Listasimme 11 syksyn trendikkäintä neuletta – ja parhaat vinkit niiden stailaamiseen

Neulemuoti on nyt villiä ja värikästä, mutta löytyy trendien seasta jotain minimalisteillekin.

Vihdoinkin neulekausi!

Vaikka syksyn kolea viima ei muuta hyvää tarjoaisi, niin ainakin pääsemme pukeutumaan taas pehmeisiin ja pörröisiin neuleisiin.

Tänä vuonna muodissa ovat monenlaiset neuleet aina paidoista takkeihin, ohuista paksuihin neuloksiin ja neutraaleista värikkäisiin villapaitoihin.

Kokosimme alle kahdeksan kuvaa, joista inspiroitua. Luultavasti vähintään yksi listan neuleista löytyykin jo vaatekaapistasi.

1. Ohut ja ribattu

Ohut ribbineuletakki on nyt huipputrendikäs. Tyyli ei voi mennä pieleen, kun neuletakin yhdistää maksihameeseen tai väljiin farkkuihin.

Sensuelli look syntyy, kun neuletakin alle ei pue mitään. Yksiyiskohtina toimivat auki jätetyt alarivin napit tai v-pääntietä korostava ohut kaulakoru.

Samsoe Samsoen sekoiteneuleessa on muun muassa puuvillaa ja pellavaa,135,95 €.

2. Värikäs ja pörröinen

Trendikkäin neule on nyt värikäs ja pörröinen, kertoo Who What Wear. Neule voi nyt sisältää raitoja, kukkia, geometrisiä kuvioita tai vaikka hymynaamoja – kunhan väriä riittää.

Trenditietoiset yhdistävät värikkään pörröneuleen matalavyötäröisiin kangashousuihin, mutta luottofarkuillakin pötkii pitkälle.

Kajon punaraidallisessa neuleessa on villaa ja mohairia. Neule on valmistettu Italiassa, 345 €.

3. Leopardikuvioinen

Kerroimme aiemmin, että leopardikuosi on taas muodissa. Sama pätee myös neuleosastolla.

Kuten sanottu, neuletakki näyttää nyt tyylikkäimmältä niin, ettei sen alla ole paitaa ollenkaan. Jos asuun kuitenkin kaipaa kerroksia, voi leopardikuosisen neuletakin päälle pukea samaa sävymaailmaa henkivän bleiserin. Muista, ettei kaikkia nappeja tarvitse aina napittaa kiinni!

Myös The Atticon neule on valmistettu Italiassa. Neuleessa on 66% villaa, 18% polyamidia ja 16% mohairia, 730 €.

4. Klassinen punainen

Punainen neule sinisten farkkujen kanssa on klassikkoyhdistelmä, joka toimii vuodesta toiseen.

Aivan kuten paitapuseron, myös neuleen voi työntää farkkujen sisään. Tämä tyyli toimii etenkin korkeavyötäröisten farkkujen kohdalla, sillä se korostaa vyötäröä kauniisti.

Vero Modan polyesterineule on istuvuudeltaan väljä, 34,95 €.

5. Seeprakuvioinen

Leopardien lisäksi nyt inspiroidutaan seeproista, kertoo Who What Wear. Tämä näkyy myös neuleissa.

Trenditietoinen tyyli syntyy, kun neuleen pukee

hameen ja pitkien saappaiden kanssa

. Lämpimämmällä syyssäällä minihamekin toimii, mutta viileällä viimalla kannattaa suosia pidempää helmaa. Koivet eivät palele, kun saappaat peittävät ne.

Hollisterin neuletakissa on sähäkkä seeprakuvio ja suurin osa langasta puuvillaa, 47,95 €.

6. Tilkkutäkki

Virkatut vaatteet olivat kesän ehdoton ykköshitti, mutta kotikutoiset kuteet toimivat myös syksyllä.

Villeimmät yhdistävät virkatun neuleen virkattuihin housuihin, mutta perusfarkutkin toimivat aivan yhtä hyvin.

Mangon virkattu neule on 100-prosenttisesti puuvillaa, 59,99 €.

7. Neutraali välipaletti

Säikähditkö jo, ettei trendeissä ole mitään minimalisteille? Ei hätää, klassiset beiget ja harmaat neuleet ovat muodissa myös tänä syksynä.

Mustat perushousut ovat toki ilmeinen vaihtoehto beigen neuleen kaveriksi, mutta erityisen trendikäs tyyli syntyy, kun neuleen yhdistää samansävyiseen maksipituiseen neulehameeseen. Kaveriksi lenkkarit tai nilkkurit ja avot!

Makian beigessä sekoiteneuleessa on muun muassa merinovillaa ja kasmiria, 70,95 €.

8. Tasaraita seilorityyliin

Klassikoilla jatketaan, sillä niin kutsuttu seilorineule eli tasaraitainen neulepusero on tänä syksynä muodissa, kertoo Who What Wear.

Klassikko näyttää hyvältä klassikoiden kaverina eli esimerkiksi sinisten farkkujen tai mustien housujen kanssa. Lämpimällällä syyssäällä neuleen voi myös sitoa joko olalle tai rinnan päälle trenditietoisten tapaan.

Selected Femmen puuvilla-akryylineule on klassikkomallia, 59,95 €.

9. Pastelliunelma

Kuten sanottu, pastellivärit ovat tänä syksynä muodissa. Se näkyy myös neuleosastolla.

Erityisen herkullinen tyyli syntyy, kun koko asu koostuu pastelliväreistä. Inspiraatiota päästä varpaisiin ulottuvaan pastelliasuun voi ottaa myös tyylitietoisilta suomalaisilta.

Marimekon persikanvärisessä neuleessa on mukana alpakanvillaa, 274,95 €.

10. Perusmusta

Tämä takuulla löytyy vaatekaapistasi! Perusmusta neule toimii nimittäin tänä syksynä aivan yhtä hyvin kuin joka vuosi.

Toimiva tyyli syntyy, kun mustan neuleen yhdistää farkkuihin tai mustiin housuihin. Jos kaipaat jotain päräyttävämpää, kokeile kuvioituja housuja.

Tiger of Swedenin neuleessa on 41% alpakkaa, 32% merinovillaa ja loput polyamidia sekä elastaania, 189 €.

11. Ruutukuosi

Värikäs ruutukuosi on ollut pinnalla jo hetken, eikä näyttäisi vieläkään poistuvan. Tämä trendi on helppo yhdistää muihin trendeihin, kuten värikkäisiin neuleisiin ja pastelliväreihin.

Edellisen asukokonaisuuden eli mustan neuleen ja ruutuhousut voi pyöräyttää myös toisin päin: yhdistä ruutuneuleeseen mustat peruspöksyt.

Tai jos haluat säväyttää, yhdistä ruutuneule esimerkiksi seeprakuvioisiin housuihin. Syksyn on paikoin ankeaa aikaa, mutta syysasujen ei tarvitse olla!

& Other Storiesin neuleessa on suloiset värit – ja mukana kamelinkarvaa, 89 €.

Lue lisää: 12 uutta tapaa pukea neule, joka sinulla luultavasti on jo kaapissasi