäkin on yhdistettävissä lähes minkä pituiseen tukkaan tahansa.

Julkkisrintamalta pullonkaulaotsikseen ovat hurahtaneet muun muassa Lily Collins ja Ashley Roberts.

5. Meduusaleikkaus

Jos kaipaat syksyksi jotain villimpää, kokeile meduusaleikkausta (jellyfish haircut), joka ei takuulla tunnu tylsältä!

Aivan kuten shagin ja perhosleikkauksen, myös meduusaleikkauksen keskiössä ovat kerrokset, mutta rikottujen ja häivytettyjen kerrosten sijaan linjat pidetään suorina ja särminä. Aivan kuin kutreissa olisi polkka ja pitkä tukka samaan aikaan! Nimensä mukaisesti hiusten muoto muistuttaa hieman meduusaa.

Glamourin mukaan meduusaleikkaus on inspiroitunut japanilaisesta hime cut -hiustyylistä.

6. 70-luvun kerrokset

Kuten sanottu, 70-luku dominoi nyt hiusrintamalla. Perhonleikkauksen ja pullonkaulaotsiksen lisäksi iskevät myös muut 70-luvun hiustyylit ja kerrostetut leikkaukset, kertoo Rubenstein. Ei muuta kuin paplarit päähän ja baanalle!

