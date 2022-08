Helmiä, hedelmiä ja häpyhuulia! 7 suomalaista korumerkkiä, joista olisit halunnut tietää jo aiemmin

Suomalaiset korut ovat kaikkea muuta kuin tylsiä.

Suomalaisista korumerkeistä puhuttaessa monen mieleen juolahtaa ensimmäisenä Kalevala, mutta oletko kuullut koskaan Aidasta, Florettesta tai Nakusta?

Suomi on pullollaan toinen toistaan upeampia kotimaisia korumerkkejä, joista valtaosa valmistetaan suomalaisella käsityöllä kierrätysmateriaaleista.

Listasimme 7 suomalaista koruvalmistajaa, joista olisit luultavasti halunnut kuulla jo aiemmin.

1. Aida Impact

”AIDA is founded, run, and owned by women”, eli AIDA on naisten perustama, johtama ja omistama.

Näin suomalainen korumerkki Aida Impact kuvailee itseään. Merkki on ollut olemassa vuodesta 2018 lähtien ja sen on perustanut helsinkiläinen Elina Siira. Aluksi merkki tunnettiin hapsukorvakoruista, mutta sittemmin valikoima on laajentunut muun muassa helmi- ja lasikoruihin.

Kaikki Aidan korut ovat käsityötä, ja ne ovat maahanmuuttaja- ja turvapaikanhakijanaisten Helsingissä valmistamia.

2. Florette Jewellery

Vain muutama kuukausi sitten toimintansa aloittanut Florette Jewellery valmistaa kasvien maailmasta inspiraationsa saaneita koruja. Korumerkin takaa löytyy lahtelainen Elina, joka myy merkin koruja Floretten Instagram-tilillä ja käsityöläisten suosimassa Etsy-verkkokaupassa.

Kaikki Floretten korut tehdään käsityönä Suomessa ja niihin käytetään sekä uusia että kierrätysmateriaaleja.

3. Naku

Vuonna 2018 perustettu Naku tunnettiin alun perin nimellä Mikaela & Gillan Design. Korumerkin takaa löytyy kaksikko, Mikaela Lindfors ja Gillan Suvisaari. He valmistavat merkin korut itse käsityönä Helsingissä.

Kaikki koruissa käytettävät helmet ja kivet ovat kierrätettyjä, joten jokainen suunniteltu koru on uniikki kokonaisuutensa.

4. Butoni Design

Butoni Design on korujen materiaaleihin ja yksityiskohtiin panostava minimalistinen korumerkki. Se on helsinkiläisen Marian perustama, ja kaikki korut tehdään käsityönä Helsingissä.

Korujen materiaaleina käytetään muun muassa koivuvaneria, peiliakryylia ja kirurginterästä.

5. Ingacecilia

Värejä ja villejä kuvioita rakastavan kannattaa kurkata Ingacecilia-merkin koruvalikoima. Kyseessä on yhden naisen yritys, joka valmistaa korujen lisäksi myös vaatteita ja laukkuja.

Ingacecilian perustaja Inga valmistaa korut itse muun muassa kierrätyskankaista, muovipinnoitteesta ja ruostumattomasta teräksestä.

6. Pillukoru

Pillukoru on suomalainen korumerkki, jonka valikoimasta löytyy vain vulvan muotoisia koruja. Pillukorun luoja Tiina Hakkarainen perusti korumerkin herättääkseen keskustelua, vahvistaakseen kehopositiivisuutta ja rikkoakseen tabuja.

Korut on muotoiltu polymeerimassasta. Ne valmistetaan käsityönä Helsingissä, eikä yksikään pilluista ei ole samanlainen.

7. Karo Koru

Vintagehelmistä uniikkeja koruja valmistava Karo Koru tunnetaan myös maailmalla. Merkin koruja on nähty muun muassa Britney Spearsin ja Shawn Mendesin kaulassa.

Korumerkin takaa löytyy rovaniemeläislähtöinen Karo Kangas, joka asuu nykyisin Los Angelesissa, missä käsintehnyt korutkin valmistuvat. Karo Korun koruissa yhdistellään ennakkoluulottomasti eri muotoisia, -kokoisia ja -värisiä helmiä.

Viime aikoina Karo Korun kaulakoruihin ovat hurahtaneet myös muun muassa Hailey ja Justin Bieber.

