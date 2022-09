Kampaaja luettelee tämän hetken kuumimmat hiustrendit – ja kertoo, mihin niistä kannattaa suhtautua varauksella

Pöyheä shag, verho-otsis ja kuparinsävyt ovat tänä syksynä trendikkäitä, mutta mitä niistä uskaltaa kokeilla matalalla kynnyksellä? Kysyimme kampaajalta.

Kesä on hiusrevittelyn aikaa. Syksyn lähestyessä tukkatyyleissä siirrytään kuitenkin luonnollisempaan ja maanläheisempään ilmeeseen.

– Väriblokkeja, frame-leikkauksia ja muita vahvoja juttuja halutaan vielä, mutta ne ovat laantumaan päin. Myös väreissä mietitään nyt paljon, mikä sopii esimerkiksi omien silmien väriin, kertoo kampaaja Emilia Laitinen.

Framella eli kasvojen kehystämisellä tarkoitetaan leikkauksia, joissa etuhiukset on leikattu leukalinjaan tai muuten niin, että ne kehystävät kauniisti kasvoja.

Laitisen mukaan syksylle tyypilliseen tapaan trendiväreissä nähdään tänä vuonna kuparin lisäksi luonnollisia sävyjä.

Kampauksissa näkyy myös vivahteita 70-, 80- ja 90-luvuilta: hiuksiin halutaan rakennetta, pörröisyyttä ja taipuisuutta.

– Niitä haetaan rouheilla lookeilla, kuten modernilla ja rikotulla shagilla sekä permanenteilla.

Shag on hiustyyli, jossa hiukset leikataan kerroksittain ja niiden latvat leikataan rikkonaiseksi. Ideana tyylissä on, että hiuksissa on hyvin paljon tekstuuria ja volyymia.

Tasaleikkauksia ei Laitisen mukaan paljoa tehdä: latvoihin halutaan rikottua sulkamaisuutta. Myös kerrostettu tukka on tänä syksynä kuumaa kamaa.

” Suosittu verho-otsis jatkaa vahvana ykkösenä.

Laitisella on itsellään kerrostettu hiusmalli, josta asiakkaat kyselevät innoissaan.

– Lisäksi kaikki otsatukat ovat nyt suosiossa. Suosittu verho-otsis jatkaa vahvana ykkösenä, mutta sen rinnalla nähdään pian myös sivuotsatukkia.

Uudet hiustrendit houkuttelevat ja niihin tekisi mieli hypätä mukaan pikimmiten. Mutta mitä trendeistä kannattaa kokeilla matalalla kynnyksellä ja mitä harkita kahdesti ennen kuin väriin tai saksiin tartutaan?

Kampaaja Emilia Laitinen antaa vinkit, joilla uusien trendien kanssa onnistuu varmasti.

Trenditukka mielessä? Huomioi kaksi asiaa

Hiustrendeihin hyppääminen on ihanaa, mutta Laitinen suosittelee miettimään jokaisen trendin kohdalla kahta asiaa: tuntuuko tyyli omalta ja mikä on hiusten päämäärä?

Hiusten päämäärä tarkoittaa sitä, mitä tukalta toivoo vähän pidemmällä aikavälillä: haluaako vaikka kasvattaa hiuksia, pitää ne helppohoitoisina, saavuttaa tietyn värin tai saada tuuheutta?

– Joku voi haluta esimerkiksi kasvattaa pitkän vaalean tukan. Siihen voi mennä kolmekin vuotta, Laitinen kertoo.

Jos hiuksia haluaa kasvattaa, suosittelee Laitinen pysymään lähellä omaa väriä. Mitä vähemmän käsittelyä, sitä parempana tukka pysyy.

Onneksi trendeistä löytyy Laitisen mukaan myös hybridivaihtoehtoja, jotka ovat jotain tavoitehiusten ja juuri nyt ajankohtaisen trenditukan väliltä.

Ennen trendikelkkaan hyppäämistä kannattaa siis aina jutella kampaajan kanssa siitä, miten trendiä lähdettäisiin toteuttamaan.

– Toki jos trendi on se päämäärä, niin huolta huomisesta ei ole. Harvalla kuitenkaan on tämä tilanne.

” Tällöin varmistan, että asiakas ymmärtää, ettei mustaksi värjättyä hiusta saada vaalennettua takaisin täysin vaaleaksi.

Konsultoi kampaajaa

Miltä trenditukka näyttää kuukauden tai puolen vuoden päästä?

Tähän kampaajan pitäisi osata vastata ennen trendin toteuttamista. Laitinen itse kertoo aina asiakkaalle, miltä hius tulee näyttämään puolen vuoden päästä:

– Asiakas voi haluta toisen puolen valkoiseksi ja toisen mustaksi. Tällöin varmistan, että hän ymmärtää, ettei mustaksi värjättyä hiusta saada vaalennettua takaisin täysin vaaleaksi tämän jälkeen.

On hyvä tietää, mitä hiuksille tapahtuu värjäyksen jälkeen. Näin kampaajan kanssa voidaan miettiä yhdessä, miten trenditukan kanssa hiusta saadaan esimerkiksi vaalennettua jatkossakin.

– Kampaajalla on tieto mitä hiukselle tapahtuu, joten se pitäisi myös aina kertoa asiakkaalle.

Mieti kahdesti: otsatukat ja paksut raidat

Aina ei kuitenkaan ole tietoa, miltä trendi näyttää omissa hiuksissa tai trendejä kokeillaan omin päin kotikonstein.

Silloin tällöin Laitinen pääseekin korjaamaan trendikampauksia. Erityisesti otsatukat aiheuttavat päänvaivaa.

Esimerkiksi jos hius on todella suora ja huonosti taipuva, kannattaa verho-otsista miettiä kahdesti.

Jos tukka ei latistu vahvoista muotoilutuotteista ja kestää toistuvan käsittelyn – ja sitä myös jaksaa laittaa päivittäin, voi verho-otsatukan leikkauttaa piikkisuoraankin tukkaan. Silloinkaan Laitinen ei suosittele kerrostusta koko hiuksiin.

– Vähän rikkonaisuutta saadaan jo pelkästään muotoilemalla hiusten etuosaa. Tärkeintä on, millä tavalla – ja mihin trendi toteutetaan.

Jos otsatukka leikataan itse, ei siitä välttämättä tulekaan mieleinen. Aina otsatukkaa ei saada korjattua ensimmäisellä kampaajakäynnillä.

– Silloin sanon, että tein parhaani ja hiukset saadaan näyttämään vielä hyvältä.

Toinen kompastuskivi on vahvat ja paksut raidat: tummia raitoja pyydetään paljon, mutta Laitinen niitä harvoin tekee.

– Kun vaalean hiuksen päälle tulee värikertymää, on sitä vaikea vaalentaa.

Jos sävy saa olla lämmin, silloin raidat toimivat. Laitisen mukaan suomalaisilla on kuitenkin pitkälti kylmänruskeita sävyjä hiuksissa.

– Kun tehdään tummia raitoja, tapahtuu efekti, jossa tummuus jää, mutta kylmyys poistuu sävystä. Tällöin hiuksiin jää helposti lämpimänsävyisiä tummia raitoja kauniin vaalean värin sekaan.

Jos paksut raidat tuntuvat omalta, suosittelee Laitinen kokeilemaan myös niitä. Sopiva sävy kannattaa kuitenkin tarkistaa oman kampaajan kanssa.

– Kaikkia leikkauksia ja värejä on hyvä kokeilla. En ainakaan tyylin puolesta poissulkisi mitään täysin – kunhan tukka tuntuu asiakkaalle itselleen sopivalta.

