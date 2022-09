10 tehokasta tuotetta iholle, joilla todella saa muutoksia aikaan – hae purkeista näitä ainesosia

Luksusvoiteen hintalappu kirpaisee hieman vähemmän silloin, kun tietää, että raaka-aineet todella toimivat. Kokosimme hintaskaalan arvokkaampaan päähän kuuluvat tuotteet, joista löytyy rahalle vastinetta.

Tehoaineiden käyttö ei ole kenellekään välttämätöntä. Ihoa hemmottelevasta voiteesta tai tymäkän tuntuisesta seerumista voi saada kasvoille kuitenkin kivaa lisähehkua ja säännöllisessä käytössä myös näkyviä tuloksia, kuten aavistuksen verran sileämmän tai kirkkaamman ihon.

Todistettu tasoittaja

A-vitamiinista johdetut retinolit ja retinoidit ovat anti-age-vaikutteisia tehoaineita, joiden taustalla on vuosikymmenien tieteellinen tutkimus. Medik8:n voide yhdistää kahta tehokasta retinolia. Lisäksi se sisältää keramideja ja peptidejä, jotka tasapainottavat retinolin mahdollisesti aiheuttamaa kuivuutta ja ihoärsytystä. Retinoliyhdistelmä todella saa muutoksia aikaan säännöllisessä käytössä. Muista, että retinoleissakin on eroja: varmista inci-listasta, että mukana on retinolia tai retinaldehydeä, jotka ovat raaka-aineen tehokkaimpia muotoja.

Medik8 R-Retinoate Intense Youth Activating Cream -yövoide, 255 € / 50 ml.

Tutkimus maksaa

Luksuskosmetiikassa maksetaan myös sen taustalla olevasta tutkimustyöstä. Tässä voiteessa retinoliin on yhdistetty ihoa kevyesti kuoriva AHA-maitohappo: näiden kahden yhdistelmä on hellävarainen iholle, mutta saa silti aikaan toivottuja tuloksia. Mukana on myös pitkä liuta ihoa rauhoittavia ja kosteuttavia tehoaineita.

SkinBetter Science AlphaRet Overnight Cream -yövoide, 139 € / 30 ml.

Syväkosteuttava silottaja

Ihon silottamiseen voi joskus riittää se, että hankkii taatusti toimivan kosteusvoiteen. Filorgan voiteessa on mukana erilaisille rypyille ja juonteille kohdistettuja tehoaineita: peptidit ja kapseloitu eli ihoa pitkäkestoisesti kosteuttava hyaluronihappo pyrkivät silottamaan syvempiä juonteita, kun taas kasviuutteet silottavat pieniä pintaryppyjä. Voide on todellinen tehokosteuttaja.

Filorga Time-Filler 5 XP -kosteusvoide, 69 € / 50 ml.

Viisikymppiselle

Iän ja vaihdevuosien myötä kasvojen iho ohenee, ja oma ihotyyppikin voi muuttua. Essen pro- ja prebiootteja sisältävä päivävoide on tarkoitettu otettavaksi käyttöön nimenomaan viidenkympin korvilla, kun iho kaipaa vahvistusta ja lisäkosteutusta. Iholle hyödyllisten bakteerien lisäksi voide hoitaa ikääntyvää ihoa C- ja E-vitamiinin sekä erilaisten kasviuutteiden voimalla.

Esse Defence Moisturiser -päivävoide, 112 € / 50 ml.

Pientä paikkailua

Elettyä elämää ei tarvitse yrittää pyyhkiä pois kasvoilta, mutta jos pieni kiinteytys naururyppyjen ja nenän ympäristöstä kiinnostaa, voi ratkaisu löytyä peptidien ja erilaisten antioksidanttien yhteiscocktailista. Hinta-laatusuhteeltaan erinomaisen seerumin ideana on nimensä mukaisesti liimata ihoa takaisin kasaan ja palauttaa sille kimmoisuutta: peptidejä tukemassa mukana on aminohappoa betaiinia, joka kosteuttaa ja rauhoittaa ihoa.

Swiss Clinic Super Glue+ -seerumi, 44,20 € / 30 ml.

Perintötietoa ja tiedettä

Niasiiniamidin rinnalla tässä seerumissa on pääraaka-aineena cica-yrtti: Aasiassa perinteisessä lääketieteessä satoja vuosia käytössä ollut kasvi on todettu erinomaiseksi ihon rauhoittajaksi ja vahvistajaksi. Kaksifaasisessa seerumissa alakerran pinkki osio tehostaa ihon luonnollista kuoriutumisprosessia ja kirkastaa ihoa, yläkerran vihreällä puoliskolla öljyt ja antioksidantit hoitavat ihoa.

Elizabeth Arden Visible Brightening Cica Glow -seerumi, 79 € / 30 ml.

Stabiili seerumi

C-vitamiini on ainesosana supertehokas, mutta samalla melko epätasapainoinen kaveri: se ei kestä juurikaan lämpöä tai valoa ja hapettuu helposti, jolloin antioksidantin tehot heikkenevät. Siksi tuotteesta kannattaa etsiä maininta stabiilista muodosta, joka kestää käytössä tehokkaana pidempään: inci-listasta tätä ei pysty päättelemään, mutta tuotteen kuvauksessa fakta varmasti mainitaan. Muradin supersuositussa seerumissa stabiilin muodon imeytymistä tehostaa ihoa kuoriva glykolihappo.

Murad Vita-C Glycolic Brightening Serum -seerumi, 99,95 € / 30 ml.

Herkän hipiän hellijä

Herkkäihoinen kavahtaa helposti anti-age-tuotteiden ihoa vahvasti kuorivia tehoaineita. Darphinin seerumi on kuin suunniteltu monelle suomalaiselle, tyypillinen herkkä ja reagoiva iho mielessä: mukana on ihoa kuorivaa salisyylihappoa, mutta myös runsaasti ihoa hoitavia ja rauhoittavia antioksidantteja, kuten vesimeloniuutetta ja vihreää teetä – yhtä luonnonkosmetiikan tutkituimmista raaka-aineista.

Darphin Intral Inner Youth Rescue -seerumi, 74,90 € / 30 ml.

Stressi-iholle

Keskellä viikkoa on ihan parasta antaa iholle pieni hemmotteluhetki. Kermainen kasvonaamio kirkastaa kasvoja AHA-happoihin kuuluvan maitohapon avulla, joka sopii erinomaisesti myös herkistyneen ja kuivan ihon hoitamiseen. Ihon mikrobiomista pitävät huolta trendikkäät pro- ja prebiootit. Naamio on hypoallergeeninen ja hajustamaton.

Tata Harper Superkind Radiance Mask -kasvonaamio, 74 € / 30 ml.

Kirkastava pohjustaja

Päivitetty versio Ole Henriksenin klassikkovoiteesta saa lisäpotkua bioflavonodeista: kasveista ja hedelmistä saatujen ainesosien tarkoitus on tehostaa silmänympärysvoiteen sisältämän C-vitamiinin vaikutusta. Tässäkin voiteessa C-vitamiini on stabiilissa muodossa. Voide on erinomainen meikin alle, sillä se toimii iholla myös primerina.

Ole Henriksen Truth Banana Bright + Eye Créme -silmänympärysvoide, 54 € / 15 ml.

Etsi inci-listasta erityisesti näitä Niasiiniamidi B-vitamiinin johdannainen, joka tekee iholla vähän kaikkea: niasiiniamidi voi muun muassa vahvistaa ihon omaa suojakerrosta, häivyttää iholta tummia läiskiä ja silottaa pieniä pintajuonteita. Löytyy inci-listasta yleensä nimellä niacinamide. Keramidit Luonnostaan ihossa esiintyviä rasvahappoja, jotka purkista lisättynä muistuttavat kehon omia vastaavia rakennuspalikoita. Auttavat säilyttämään ihon kosteuspitoisuuden sekä silottavat ja tasoittavat ihoa. Löytyy inci-listasta yleensä nimillä ceramide AP, EOP, NG tai NP. Retinoli Todistetusti tehokas anti-age-aine, joka voi säännöllisessä käytössä silottaa iholta pintajuonteita ja tasoittaa ihon sävyä. Auttaa myös ihon epäpuhtauksiin ja tasapainottaa ihon talintuotantoa. Ei suositella käytettäväksi raskauden tai imetyksen aikana. Löytyy inci-listasta esimerkiksi nimillä retinol ja retinyl palmitate. Hyaluronihappo Ihon kosteuspitoisuutta nostava, ihosta luonnostaankin löytyvä tehoaine, jonka tarkoitus on saada iho näyttämään täyteläisemmältä, kuulaammalta ja sileämmältä. Sopii kaikille ihotyypeille. Löytyy inci-listasta esimerkiksi nimillä sodium hyaluronate, hyaluronan ja glycosaminoglycan. C-vitamiini Vahva antioksidantti, joka kirkastaa ja tasoittaa ihon sävyä. Auttaa suojaamaan ihoa myös auringon aiheuttamilta haittavaikutuksilta. Löytyy inci-listasta tavallisesti nimellä ascorbic acid. E-vitamiini Superkosteuttava antioksidantti, joka sekä imee kosteutta itseensä että lukitsee sen iholle. On lisäksi tunnettu ihon rauhoittajana ja vahvistajana. Löytyy inci-listasta yleensä nimellä tocopheryl acetate. Peptidit Luonnostaankin iholla esiintyviä lyhyitä aminohappojen ketjuja, jotka toimivat ihossa erilaisten proteiinien, kuten kollageenin, keramidien ja elastiinin rakennuspalikoina. Kehon itse tuottamilla peptideillä on tärkeä rooli ihon kimmoisuuden ja kirkkauden säilyttämisessä. Löytyy inci-listasta esimerkiksi nimillä palmitoyl tripeptide, palmitoyl pentapeptide ja acetyl hexapeptide. Pro- ja prebiootit Probiootit ovat iholla luonnostaan esiintyviä hyviä bakteereja, jotka tutkitusti vahvistavat ihon omaa suojakerrosta ja ylläpitävät ihon terveyttä. Prebiootit ovat probioottien ruokaa: ne mahdollistavat kasvualustan hyville bakteereille. Ihonhoitotuotteisiin lisätään usein näitä molempia. Löytyvät inci-listasta esimerkiksi nimillä lactobacillus ferment ja alpha-glucan oligosaccharide.