Tässä on 3 syksyn trendikkäintä takkia – eikä yksikään niistä ole tylsä

Tänä syksynä niskaan vedetään joko bleiseri, bomberi tai nahkatrenssi. Mikä on suosikkisi?

Syyskuun ensimmäistä viikkoa viedään, joten nyt se on myönnettävä: syksy on virallisesti täällä. Se tarkoittaa, että on aika kaivaa esiin myös syystakit.

Kurkistimme syksyn takkimuotiin ja selvitimme, mitkä ovat tämän syksyn kolme trendikkäintä takkimallia. Tässä ne tulevat!

1. Bleiseri

Rento oversize-bleiseri on ollut pinnalla jo pitkään, eikä ihme, sillä siitä on moneksi. Tänä syksynä se tekee myös syystakin virkaa.

Bleiseri näyttää hyvältä käytännössä kaiken kanssa aina farkuista mekkoihin ja minihameisiin. Erityisen trendikäs se on kuitenkin löysien puvunhousujen kanssa.

Ruskean sävyt ovat nyt pinnalla, mutta asun ei välttämättä tarvitse olla yksivärinen. Vaihda bleiseri beigeen, niin muuten ruskea asukokonaisuus raikastuu.

2. Bomberi

Kirjoitimme hiljattain bomberin paluusta. Huipputrendikäs takkimalli ansaitsee se paikkansa myös tässä listauksessa.

Bomber-ostoksilla pätee nyt yksi muistisääntö: mitä väljempi, sen parempi.

Älä pelkää värejä! Trenditakki näyttää perinteisen mustan ja armeijanvihreän lisäksi hyvältä myös kirkkaan pinkkinä tai vihreänä.

3. Nahkatrenssi

Kuten aiemmin kerroimme, nahkatakki on muodissa myös tänä syksynä. Who What Wearin mukaan yksi rotsimalli on kuitenkin ylitse muiden, ja se on pitkä nahkatrenssi.

Musta nahkatrenssi on klassikko, mutta ei ainoa vaihtoehto. Perinteistä beigeä kangastrenssiä muistuttava beige nahkatrenssi tuo syystyyliin raikkautta. Oliivinvihreä versio taas jää takuulla mieleen.

