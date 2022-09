9 trendivaatetta, jotka saatat jo omistaa – jos löydät nämä vaatekaapistasi, olet onnekas

Nyt pengotaan kaappeja, ei kauppoja! Onko vaatekaapistasi valkoinen perustoppi tai värikäs neule? Jos vastaus on kyllä, olet jo trendien aallonharjalla.

Valkoinen perustoppi on nyt huipputrendikäs.

Vaatekaapin pistäminen uusiksi jokaisen trendin ja sesongin mukaan ei ole hyväksi maapallolle eikä lompakolle.

Siksi listasimme yhdeksän tämän syksyn trendivaatetta, joista ainakin osa luultavasti löytyy jo vaatekaapistasi. Ei muuta kuin penkomaan!

1. Värikäs neule

Who What Wearin mukaan tämän syksyn trendikkäin neule on värikäs ja pörröinen. Muita kriteerejä ei ole, joten trendineule voi olla raidallinen, yksivärinen, pilkullinen tai täynnä erilaisia geometrisiä kuvioita. Mitä vain värikästä kaapistasi löytyy!

2. Valkoinen perustoppi

Tällaisia trendejä rakastamme! Voguen mukaan tavallinen valkoinen toppi on nimittäin nyt kuumaa kamaa. Mikä parasta, erityisen trendikkäältä se näyttää sinisten farkkujen kaverina. Tämä parivaljakko löytyy monelta!

3. Siniset farkut

No ne siniset farkut! Klassikkohousut, jotka löytyvät lähes kaikkien kaapista.

Tänä syksynä trendikkäin farkkumalli on väljä, mutta tärkeintä on pukea ylleen sellaiset farkut, joissa on hyvä ja itsevarma olo. Se nimittäin näyttää paremmalta kuin yksikään trendi.

4. PPM

LRD eli long red dress, suomennettuna pitkä punainen mekko eli PPM on Who What Wearin mukaan tänä syksynä huipputrendikäs ja muotikansalle kuin pikkumusta: sopii kaikkeen ja kaikkialle.

Tämä ei välttämättä löydy aivan jokaisen vaatekaapista, mutta jos olet joskus ostanut pitkän punaisen pikkujoulumekon, on aika kaivaa se kaapista jo ennen pikkujoulukautta.

5. Maksihame

Maksihame tulee muotiin tasaisin väliajoin, joten jos vaatekaapistasi löytyy maksihame edellisen maksipituusbuumin jäljiltä, on se syytä kaivaa heti esiin.

Hameen materiaalilla tai mallilla ei ole mitään merkitystä: jos hame on pitkä, on se myös trendikäs. Kaveriksi sopivat niin lenkkarit kuin pitkät saappaatkin.

6. Kaksirivinen bleiseri

Bleiserit ovat olleet muodissa jo pitkään, mutta Who What Wearin mukaan tänä syksynä erityisen trendikkäiltä näyttävät väljät kaksiriviset bleiserit.

Erityisen onnekas olet, jos vaatekaapistasi löytyy bleiseri, jonka napit ovat kahdessa rivissä.

Toisaalta, kuka niitä nappeja vahtaa? Ei kukaan. Väljä bleiseri on juuri nyt oivallinen vaate nappien määrästä riippumatta.

7. Leopardikuosi

Leopardikuosi on nyt trendikäs ja se sopii kaikkeen: takkeihin, paitoihin, hameisiin, laukkuihin... Siis kaikkeen, mihin sitä vain on keksitty painattaa.

Toisin sanoen, jos kaapistasi löytyy mitään leopardikuosista, pue se päällesi ja olet trendien aallonharjalla.

8. Vakosametti

Vakosamettiset housut ja hameet ovat Who What Wearin mukaan jälleen muodissa.

Jos et vielä omista vakosamettialaosaa, kehotamme ennen kauppakierrosta suuntaamaan kirpputoreille tai kierrätyskeskuksiin. Sieltä tekee parhaat vakosamettilöydöt, eikä joudu ostamaan täysin uutta.

9. Seeprakuvio

Leopardi ei ole ainoa eläin, josta nyt inspiroidutaan. Who What Wear nimittäin uskoo, että seeprakuosista tulee tänä syksynä leopardiakin kovempi juttu.

Jos vaatekaapistasi ei löytynyt leopardia, kurkkaa vielä seeprakuosisten kuteiden laita. Aivan kuten leopardi, myös seeprakuvio sopii kaikkeen aina kengistä neuleisiin ja takkeihin.

