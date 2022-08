Syksyn himotuin laukku on muistuttaa erehdyttävästi untuvatyynyä – 10 upeaa kuvaa todistaa muhkulaukun tyylikkyyden

Tämän hetken hittilaukku toimii hädän hetkellä vaikkapa pehmoisena tyynynä ja pitää tavarasi takuulla lämpiminä syyssäässä.

Syksyn trendikkäin laukku astuu kuvioihin juuri sopivasti arjen kiireiden pyörähtäessä käyntiin – tähän topattuun shopper-laukkuun nimittäin mahtuu tavaraa!

Who what wear uutisoi taannoin, että pikkuruisten käsilaukkujen on tullut vihdoin aika väistyä tilavien maksilaukkujen tieltä.

Muhkulaukku on paitsi halattavan suuri ja pehmoinen, myös tyylikäs! Kokosimme yhteen 10 upeaa asukuvaa todisteeksi toppakassien trendikkyydestä.

Yksinkertaisuus kunniaan

Nämä neutraalinsävyiset toppakassit sopivat tilanteeseen kuin tilanteeseen.

Väriä, väriä!

Jos kaipaat väriä pimeän syksyn ja talven keskelle, värikäs toppakassi on sinulle oikea valinta. Kassilla voi lisätä ripauksen väriä muutoin neutraaliin asukokonaisuuteen, mutta sitä voi rokata huoletta myös kirkkaan värisen asun kaverina.

Leikittele materiaaleilla

Värien lisäksi myös muhkukassien pintamateriaaleissa löytyy vaihtelua. Tekonahkalla päällystetty kassi sopii siistiin pukeutumiseen, mutta halutessaan voi hullutella myös myös kiiltäväpintaisella tai metallinhohtoisella laukulla.

Kopioi tyyli:

Tikattu Milla-laukku, Marimekko, 135€

Topattu Gabrielle-laukku, Samsoe Samsoe, Nelly.com, 119,95€

Valkoinen shopperi-laukku, Bershka, Zalando, 25,99€

Syksyisen värinen SLFNELA-laukku, Nelly.com, 27,95€, (alkuperäinen hinta 69,95€)

Pirteän vihreä untuvalaukku, Mads Nørgaard, Zalando, 79,95€

Vaaleansinen pehmolaukku, NA-KD, 38,37€ (alkuperäinen hinta 63,95€)

Keinonahkainen laukku, Mango, Bootzlet.com, 27,19€ (alkuperäinen hinta 39,99€)

