Oletko kuullut perhosleikkauksesta? Tällainen on hittikampaus, jota tänä syksynä himoitaan

Jos kaipaat pitkiin kutreihisi kunnolla volyymia ja muotoa, on tämä kampaus täydellinen sinulle!

Verho-otsatukat ja kasvoja kehystävät leikkaukset ovat olleet hittihiustyylejä jo jonkin aikaa.

Nyt verho-otsis on saanut uuden kilpailijan. Tämän syksyn ehdoton hittikampaus butterfly cut eli suomennettuna perhosleikkaus on kerrostettu kampaus, jossa yhdistyvät pöyheät lyhyemmät etuhiusten kerrokset sekä pidemmät tuuhean ja näköiset latvat.

Verho-otsiksen tapaan leikkaus kehystää kauniisti kasvoja, mutta on etuosan lisäksi lennokkaasti kerrostettu myös latvoista.

Perhosleikkaus sopii kaikille, jotka kaipaavat kutreihinsa kunnolla volyymia ja muotoa.

Kyseessä on melkoinen vuosikertakampaus: perhosleikkaus yhdistää 70-luvun tuuheuden ja 90-luvun pitkät kerrokset. Leikkausta voikin nimittää moderniksi versioksi Frendien Rachelin ikonisesta tukasta, kertovat Who What Wearin haastattelemat hiusalan ammattilaiset.

Tiktokissa kampaus on julistettu Matilda Djerf -tukaksi, mutta samaa tyyliä nähty myös Kim Kardashianilla, Jennifer Lopezilla sekä muilla julkkiksilla.

Katso alta kuvat ihanasta hiusmallista, joka villitsee tänä syksynä!

