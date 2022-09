Testasimme kymmenen ihoa kosteuttavaa ja eri tavoin hemmottelevaa hoitonestettä. Osa ei lunastanut lupauksiaan, mutta löysimme useamman varsin toimivan tuotteen – ja pari todellista helmeä.

Kuuluvatko hoitonesteet jo kylppärin kaappisi perusvarustukseen? Jos eivät, niihin kannattaa tutustua – etenkin, jos iho tuntuu kuivalta tai nuupahtaneelta, eikä pelkistä tavallisista seerumeista ja kasvovoiteista tunnu olevan apua.

Hoitonesteiksi, hoitovesiksi ja usein kasvovesiksikin kutsutun tuoteryhmän vaikutusten lista on pitkä. Vesimäiset hoitavat nesteet sivellään tai taputellaan iholle, ja ne voivat ominaisuuksistaan riippuen esimerkiksi supistaa ihohuokosia, tasapainottaa ihon pH:ta, hillitä epäpuhtauksien syntymistä, kosteuttaa ihoa ja auttaa muiden ihonhoitotuotteiden ainesosia imeytymään paremmin. Voit lukea lisää täältä:

Lue lisää: Yksi tuote puuttuu monen ihonhoidosta kokonaan – voi olla ratkaisu kuivuuden lopulliseen selättämiseen

Testasimme 10 tuoteryhmään kuuluvaa tuotetta.

Tuo mieleen kehutun suosikin

Ole Henriksen Truth Barrier Booster Ferment Essence -kasvovesi, hinta 50 € / 120 ml

Arvosana: 5-/5

Lupaus: Sisältää kahta hyaluronihappoa, jotka kaksinkertaistavat ihon kosteutuksen. C-vitamiini kirkastaa ja suojaa ihoa vapailta radikaaleilta sekä saasteilta. Appelsiinin kantasolut vahvistavat ihon suojakerrosta. Polyglutamiinihappo ja niasiiniamidi kosteuttavat ja tekevät ihosta kimmoisan ja pehmeän. Sopii kaikille ihotyypeille. Vegaaninen.

Kokemus: Painava, ylellisen tuntuinen pullo. Voimakas mutta raikas appelsiinin tuoksu. Vaalea maitomainen neste painellaan kasvoille ja se solahtaa ihoon helposti. Kokemus on oikein ihana, ja neste tuo mieleen suosikkini eli Whamisan hoitoveden. Iho tuntuu erittäin hyvältä käytön jälkeen, kun päälle levittää voiteen tai öljyn.

Hemmotteluhetkiin, muttei paras kosteutukseen

Waunt Smooth Cheeks -kasvosuihke, hinta 30 € / 150 ml

Arvosana: 2½/5

Lupaus: Erittäin kosteuttava, hienojakoinen kasvosuihke imeytyy nopeasti ja tuntuu iholla voidemaiselta. Pantenoli (B5-vitamiini) rauhoittaa ja tekee ihosta hoidetun ja pehmeän. Antaa luonnollista hehkua. Sopii kaikille ihotyypeille. Vegaaninen.

Kokemus: No nyt on kyllä hienojakoisin suihke, jonka olen nähnyt! Hädin tuskin tuntuu iholle laskeutuessaan. Hennon marjaisa tuoksu kuitenkin paljastaa, että jotain on ilmassa. Tulee hemmotteluhetkifiilis. Ei ehkä yhtä kosteuttava kuin jotkut muut testatut tuotteet? Tuntuu vesimäisemmältä. Iho on kuitenkin pehmeä eikä kiristä, kun päälle levittää öljyn tai voiteen.

Testivoittaja: hellii, rauhoittaa ja kosteuttaa

Unna Nordic Tyyni Calming Toner -hoitovesi, hinta 29 €/ 100 ml

Arvosana: 5/5

Lupaus: Rauhoittava ja kosteuttava hoitovesi herkälle, kuivalle ja ärtyneelle iholle. Sisältää kosteuttavaa koivunmahlaa ja mesimarjaa sekä ihoa hoitavaa ja rauhoittavaa kauraa. Rauhoittaa myös tulehtunutta ihoa ja hillitsee punoitusta. Suomalaista luonnonkosmetiikkaa. Vegaaninen.

Kokemus: Uu, tämä on ihana! Täyteläinen neste sisältää koivunmahlaa, joka tuntuu iholla hellivältä ja kosteuttavalta. Lupaa rauhoittaa ihoa ja tuntuu myös lunastavan lupauksensa. Helppo levittää käsin kasvoille. Myös pakkaus on toimiva, joskin aika pieni – tuote on kotimainen, mutta ei missään nimessä testatuista halvin litrahinnaltaan.

Vähän kömpelö perustuote

Origins Dr. Weil Mega-Mushroom Relief & Resilience Soothing Treatment Lotion Essence -hoitovesi, hinta 38 €/ 200 ml

Arvosana: 2/5

Lupaus: Essence-hoitovesi rauhoittaa tehokkaasti ihoa. Sopii erinomaisesti herkälle iholle sekä couperosa-iholle. Muun muassa pakurikääpää ja lakkakääpää sisältävä sieniyhdiste kosteuttaa ja lievittää nopeasti ihon kutinaa ja punoitusta.

Kokemus: Pakkausta kehotetaan ravistamaan, jotta ainesosat sekoittuvat, mutta koostumus on kyllä varsin vesimäinen. Ehkä siksi tuote myös ohjeistetaan levittämään vanulapun avulla – se on mielestäni haaskausta, sekä tuotteen että vanulappujen. Itse olen taputtelukoulukunnan muijia. Periaatteessa se onnistuisi, mutta pakkauksesta kaataminen on kömpelöä, sillä aine valuu pullosta vähän miten ja minne sattuu. Perustuote, enemmän kasvo- kuin hoitovesiosastoa – raikastaa, muttei mitenkään ylenpalttisesti hoida tai kosteuta.

Kevyt mutta mukava raikastaja

Pure Beauty Birch Sap Mist + Hyaluronihappo -kasvosuihke, hinta 23,90 €/ 100 ml

Arvosana: 3½/5

Lupaus: Kosteuttava ja uudistava suihke sisältää suomalaista luomukoivunmahlaa, antioksidanttista pakuriuutetta sekä kosteutta sitovaa hyaluronihappoa. Sopii herkälle, kuivalle ja kosteusköyhälle iholle sekä ikääntyvälle iholle. Suomalaista luonnonkosmetiikkaa.

Kokemus: Lasipullossa olevan suihkeen ensituoksu on aavistuksen tunkkainen, onkohan tämä hajusteeton? Suihke ei ole läheskään niin hieno kuin Wauntissa, mutta ajaa asiansa. Tuote itsessään tuntuu kosteuttavalta – joskin vesimäiseltä, sillä koostumus on erittäin ohut ja kevyt. Ei siis välttämättä tunnu maailman hoitavimmalta, vaikka lupaa sitä olla, vaan ennemminkin oikein mukavalta kasvojen raikastajalta.

Kylppärikaapin herkku kosteuttaa ja kuorii

Djusie Acid Bloom Balancing Essence -hoitoneste, hinta 39 € / 100 ml

Arvosana: 4½/5

Lupaus: Suomessa valmistettu tuote. Sisältää muun muassa ihon pH:ta tasapainottavaa ja kirkastavaa omenasiiderietikkaa ja miedosti kuorivaa sekä kosteuttavaa PHA-happo glukonolaktonia. Lakkakääpä ehkäisee pigmenttiläiskiä ja rauhoittaa. Sopii kaikille ihotyypeille, myös herkälle iholle.

Kokemus: No nyt on nättiä. Painava lasipullo trendikkään murretuissa väreissä on todellinen kylppärikaapin herkku, jonka voi hyvillä mielin jättää näkyville. Kotimaisen hoitoveden koostumus on juuri sopivan paksu, jotta annostelu on helppoa. Tuote onnistuu kosteuttamaan ja kuorimaan ihoa yhtä aikaa, eli käytön jälkeen iho on siloisen pehmeä ja epäpuhtaudet saaneet kevyesti kyytiä. Tuoksusta erottaa koostumuksessa olevan viinietikan selvästi – itseäni se ei häiritse, mutta tämä asia jakaa takuulla mielipiteet. Pieni miinus tulee korkin tiivisteestä, joka irtoaa joka avauksella paikoiltaan ja tarraa ärsyttävästi kiinni pullon suuaukkoon.

Tasavarma suorittaja

Estée Lauder Revitalizing Supreme + Optimized Power Treatment Lotion -hoitoneste, hinta 38 €/ 200 ml

Arvosana: 4/5

Lupaus: Ikääntyneelle iholle suunnattu hoitovesi sisältää Moringa-uutetta, joka auttaa tasoittamaan ja hoitamaan kuivia juonteita sekä ryppyjä. Hyaluronihappo antaa koko päivän kestävää kosteutusta. Jättää ihon pehmeäksi ja joustavan tuntuiseksi sekä kuulaaksi.

Kokemus: Perinteikkään kosmetiikkamerkin hoitovesi on koostumukseltaan sopivan paksua ja kosteuttaa mukavasti. Tuoksu on myös juuri sillä lailla tuttu kuin selektiiviseltä kosmetiikalta sopii odottaa. Sillä tavalla mukava tuote, ettei jää mieleen erityisesti mistään, vaan suorittaa tasavarmasti. Iso pullo, joka riittää takuulla pitkään – ja säilyvyyttäkin luvataan peräti pari vuotta avaamisesta.

Jää käyttöön -potentiaalia

Nourish London Radiance -kasvovesi, hinta 21,90 € / 100 ml

Arvosana: 4/5

Lupaus: Raikastava ja ihon sävyä kirkastava sekä pigmenttieroja tasoittava kasvovesi. Damaskoksenruusu rauhoittaa, lievittää tulehduksia ja kosteuttaa ihoa. Sianpuolukkauute kirkastaa ja suojaa ihoa ympäristön haittavaikutuksilta. Sisältää myös aloe veraa. Erityisesti ikääntyvän ja normaalin ihon ja maksaläiskien hoitoon. Vegaaninen.

Kokemus: Jos on joskus käyttänyt Bybi Beautyn kulttimaineessakin olevaa Mega Mist -hoitovesisuihketta, tässä on tosi paljon samaa niin koostumuksessa kuin tuoksussakin, vaikka käytetyissä raaka-aineissa on eroja. Hintaluokka on myös jonkin verran alempi. Kompakti muovipullo on lasisiin kilpailijoihinsa verrattuna erityisen näppärä mukana kuljetettavaksi, mutta suihke ei yllä ihan luksuskokemuksen tasolle. Silti vahvaa jää käyttöön -potentiaalia.

Keskitien kulkija

Frudia Blueberry Hydrating Toner, hinta 19,50 € / 195 ml

Arvosana: 3/5

Lupaus: Kosteuttavaa mustikkauutetta sisältävä tuote kosteuttaa, virkistää kuivan ihon ja auttaa säilyttämään ihon kosteuden. Tomaatinsiemenöljystä ja hedelmien siemenöljystä koostuva yhdiste auttaa pitämään ihon elinvoimaisena. Sopii hyvin myös herkkäihoisille.

Kokemus: Superkarkkiselta tuoksuva hoitoneste on pakattu söpöön, trendikkään siniviolettiin pakkaukseen. Tuote itsessään on hoitonesteiden joukossa keskitien kulkija: koostumus on ohuehko, mutta tuote kyllä kosteuttaa ihan mukavasti. Ei silti jää mieleen erityisen hyvänä tai huonona.

Hoitaa, mutta jättää jälkeensä tahman

Skinfood Royal Honey Propolis Enrich Toner -kasvovesi, hinta 29,90 € / 160 ml

Arvosana: 2½/5

Lupaus: Kosteuttava ja hoitava kasvovesi sopii kaikille ihotyypeille, erityisesti kuivalle ja ikääntyvälle iholle. Sisältää mehiläisen kittivahaa eli propolista, kuningatarhyytelöä ja hunajaa. Propolis sisältää ihoa hoitavia vitamiineja, mineraaleja ja flavonoideja. Se rauhoittaa ihoa ja hoitaa tulehduksia. Hunaja kosteuttaa, ja sillä on anti-age-vaikutuksia.

Kokemus: Hauskaa kuusikulmaista pakkausta voisi nopealla vilkaisulla luulla vintage-löydöksi mummin peilikaapista tai ehkä jopa ennemmin elintarvikkeeksi, mutta iholle tätä on tarkoitus levittää. Hunajainen kokemus kerta kaikkiaan tuoksua ja paksua koostumusta myöten. Iho tuntuu kosteutetulta ja hoidetulta, mutta kokonaisuus jää ehkä kuitenkin vähän tahmaisen ja tunkkaisen puolelle siihen nähden, millaisia tuotteita yleensä suosin.

Testaaja: Marjut Laukia, joka vannoo ihonhoidossa kaksoispuhdistuksen, hoitonesteen ja kasvoöljyn nimeen.

Kuvat: Valmistajat