Erilaiset hedelmähapot ovat ihonhoidon superhitti ja tie kirkkaaseen ihoon. Selvitimme, miten niitä kannattaa käyttää kotona – ja miten ei.

Ihan ensin selvitetään, miten eri hapot toimivat: AHA-hapot kuorivat, BHA-happo puhdistaa ihohuokosia ja PHA-hapot sekä kuorivat hellästi että kosteuttavat.

Siksi kaverin, siskon tai somevaikuttajan suosikkihappo ei välttämättä sovi itselle.

– Parhaiten happoja sietää paksu, rasvainen ja huokoinen iho. Jos on kuiva, ohut ja hieman couperoottinen iho, on syytä aloittaa tosi varovaisesti, kosmetologi Simona Hintsanen sanoo.

Hintsanen pitää Simona’s-hoitolaa Helsingissä ja varoittaa usein happojen huolettomasta käytöstä Instagram-tilillään.

Parhaimmillaan hapoilla saa hienoja tuloksia. Ne kirkastavat, silottavat ja pehmentävät ihoa, helpottavat epäpuhtauksia ja häivyttävät pigmenttiläiskiä ja aknearpia. Hyvä tulos ei edellytä runsasta happojen käyttöä – päinvastoin.

” Varmin tapa on käyttää yhtä happotuotetta kerrallaan.

– Varmin tapa on käyttää yhtä happotuotetta kerrallaan. Toivon, ettei kukaan käytä samalla koko AHA-arsenaalia putsarista voiteeseen. Jos tuotteessa on useita happoja, yhdistelmä on mietitty toimivaksi. Omin päin eri happoja ei kannata miksata.

Täyteläisen puhdistusvoiteen AHA- ja BHA-hapot kuorivat ihoa ja puhdistavat huokosia. Isosta tuubista riittää myös vartalolle. Murad AHA/BHA Exfoliating Cleanser, 49,90 €.

Glykolihappokasvovesi kuorii ja vahvistaa ihoa. L’Oréal Paris Revitalift Peeling Toner, 16,90 €.

Luonnonkosmetiikkasarjan salisyylihappoputsari auttaa puhdistamaan ihohuokoset ihoa kuivattamatta. Tash Sisterhood Prep BHA Cleanser, 28,50 €.

Kuorivat ja kirkastavat happolaput sisältävät AHA- ja BHA-happoja sekä retinolia. SkinBetter Science AlphaRet Peel Pads, 135 €/30 kpl, dermarome.fi.

Hapot ovat ihonhoidossa hyvä renki mutta huono isäntä. Varsinkin AHA-hapoilla voi saada aikaan pahaa jälkeä, jos niitä yhdistelee tai käyttää liian usein. Herkkäihoisille turvallisimpia ovat PHA-hapot tai tuotteet, jossa niitä on AHA:n kanssa sekaisin.

– Pahimmillaan ihon suojakerros vaurioituu. Iho voi palaa, punoittaa, ärtyä, kuivua, kiristää ja hilseillä tai siihen voi tulla näppyjä. Ruusufinni tai akne saattaa puhjeta tai pahentua. Jos näin käy, hapot pitää lopettaa ja vain puhdistaa ja kosteuttaa ihoa.

” Herkkäihoisille turvallisimpia ovat PHA-hapot tai tuotteet, joissa niitä on AHA:n kanssa sekaisin.

Karikot voi kiertää totuttamalla ihon happoihin pikkuhiljaa. AHA-happotuotetta voi käyttää aluksi 1–2 kertaa viikossa. Pieni kihelmöinti kuuluu asiaan ja on merkki tehosta, mutta jos iho reagoi voimakkaasti jo ensimmäisellä käyttökerralla, tuotteen käyttö kannattaa lopettaa. Lisäksi pitää suosia tehokosteuttavia tuotteita.

– Kosteutus on todella tärkeää happojen rinnalla, samoin aurinkosuojaus. Käytä AHA-happoja illalla ja levitä aamulla kasvoille korkea aurinkosuojakerroin, mieluiten 50. Hapot kuorivat ihon pintaa, joten se palaa helposti.

Seerumin kolme happoa (AHA, BHA, PHA) auttavat ehkäisemään epäpuhtauksia ja häivyttämään aknearpia. Neutrogena Clear & Defend+ Daily Serum, 9,95 €.

Yöksi kasvoille jätettävä tehohoito tasoittaa ja kosteuttaa ihoa AHA- ja PHA-hapoilla. Ole Henriksen Dewtopia 20 % Acid Treatment, 75 €.

Kasvovoide pehmentää ja kirkastaa ihoa glykolihapoilla ja keramideilla. Mario Badescu A.H.A. & Ceramide Moisturizer, 28,90 €.

Voidemaisen naamion PHA-happo glukonolaktoni tekee siitä hellävaraisen. Iho kirkastuu ja saa kosteutta. Filorga Oxygen Glow Mask, 39 €.

Happojen aakkoset A AHA- eli alfahydroksihapot ovat ihoa kuorivia ja kirkastavia hedelmähappoja. Niihin kuuluvat muun muassa glykoli-, maito-, omena-, sitruuna- ja mantelihappo. B BHA- eli betahydroksihappo eli salisyylihappo sopii etenkin rasvaiselle ja epäpuhtaalle iholle. Sillä on kyky ”huuhdella” ihohuokosia talista ja siten ehkäistä tukkeutumia. H Hyaluronihappo ei nimestään huolimatta ole happo vaan sokerimolekyyli, joka kosteuttaa ihoa. Sen voi huoletta yhdistää muihin happoihin. P PHA- eli polyhydroksihappojen etu on suuri molekyylikoko. PHA-hapot, kuten laktobionihappo ja glukonolaktoni, imeytyvät ihoon hitaasti, kuorivat erityisen hellästi ja kosteuttavat ihoa.

Kuvat: Valmistajat