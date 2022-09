Testasimme 8 kirkastavaa kasvonaamiota – 2 niistä hipoi täydellisyyttä: ”Uusi luottotuotteeni!”

Otimme kasvojen ihon elottomuutta ja sameutta poistavat maskit testiin. Osa tuotteista todella vakuutti kirkastus- ja kosteutustehollaan.

Mahdollisuuden arvoinen

Budgie Clay-meleon Face Mask 17,90 € / 60 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Väriä vaihtava kaksitehoinen kasvonaamio poistaa epäpuhtauksia ja kirkastaa sameaa ja epätasaista ihoa. Kaoliini ja bentoniittisavi poistavat epäpuhtauksia ja ylimääräistä rasvaa ja supistavat huokosia. Hedelmäpohjaiset AHA-hapot kuorivat ihoa hellävaraisesti. C-vitamiini tasoittaa ihon sävyä ja tekee siitä sileän ja heleän. Valmistettu Koreassa. Vegaaninen.

” Tuote on riittoisaa, helposti levittyvää ja tuntuu ihanalta kasvoilla myös kuivuessaan.

Kokemus: Tuotteessa on mieto tuoksu, jonka ansiosta sitä on mukava levittää kasvoille. Toisin kuin monet kiristävät ja vahvalta tuoksuvat savinaamiot, tuote on riittoisaa, helposti levittyvää ja tuntuu ihanalta kasvoilla myös kuivuessaan.

Suurta eroa ihon kirkkaudessa ei havaitse vielä muutaman käyttökerran jälkeen, mutta naamio ansaitsee ehdottomasti toisen mahdollisuuden.

Kirkkautta ja kosteutta

Frank Body Brightening Vitamin C Mask, 24,90 € / 50 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Ihoa kirkastava kasvonaamio auttaa tasoittamaan pigmenttimuutoksia ja häivyttämään näkyviä juonteita. Sisältää C-vitamiinia, AHA-happoja, salisyylihappoa sekä hedelmäentsyymejä, jotka tasoittavat ja kirkastavat ihoa luonnollisesti. Vegaaninen.

” Tästä tulee uusi luottotuotteeni!

Kokemus: Iso plussa kasvonaamioille harvinaisesta pumppupullosta, jonka ansiosta tuotetta on helppo annostella juuri sopivasti. Tuote on koostumukseltaan geelimäinen ja tuoksu muistuttaa hieman mietoa käsidesiä, mutta levittyy kasvoille helposti.

Vaikutus tuntuu kenties naamion sisältämien happojen ansiosta sekä kirkastavalta että kosteuttavalta. Tästä tulee uusi luottotuotteeni!

Kotimaista luonnonkosmetiikkaa

Ekopharma Herukka Energy C Kasvonaamio, 32,50 € / 50 ml

Arvosana: 1 / 5

Lupaus: Ihoa rauhoittava, vahvistava ja kirkastava C-vitamiininaamio. Sopii myös yönaamioksi. Koivunmahlaa, mustaherukkauutetta ja hyaluronihappoa sisältävä hoitonaamio kosteuttaa ja täyteläistää ihoa. Sopii kuivalle ja couperoottiselle iholle, herkälle aikuiselle iholle, stressaantuneelle ja samealle, väsyneelle iholle. Vegaaninen.

” Tuoksu muistuttaa minua isoäitini kosteusvoiteesta.

Kokemus: Visuaalisena ihmisenä petyn jo tuotteen ulkonäköön. Pakkaus lupaa ylellisyyttä, mutta itse tuote näyttää enemmän halvalta markettivoiteelta kuin ylelliseltä kasvonaamiolta. Tuoksu ja koostumus muistuttavat minua isoäitini kosteusvoiteesta.

Tuotetta levittäessä iholle jää vain rasvainen kerros, eikä tuote tunnu kirkastavan ihoani lainkaan. Kosteutetun tunteen naamio jättää kuitenkin jälkeensä.

Luonnonkosmetiikan luksusta

Tata Harper Superkind Radiance Mask, 67 € / 30 ml

Arvosana: 2 / 5

Lupaus: Hellävarainen kasvonaamio herkälle, rasittuneelle ja reaktiiviselle iholle. AHA-hapot kuorivat ihon pintaa ja ihon mikrobiomia tasapainottavat prebiootit tukevat ihon hyvinvointia. Tuloksena on kuulas iho. Hajusteeton ja vegaaninen. Superkind-sarjan tuotteet ovat allergiatestattuja, tasapainottavat ihon mikrobiomia ja happovaippaa, suojaavat ihoa ulkoisilta ärsykkeiltä ja rauhoittavat ja tyynnyttävät ärtynyttä ja stressaantunutta ihoa.

” Naamio tuntuu ihanan virkistävältä kasvoilla, ja mieto tuoksu on miellyttävä.

Kokemus: Naamio näyttää ulospäin ylelliseltä niin kuin tähän hintaan kuuluukin. Vaikka lasipurkki on kaunis, tuote on pitkien kynsien kanssa hieman hankalakäyttöinen – naamiota on lopulta hieman joka paikassa.

Naamio tuntuu ihanan virkistävältä kasvoilla, ja mieto tuoksu on miellyttävä, mutta suurta eroa en ihossani huomaa edes useamman käyttökerran jälkeen. Näin kalliilta tuotteelta odotin paljon, joten odotuksiin ja lupauksiin nähden naamio oli hienoinen pettymys.

Geeliä yön yli

Skin Treat Radiance Support Overnight Face Mask, 22,90 € / 50 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Kevyesti kuoriva ja kosteuttava yön yli vaikuttava kasvonaamio, joka sisältää muun muassa kurkumaa, papaijaentsyymiä, tyrniöljyä ja banaaninkukkaa. Entsyymit poistavat hellävaraisesti kuolleita ihosoluja ja heleyttävät väsynyttä ja elotonta ihoa. Inkivääriuute ja kurkuma auttavat parantamaan ihon laatua ja palauttamaan hehkua. Valmistettu Ruotsissa. Vegaaninen.

” Iho tuntui jo yhden yön jälkeen todella kosteutetulta ja vähemmän samealta.

Kokemus: Olen itse suuri yön yli kasvoille jätettävien naamioiden ystävä, joten testasin tätä suurella mielenkiinnolla. Naamio levittyy helposti ja tuntuu ihanalta kasvoilla, sillä koostumus on jotakin geelimäisen ja voidemaisen väliltä.

Iho tuntui jo yhden yön jälkeen todella kosteutetulta ja vähemmän samealta. Miinusta ainoastaan siitä, että tuote on purkissa eikä pakkauksen mukana tullut lastaa tai lusikkaa – niitä jäin kaipaamaan!

Lähes täydellinen

Mario Badescu Brightnening Mask with Vitamin C, 29,90 € / 56 g

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Antioksidanttinen savinaamio puhdistaa ihoa tasoittaen sen sävyä ja tekstuuria. Tuo esiin ihon raikkauden ja heleyden. Kirkastaa ihon sävyä. Sameasta ihosta tulee pehmeä, sileä ja heleä. Savi- ja mineraalipohja. Sopii kaikille ihotyypeille. Vegaaninen.

” Viikon käytön jälkeen jopa suuret ihohuokoseni tuntuivat hieman kutistuneen.

Kokemus: Naamiossa on ihana, ei liian läpitunkeva kukkaistuoksu. Hyvin pieni määrä tuotetta riittää peittämään koko kasvot, mistä ehdottomasti plussaa.

Ensimmäisen käyttökerran jälkeen iho tuntui ihanan kosteutetulta ja viikon käytön jälkeen huomasin merkittävän eron ihoni sameudessa. Jopa suuret ihohuokoseni tuntuivat hieman kutistuneen. Tämä naamio ansaitsisi ehdottomasti täydet viisi pistettä, ellei sitä olisi pakattu purkkiin.

Viiden minuutin suihkunaamio

The Body Shop Pumpkin Instant Radiance In-Shower Mask, 32,90 € / 75 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Nopeasti vaikuttava, välittömästi hehkua antava kasvonaamio puhdistaa ja kuorii. Auttaa elotonta, sameaa ja karheaa ihoa. Naamio on suunniteltu käytettäväksi viiden minuutin ajan suihkussa. Sisältää muun muassa kuorivia kurpitsan entsyymejä ja karpalojauhetta. Sopii kaikille ihotyypeille. Vegaaninen.

” Iho jää suihkun jäljiltä mukavan pehmeäksi.

Kokemus: Tuotteessa on hyvin vahva ja makea kurpitsan tuoksu, joka kasvoille levitettäessä tuntuu jopa liian voimakkaalta. Naamio on tarkoitettu käytettäväksi suihkussa, enkä ole tämän rutiinin suurin fani, sillä suihkussa vaikutusajan verran tyhjän panttina istuminen tuntuu turhauttavalta.

Naamion paksuhko koostumus pienine kuorivine rakeineen on miellyttävä. Iho jää suihkun jäljiltä mukavan pehmeäksi, mutta kaikkia lupauksiaan tuote ei lunasta.

Kosteuttava yönaamio

Sothys Organics Masque Hydratant Éclat, 58 € / 50 ml

Arvosana: 1½ / 5

Lupaus: Kirkastava naamio kosteuttaa ja raikastaa ihoa. Sisältää muun muassa koivunmahlaa. Sopii kaikille ihotyypeille, herkällekin iholle. Voi käyttää myös yönaamiona. Luonnonkosmetiikkaa.

” Yön yli käytettäessä kasvot tuntuvat aamulla pehmeiltä.

Kokemus: Tätä tuotetta voi käyttää joko kymmenen minuutin tehohoitona tai yön yli jätettävänä naamiona. Kokeilin molempia.

Kuten Ekopharman naamio, myös tämä tuntuu kasvoilla enemmän kosteusvoiteelta kuin kirkastavalta naamiolta, eikä kymmenen minuutin vaikutusaikana ihossa tunnu tapahtuvan juuri mitään. Yön yli käytettäessä kasvot tuntuvat aamulla pehmeiltä, mutta kirkastavasta vaikutuksesta en tämän tuotteen kohdalla puhuisi.

Testaus: Iida Tani, joka aikoo ottaa kirkastavat kasvonaamiot osaksi viikoittaista ihonhoitorutiinia, mutta kaipaa useampia kasvonaamioita pumppupulloihin.

Kuvat: Valmistajat